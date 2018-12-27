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搶新年商機！全家第二杯1折、7-11與伯朗咖啡第二杯半價

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▲▼各大業者搶攻跨年咖啡商機。（圖／翻攝自全家官方網站）

▲各大業者搶攻跨年咖啡商機。（圖／翻攝自全家官方網站）

旅遊中心／綜合報導

為了迎接新年到來，多家業者推出咖啡優惠活動，搶攻新年連續假期的商機，《ETtoday新聞雲》幫大家整理出5家業者的優惠訊息，提供給喜愛咖啡的你參考。

▲▼全家新拿鐵透過APP商店購買，買5送5。（圖／翻攝自全家官方粉絲頁）

▲全家新拿鐵透過APP商店購買，買5送5。（圖／翻攝自全家官方粉絲頁）

為回饋800萬會員，全家跨年夜與元旦推出限時2天大杯熱美式與大杯熱拿鐵第二杯1折的活動。此外，全家日前推出「牛奶、咖啡豆、咖啡機」三位一體的黃金配方新拿鐵，據全家德惠店店長表示，以前拿鐵是咖啡先下、牛奶後下，第一口常喝到牛奶。現在的配方是咖啡與牛奶一起下，有更好融合。為了推廣新拿鐵，即日起至明年1月1日透過全家APP商店購買，買5送5。

▲▼即日起至1月8日，CITY CAFE全品項任選第二杯半價。（圖／翻攝citycafe官網）

▲即日起至明年1月8日，CITY CAFE全品項任選第二杯半價。（圖／翻攝citycafe官網）

7-11根據過往經驗，跨年銷售冠軍常常是CITY CAFÉ，因此即日起至1月8日，推出CITY CAFE全品項任選第二杯半價優惠的活動，含黑糖珍珠撞奶、精品咖啡、氮氣系列商品及現萃茶等，預估將比去年同期多出一成的銷量。

▲▼伯朗咖啡館香甜酒系列商品，前為熱奶酒拿鐵後為熱奶酒可可。（圖／伯朗咖啡提供）

▲伯朗咖啡館香甜酒系列商品，前為熱奶酒拿鐵後為熱奶酒可可。（圖／伯朗咖啡提供）

伯朗咖啡館推出跨年元旦暢飲續杯半價，凡於12月31日、明年1月1日購買酒類飲品系列，持發票可於原購買門市享同系列續杯半價。不管是金車柏克金Buckskin啤酒，或是以噶瑪蘭酒品調製的美酒咖啡皆適用。而連假過後2019年的第一個上班日（1／2），伯朗咖啡館也有飲品買一送一活動。

▲▼出示圖片就可享摩斯大杯冰拿鐵或熱拿鐵咖啡69元優惠價。（圖／翻攝自摩斯漢堡官方粉絲頁）

▲出示圖片就可享摩斯大杯冰拿鐵或熱拿鐵咖啡69元優惠價。（圖／翻攝自摩斯漢堡官方粉絲頁）

摩斯漢堡自即日起至2019年1月2日推出咖啡優惠，只要出示圖片就可享大杯冰拿鐵或熱拿鐵咖啡69元優惠價，原價80元。摩斯漢堡採用100%阿拉比卡咖啡豆，運用單品焙煎法保留咖啡豆產區的原始風味。

▲▼全廉咖啡大賞活動有眾多品項買一送一。（圖／翻攝自全聯福利中心官網）

▲全聯咖啡大賞活動有眾多品項買一送一。（圖／翻攝自全聯福利中心官網）

全聯福利中心即日起到2019年1月10日推出「咖啡大賞」活動，有超過40款咖啡商品祭出買一送一的優惠，包含UCC、西雅圖、KEYCOFFEE、LAVAZZA、ILLY等，也有許多品項是第二件5折。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 美食情報 伯朗咖啡 跨年 買一送一 全家 摩斯漢堡 全聯 7-11

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