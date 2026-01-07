走進300坪「千年神榕群」！台東大武一日遊　尋找穿山甲洞穴

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

幾乎每一年，我都會往台東跑上兩三趟。太麻里的日出、知本的溫泉、東河的海風、都蘭的藝術氣息、台東市區的生活步調，這些地方早已成為我熟悉又依賴的小旅行路線。但也正因為太習慣那些景點，我反而一直忽略了台東還有一處秘密寶地「台東大武鄉」。

這次因為報名了「大武山豬窟休閒農業發展協會」的體驗行程，才讓我第一次真正踏進這個低調、安靜，卻充滿生活溫度的地方。讓我分享這一次台東大武一日遊的初體驗。

大武之心南迴驛站

在行程開始之前，各位別忘了台東大武有一處充滿藝文氣息的地方，那就是「大武之心南迴驛站」。台灣旅行指南，這個景點絕對是「南迴公路上最美的海景休憩站」。

與海相映

沿著南迴公路往台東方向前進時，公路突然緩緩拉高、彎出一道優雅的弧線，而驛站就像嵌在這條海岸線上的觀景窗一樣，被太平洋的藍色強烈襯托著。

台東新地標

這裡是南迴改建後的新地標之一，以觀海、休憩、拍照為主，是許多旅人從屏東進台東時的第一個亮點。站在驛站前方的廣場，能用最直接的方式感受到這條公路的氣勢，車流、海風、遊人與陽光全部集中在這個點上，非常有南迴自由奔放的感覺。

大武之心－南迴驛站

地址：台東縣大武鄉環港路56號

電話：08－9790075

營業時間：08：00－20：00

粉粿手作體驗

第一站，我們走進了大武山林裡的一座老屋，展開今天最療癒的行程－粉粿手作體驗。一走進教室裡，我們綁上頭巾，穿上圍裙，準備要來製作我們的粉粿手作初體驗。

▲桌上已經準備好所有食材與工具，一排排粉粿成品的示意照片擺在前方，不禁期待起等一下會做出什麼顏色。

教學過程

老師慢慢示範著傳統的做法，從倒粉、攪拌，到火候掌握，每一個動作都俐落又溫柔。我們一邊看、一邊試著跟上步調。攪拌的過程中，粉漿從透明變濃稠，鍋底冒起細小的氣泡，那香味讓人忍不住心情變好。

天然染色劑

最有趣的部分，就是加入「大武在地的天然色彩」，像是鳳梨的金黃、洛神的深紅，每一種都是從土地長出來的繽紛。當老師把滾燙的洛神液倒進粉漿裡，整個鍋子瞬間染成粉紫色，美得像魔法。

好看又好吃

這一項體驗簡單又好玩，尤其是當成品出爐的那一刻，Q彈口感的粉粿淋上特調的糖，真的會止不住的一直一口接著一口。

拉露露然－月桃餐盒

中午我們來到了「拉露露然 lalululan－生活基地」享用我們今日的「月桃餐盒」。這裡沒有人潮的喧囂、沒有商業化的擁擠感，只有山風吹拂過的聲音，在這樣的環境下，會很自然的放慢腳步，旅遊也瞬間變得如此清晰。

旅人的戶外客廳

走進這一片綠意的生活基地，像是一塊專屬於旅人的戶外客廳。三五好友坐在草地上聊天、孩子在旁邊奔跑，還有基地裡還有一隻名為黑皮的狗狗，整個氛圍自在到好像來到朋友家作客。

手工藝器皿

在這裡用餐，幾乎可以說是色、香、味俱全。當我拿到餐盒的時候，滿滿的質感全部在手上。不是一般的盤子或碗，透過原住民傳統工藝的巧手，它被編織、折疊成承裝食物的器皿，讓人一邊用餐、一邊觸摸著植物的脈絡。月桃葉柔韌、帶著天然香氣，是部落生活中很重要的植物。而器皿的裡頭則是以「血桐葉」鋪底。

在地餐食

旅人品嚐到的每一道料理，都是以大武在地的香料、野菜與季節食材的餐點與水果。每一口都像是在認識山林與土地的味道。這一個餐盒，所吃的不僅是美味，更多的是透過餐盒去理解永續。

山豬窟休閒農業區

來到大武，有一個地方一定要放進行程裡，那就是「山豬窟休閒農業區」。在這次的體驗行程中，也特別安排了山豬窟的導覽體驗。車子才剛轉進山區的道路，整個環境就開始變得安靜又神秘，像是即將走進另一個世界。而真正踏入山豬窟的那一刻，我才明白為什麼很多旅人都說這裡的美，不是靠「看」而是靠「走」才會感受到。

走入山林

沿途都有專業的導覽員陪著我們，一路帶著我們走進山林深處。不只是介紹各種植物名稱，同時也在述說這一個土地與人共同生活的故事。有些是山豬窟居民口耳相傳的古老記憶，有些是森林裡悄悄進行著的自然循環，還有一些，是你平常走在步道上根本不會發現的小細節，像是樹皮為什麼這樣裂、某種昆蟲為什麼只出現在特定的季節、植物與植物之間又有什麼關係，還有穿山甲所挖的洞穴。

敬山儀式

在森林逐漸安靜下來的那一刻，導覽員忽然停下腳步，轉身面向群山。接著，她拾起手中的檳榔與酒，像是與這片山林對話般，進行了一段屬於在地文化的「敬山儀式」。她的動作不急、不慢，每一個細節都帶著深深的尊敬。那不是表演，而是真實生活裡陪伴祖先、土地、山靈的方式。那一刻，我彷彿能明白，為什麼住在山裡的人，會如此深刻地愛著這片土地。

千年神榕群

順著森林步道一路向下走，空氣越來越濕潤、越來越安靜。當我以為眼前的綠意差不多到極限時，步道突然開闊起來，就在那個瞬間，一整片壯觀到令人屏息的「千年神榕」出現在眼前。

占地三百多坪

這片榕樹群龐大得難以用言語去界定。無數條像巨龍般的氣根從高處垂落，彼此交纏、盤結、延伸，沿著主幹擴散到三百多坪的面積。每一條根都像是在訴說時間的重量，每一個弧度都帶著生命緩慢生長的痕跡。

會行走的榕樹

如果不是親自走到這裡，真的很難想像這種震撼到底有多強烈。也因為這樣壯麗的大自然景象，神榕群在當地有個浪漫又充滿敬意的別稱「會行走的榕樹」。

▲在景觀台上還可以一覽整片絕美的大海景色。

山豬窟休閒農業區

地址：台東縣大武鄉尚武村太湖路11－3號

去那呼玩－豬豬山堅果塔體驗

走完山豬窟之後，馬上來到了去那呼玩體驗堅果塔DIY。去那呼玩是大武全新的咖啡廳，一旁也有打造一個小小的基地，可以讓旅客報名不同的DIY體驗行程。

滿滿的儀式感

所有的食材跟器具都會幫各位準備好。而且我喜歡的就是桌子上的擺設，真的讓人抵達現場的時候，都充滿著儀式感。

選用在地食材

導師會在前方講解所有的製作步驟。這邊的食材都是選用在地小農的食材和獵場工作室的蜂蜜。這是第一次在這個大自然的環境下烘焙。這個行程很適合帶小朋友一起來體驗，是個很不一樣的經驗。

香氣四溢

導師在前方拌料，我的位置坐在算蠻後面的。但是一直傳來蜂蜜的香氣，從淡淡的氣味，一直到很濃郁的風味氣息。聞著蜂蜜的味道，肚子也開始飢腸轆轆了。

製作葉子容器

再送進烤箱的過程中，會自己做包裝堅果塔的容器。我們選用月桃葉來包裝外圍。在剪的過程中以為很難，但是實際上算是蠻簡單的。讓我們把堅果塔放進月桃葉的霎那，真的很有成就感。

草地餐桌

晚餐我們又回到了「拉露露然 lalululan－生活基地」。這一次不是餐盒，而是非常精緻的在地風味料理。這裡的飲食不只是「吃一餐」而已，而是一場把文化端上桌的體驗。

氛圍感燈串

夜裡掛起串燈的時候，這片草地又變成另一種浪漫。微亮的燈泡懸在半空，配上遠山層疊的景色，光是坐著發呆就很幸福。

在地美食饗宴

不得不說，這一餐真的很好吃，份量上吃下來也非常飽。結束後，每個人幾乎都是清空。有用火龍果與薑花煮的飯，還有小米粽以及我們中午做的粉粿。搭配在地食材的風味料理，不僅視覺效果非常好，吃下來更是非常的滿足。

大武觀海步道－夜訪豬豬山

台東大武的夜晚，老實說真的平靜到有點可愛。這裡沒有酒吧、沒有夜市，連餐廳大多在七八點就紛紛打烊，彷彿整個小鎮都默契十足地一起準備休息。對習慣城市夜生活的人來說，也許會有點不習慣，但也正因如此，大武的夜晚才顯得特別迷人。那如果晚上不能喝酒、不能逛街，那能做什麼呢？答案其實很簡單：走進森林，讓夜晚的自然景色成為最療癒的活動。

夜觀星空探索自然

沒有光害的大武，在天氣好的時候，滿天星斗會像是被倒在天空上的細碎亮砂；而隨著「獵場工作室」志明、雅涵的腳步，走進森林夜觀時，你會聽見昆蟲的交響樂、看到樹影隨風搖晃，偶爾還會遇到夜行性的生物從草叢中探頭。整片山林在夜裡變得立體又澎湃，彷彿另外一個世界悄悄展開。

東方雲民宿

在這一次的大武一日遊，我選擇的大武民宿是「東方雲民宿」。白色系的小屋外觀帶著一點美式鄉村感，窗框細緻、綠意圍繞，再加上院子裡慵懶散步的黑狗，整體的感覺非常有愜意的氛圍。

中庭

民宿的中庭很寬敞，黃色的遮陽布在陽光下微微飄動，讓整個空間多了一種自在的度假氛圍。院子中央停放著兩台電輔車，住客都可以自由使用。

▲後方的花園與廊道上都有擺上桌椅，午後時光都可以坐在這個空間，享用民宿的迎賓小點。

▲廊道上也有提供飲水機與茶包與咖啡包，每一個角落都是民宿細心的小巧思。

▲民宿不是走華麗風格的那種住宿，而是讓你一踏進來，心就會變得輕盈、腳步會變慢的那一種。

房內環境

走進房間，是完全不同的氛圍。室內以奶油白搭配木質地板，簡潔的拉門窗景讓自然光溫柔灑進來，空間乾淨、舒適，床鋪鋪得平整柔軟，讓人看了就想直接倒下去睡一覺。這種沒有多餘裝飾的簡單感，反而最容易讓心整個放鬆。

▲衛浴空間採乾濕分離的設計。

五彩早餐盤

早上推開房門時迎面而來的是花園的綠意與陽光的金黃。而桌上則擺上了五彩繽紛的早餐。粉嫩的麵包切片帶著淡淡甜香，鬆軟中有嚼勁；旁邊的炒蛋滑嫩又濃郁，搭配著綜合的蔬果，五顏六色的蔬果讓整份早餐看起來就特別有活力。

東方雲民宿

地址：台東縣大武鄉南興村安興19號

電話：0988－180813

