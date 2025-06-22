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米其林新入選5家小吃店整理包　肉圓店與羊肉湯開業已有70年

▲▼萬華美食蘇家肉圓油粿，搬家新地址，萬華在地超過70年小吃推薦。（圖／陳曉可提供）

▲蘇來傳開業至今已有70年。（圖／陳小可的吃喝玩樂

記者黃士原／台北報導

米其林指南不只有高檔餐廳，對街頭小吃的評選同樣備受矚目。今年1月起，米其林每月都會公布多間新入選店家，這次從上半年的名單中，整理出5間小吃類型的店鋪，有台南的虱目魚料理、台中的手工魚丸，以及台北70年歷史的傳統肉圓老店，而且他們都有機會登上下半年公布的必比登推介名單中，想嘗鮮的民眾可得趁早，未來很可能成為排隊人氣店。

▲蘇來傳肉圓。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

蘇來傳（台北）

開業至今已有70年，原本在三水街，後來搬到和平西路三段巷弄內，菜單就賣肉圓、油粿、四神湯、肉粽、綜合湯、薏仁湯和豬肚湯這幾樣傳統小吃。形似杯子的肉圓，是用每日現磨的在來米糊製成，並以油泡保留其彈性，內餡是豬胛心肉、香菇、栗子等，加上店家自製的黑醬，鹹甜交織。

▲功夫上海手工魚丸店內的醬汁、魚丸及餛飩，都由老闆親手製作。（圖／取自米其林網站）

功夫上海手工魚丸（台中）

門口以懷舊攤車作爐台，配上古典音樂，營造出獨特氛圍。店內的醬汁、魚丸及餛飩，都由老闆親手製作，其中上海蔥油拌麵用上台中水湳市場的生麵，口感極佳，僅以蔥段煮出自然鹹香，清爽且滋味十足。雪菜魚丸是另一招牌，湯底加入炒過的雪菜，搭配軟綿的旗魚魚丸。

▲川泰號虱目魚丸。（圖／取自米其林指南官網）

川泰號虱目魚丸（台南）

老闆曾在魚丸店工作超過30年，招牌脆丸使用純虱目魚漿製作，經過長時間反覆捶打，特具脆度與彈性。綜合湯品包含數款店家自製的丸類，還有新鮮的虱目魚肚和魚皮，食用時蘸點帶黃豆醬香的豆瓣醬，更加美味。滷肉飯油脂豐盈，結合香菜香氣，滋味令人難忘。

▲蓮霧腳羊肉湯的羊皮卷。（圖／取自米其林指南官網）

蓮霧腳羊肉湯（台南）

傳承超過70年的老店，選用當日直送的溫體羊肉，也提供羊肝、羊頭皮等特殊部位。僅在假日販售的羊皮卷充滿彈性與膠質，搭配秘製醬汁，深受老饕喜愛。羊肉湯採用熬煮至少4小時的當歸湯底，搭配口感軟嫩的羊肉片，想吃點主食的朋友可以再點一碗麵線做搭配。

▲在「傳家鹹粥」可品嘗鹹粥、虱目魚小吃、肉燥飯等街頭美食（圖／取自米其林指南網站）

傳家鹹粥（台南）

位於台南安平區，在這裡可品嘗鹹粥、虱目魚小吃、肉燥飯等街頭美食，空間帶有濃厚的懷舊氛圍，讓人彷彿回到昔日時光。招牌的虱目魚粥和滷魚肚，特選每日新鮮魚貨，後者的調味恰到好處，充分表現魚肉的鮮甜風味。店家自製的肉燥飯以肥肉為主，帶些許醬香，可加點半熟蛋作搭配，帶來更濃郁滑順的口感。

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