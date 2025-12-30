日月潭落羽松長廊正美！騎鐵馬穿梭金黃美景　中午前拍光線最好

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

每年落羽松季節到來，日月潭總是會湧入大量的人潮前來朝聖，除了有埔里的中台禪寺落羽松林，其中最高人氣的就是位於日月潭向山的落羽松公園。各位騎在日月潭環湖自行車道（向山自行車道）上，兩側林立了滿滿的落羽松，形成一個超美的落羽松車道，趁落羽松季節，真的可以趕緊前往。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境介紹

日月潭環湖自行車道（向山自行車道）被譽為全世界十大最美自行車道，而在落羽松轉紅的季節，這裡的景致更是如詩如畫，讓人彷彿置身於歐洲的浪漫鄉間。

▲日月潭自行車道向山段，全長總共三公里。

▲蜿蜒的自行車道沿著日月潭湖畔鋪展，一側是清澈見底的湖水，另一側則是成排的落羽松林。

▲樹葉在秋風中漸漸染上深紅與金黃，整條路徑被渲染成一條色彩絢爛的長廊。

邊騎車邊欣賞湖邊美景

更令人驚艷的是，這條步道的設計完美融合了自然地形與周圍的湖光山色，騎行其中既能感受自然的壯美，也能享受舒適的騎行體驗。沿途還設有多處觀景平台，提供了絕佳的停留點，讓人可以放慢腳步，靜靜欣賞落羽松與日月潭交織出的獨特秋日景緻。

▲在自行車道上，不管什麼樣的角度，都可以拍出不同的絕美視角。

向山落羽松公園

當抵達向山落羽松公園時，眼前的景象彷彿進入了一幅絢麗的畫作，公園內的落羽松已經完全轉紅，每一棵樹都披上了鮮豔如火的秋裝。陽光透過枝葉灑下斑駁的光影，給整片景致增添了柔和的層次感。

▲湖水的清澈與落羽松的熱烈形成了強烈的對比，令人不禁為大自然的巧妙搭配讚嘆。



▲放眼望去，這片紅葉美景與遠處日月潭波光粼粼的湖面交相輝映。



美不勝收的風景

在這裡，無論是靜靜地坐在湖邊欣賞這怡人的畫面，還是拿起相機捕捉這片紅色盛景，都是一種無比愜意的享受。秋風輕拂，空氣中夾雜著些許泥土與樹葉的清香，令人心曠神怡。不妨沿著小徑散步，踏過落葉鋪成的天然地毯，感受腳步與大自然的共鳴。

▲在這邊還可以看到日月潭最有質感的涵碧樓。

向山懸臂式觀景台

如果有機會來到向山的話，別忘了一定要到「向山懸臂式觀景台」這裡才會是眺望日月潭最美的地方，這樣才是一個完整的動線，傍晚夕陽的時候來到這邊超級美。

▲在這裡可以清晰的遠眺拉魯島。



向山落羽松公園

地址：南投縣魚池鄉中山路599號（向山遊客中心旁）

門票：免門票

最佳拍攝時間：中午12點前的光是最好拍的（日月潭兩點後容易下雨）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►與世隔絕的放空角落！台東低調咖啡民宿 東河包子走路3分鐘

►「全台最奢華KTV」竟能吃到江振誠料理！低調隱身台中七期

►100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡 堆滿收藏宛如時光屋