基隆山洞餐廳！四周布滿巨大岩壁　奶油控必點明太子鮭魚麵超濃郁

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

在基隆打卡景點正濱漁港的旁邊，是搬家後的「河豚很多」菜單有調整過，現在沒有賣河豚了，不過餐點料多實在，依舊吸引了許多愛好美食的人慕名前來。

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地點

▲河豚很多位於基隆正濱漁港的對面，離阿根納造船廠也非常的近。

店內環境

店內是屬於狹長型的用餐空間，最大的亮眼就是用餐區是在山洞內。第一次在山洞裡吃飯覺得很新鮮又特別，山洞內四周都是巨大的岩壁很涼爽舒服。店內的位子不多，假日用餐時段最好要提前訂位會比較保險。如果來不及訂位又想來用餐的話，可以跟我們一樣，一開店就先去問問看有沒有空位，這次很幸運的還有位子。

菜單

2025／05／16更新







▲我們點了兩份主餐，其中一份加了A套餐＋100元。套餐內容為凱薩沙拉、南瓜湯、麵包附桑葚果醬。

麵包附桑葚果醬

▲麵包就是一般的餐包，附的桑葚果醬是吃得到桑葚果粒的，甜甜的沾麵包吃還不錯。

南瓜湯

▲南瓜湯喝起來很濃郁，帶了點奶味，我覺得很可以。

凱薩沙拉

▲沙拉可選擇凱薩醬跟油醋醬，我們選的是凱薩沙拉，份量很多，以套餐加價來說相當划算。

鮮盈果茶

飲料份量很大一杯，用料也很實在，果茶上放了很多種不同的新鮮水果，有蘋果、奇異果、橘子、桑葚。喝起來本身甜度偏高，上面的水果都是可以吃的，而且吃起來也蠻甜的，愛吃甜的人一定會喜歡這一杯。

明太子鮭魚奶油細麵

我非常喜歡吃奶油口味的義大利麵，這份的奶味也很濃郁，好好吃。如果你也和我一樣，喜歡吃明太子跟鮭魚的話，一定要點這道，吃了不會失望。用料很實在，口口都吃得到明太子魚卵，鮭魚肉給得也蠻多的，有先煎過，邊緣稍微焦焦的吃起來很香！奶香味十足，麵條硬度也剛剛好，份量很夠。

海風愚人海鮮熬飯＋焗烤

因為加了焗烤的關係，所以等待時間比較長了些，但還好上餐後沒讓我們失望這等待是值得的！份量也是超多，配料有炒過的蝦子、蛤蠣、淡菜、軟絲，整盤焗烤上面滿滿的都是料。除了牽絲到藕斷絲連的起司相當誘人之外，裡面的米飯很均勻的吸飽了滿滿的茄汁與海鮮湯汁，很有味道。

心得

這天其實是來基隆正濱漁港拍攝彩色小鎮，沒想到對面就是河豚很多餐廳，還好我們來得早，在一開門的時候我們就馬上進去，沒訂位的我們很幸運的馬上就入座用餐。一進到河豚很多就會被店內的山洞岩壁景象給吸引，坐在山洞中用餐意外感到涼爽。餐點不管是份量、用料都很實在又很多，美味度也高，很推薦給下回要來附近的廢墟景點拍照時，也可以順道來河豚很多飽餐一頓！

河豚很多

地址：基隆市中正區正濱路88號

電話：02－24635857

營業時間：11：30－16：00、17：00－20：00（19：00最後進場、周二公休）

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