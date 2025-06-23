恆春咾咕石老屋藏秘境！斑駁牆面搭配九重葛瀑布　蜜糖吐司是必點

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

「肥春號 Fatchun Cafe」是很熱門的恆春咖啡廳，這幾年很頻繁來墾丁渡假，每次都會安排來這裡品味著有質感的空間，前前後後已經來過五次了，通常很好拍照的網美咖啡廳飲料跟美食都不怎麼樣，但是這裡的餐點真的都蠻推薦的，隱藏巷弄裡的文青咖啡廳等著各位前來體驗鄉下的人情味。

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▲坐落在最美的國境之南，外觀布滿白色的咾咕石，走進老屋內還可以看見保留原有的建築中還融入了現代的新元素。

環境

外觀最吸睛的就是種植茂密的九重葛，替這棟老屋增添了全新的生命力，因為九重葛的出現，將整棟老屋妝點得生意盎然，這些繁茂的花卉不僅為老建築注入了鮮活的色彩，也讓人一眼就感受到這座空間被細心呵護與重新賦予的生命力。

▲如瀑布般傾瀉而下，原本斑駁的牆面，如今成了與自然共生的背景板，吸引無數路過旅人駐足拍照、流連忘返。

介紹

走進了老屋中，斑駁的牆壁，懷舊的橫樑，吧檯後方還可以看到一座百年的老藥櫃，聽老闆的描述才知道這間咖啡廳的前身是日治時期的中藥行，如今已經改變成一間有著美式鄉村般風格的咖啡廳，這裡是一間由一群年輕人一起打造的咖啡廳，這裡結合了許多藝術元素，如果幸運的話也可以看到戶外駐唱。

▲這裡沒有收任何的服務費，所以如果想喝水或是餐巾紙的話請自己拿取。

▲不管是平假日建議都要打電話先預約，來了好幾次都是爆滿人，重點是因為這裡不限時間，因此所以翻桌率不算快，常常都要等超過一個小時。

▲座位區不定時都會做改變，所以每一次來的時候都會有不同的新面貌，這裡有許多不同的座位區，還有戶外的草皮座位區可以選擇。

▲如果會抽菸的話，也可以選擇門口的座位區。

西西里冰咖啡 140元

▲西西里冰咖啡明明很多地方都可以喝得到，但是肥春號的西西里不知道為什麼在視覺上就是可以這麼的抓人眼睛，透著光線的照射下更顯的漂亮。

黑糖拿鐵 130元

▲黑糖拿鐵也是肥春號的人氣商品，烤過的黑糖還帶有脆脆漸層的口感。

炸魚薯條 250元

是我大推特推的品項之一，炸魚薯條是來自英國的傳統小吃美食，台灣沒有幾個地方可以吃到這一道菜色，鮮嫩多汁的炸魚（擠上檸檬汁更好吃），而且吃起來完全沒有魚腥味，搭配薯條一起沾著特製的醬吃格外的美味。

蜜糖吐司 220元

跟去年的價格相比之下漲了40元，雖然有漲價了，但是還是覺得很值得，四大塊的方形吐司口感鬆軟，淋上著特製的蜜糖以及果醬真的很絕配，吐司已事先煎過，所以吃起來還帶有微酥的口感，一旁還有一大球香草冰淇淋，也可以沾著一起吃。

心得

來到恆春這麼有藝術氣息的鄉鎮真的會被這裡的氛圍給迷上，恆春鎮遍布許多有質感的咖啡廳，不只是肥春號，像是伯虎在二樓還有許多異國料理都是我大大的推薦，肥春號雖然在隱匿的小巷中，但開車離恆春市區其實也才五分鐘不到的距離，有機會來墾丁渡假不要再只是墾丁大街了，恆春鎮才是最富有神秘面紗與人情味的地方。

肥春號 Fatchun Cafe

地址：屏東縣恆春鎮糠林南路15號

電話：08－8899855

營業時間：11：00～18：30、六／日10：00～18：30



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