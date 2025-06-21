「台中最強10大燒肉店」大公開　屋馬、茶六都上榜

▲台中最強10大燒肉店公開。（圖／記者許宥孺攝）

記者蕭筠／台北報導

台中擁有燒肉之都美名，不少旅客、饕客來到台中肯定要吃！這次DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理「台中最強10大燒肉店」，無論是想找高CP值、貼心服務通通一次滿足。

▲「本格和牛燒肉放題」主打吃到飽。（圖／業者提供）

TOP3：本格和牛燒肉放題

「本格」為築間餐飲集團旗下的燒肉品牌，主打吃到飽，提供近百種自助吧品項，包括各式海鮮、蔬食等，還有經典原味、椒鹽麻油、日式醬燒、韓風辣醬4種醬料開放搭配，打造專屬料理。

除燒肉外還可加價升級成火烤2吃，不少網友狂讚「最強的還是任一價位都能享用到的超豐富自助吧」、「和牛、豬肉很嫩口感很好，也不會太油膩」。

▲茶六燒肉堂提供套餐組合，網友激推單點厚牛舌有0.5公分厚。（圖／取自茶六燒肉堂臉書）

TOP2：茶六燒肉堂

「茶六燒肉堂」是輕井澤集團旗下人氣燒肉品牌，自2018年開業以來吸引了許多燒肉控喜愛， 菜單提供以套餐為主，分為雙人和3人，提供豬肉和牛肉選擇，價格依照肉的品質不同，每份套餐皆有提供沙拉、海鮮、湯品、米食、甜點及飲品；網友激推必吃CP值超高的上等牛肉套餐，以及約有0.5公分厚的厚牛舌。

▲屋馬燒肉有台中最強燒肉美譽之稱。（圖／記者陳筱惠攝）

TOP1：屋馬燒肉

2008年創立的「屋馬燒肉」有台中最強燒肉美譽之稱，爆紅後幾乎一位難求，嚴選新鮮食材如台灣在地小農稻米、品質認證蔬果，並採套餐制與人氣單點2種方式。

屋馬除提供大份量燒肉、貼心服務外，副餐的「雞湯」、「海鮮粥」更被網友認為是一絕。不少人狂讚「同價位來比的話，肉品質穩定，裝潢大器，服務優質」、「沒有屋馬就沒有現在的燒肉一條街」。

▲台中10大燒肉推薦。（圖／DailyView網路溫度計提供）