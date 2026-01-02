ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

恆春隱藏版看海角落！撿海漂垃圾換咖啡　直面180度無敵海景

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

撿一袋海漂垃圾就能換一杯咖啡！這間恆春咖啡廳「海龜咖啡」，從剛開幕時就被我默默收進口袋名單。這幾年來，我其實來過無數次，卻總是和它擦肩而過。不論多早出門，車一停好、人才剛走到門口，看見滿滿的人潮，心裡就只能默默轉身離開，把期待留到下一次。

直到這一次，終於成功朝聖，咖啡廳的空間並不大，卻剛剛好。沒有刻意堆疊的裝飾，也沒有過度設計的痕跡，而是用最純粹、最自然的方式，讓海風、藍天與眼前的大海成為空間的一部分。坐在裡頭，時間彷彿慢了下來，只剩下浪聲與光影流動。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲萬里桐這一塊淨土，過去是一個非常安靜的地方。

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲除了潛水客，還有簡單的民宿外，這裡基本上不算是觀光區。

外部環境
而「海龜咖啡」的出現，卻為整個地方帶來了截然不同的氣息，因為它的存在，原本低調的漁村多了一點溫度與想像。讓許多前來恆春旅遊的人，會專程停下腳步來到萬里桐，好好感受恆春的海與生活。

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡的空間不大，一樓為咖啡廳空間，而二樓則是民宿的空間「聽著海聲迷路旅居」。

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

店內氣氛
一走進來，視線自然被大片落地窗吸引，窗外就是遼闊的海景，海平線毫不保留地展現在眼前，彷彿這間咖啡廳本身，就是為了這片海而存在。靠窗的位置特別迷人，一排面海座位，讓人不自覺放慢動作。有人靜靜坐著喝咖啡，看著海發呆。

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲咖啡廳的座位不多，也因此保留了一份難得的安靜。

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲少了人聲交錯的喧鬧，反而能更專注地聽見海浪一下一下拍打岸邊的節奏，海風輕輕穿過空間，帶著鹹鹹的氣息。

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲坐在這裡，不需要刻意做什麼，只要放慢呼吸，讓視線隨著海平線延伸，就已經是一段很美好的片刻。

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲整個空間給人的第一印象，是一種「毫不費力的舒服」。

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲沒有刻意強調風格，卻在每一個細節裡，都讓人感受到與海共存的節奏。

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲在店前就是一個天然的拍照點。

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲還有一棵樹，樹的後方還有設置一個座位區，坐在這邊可以很近距離的欣賞到海景。

菜單

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲飲品選擇算是蠻多的，但如果有來到這邊的話，請一定要點他們的甜點，他們的甜點都非常的有水準。

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼漁村中的海景咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

海龜咖啡

地址：屏東縣恆春鎮萬里路18－3號
營業時間：11：30－17：30（周四公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►與世隔絕的放空角落！台東低調咖啡民宿　東河包子走路3分鐘
►「全台最奢華KTV」竟能吃到江振誠料理！低調隱身台中七期
►100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡　堆滿收藏宛如時光屋

關鍵字： 海龜咖啡 屏東美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【命懸一線】工人10樓高空走吊臂沒護具 民眾嚇傻：光看就腿軟

推薦閱讀

視野完勝多良車站！坐落太麻里至高處咖啡祕境　俯瞰湛藍太平洋

視野完勝多良車站！坐落太麻里至高處咖啡祕境　俯瞰湛藍太平洋

坐擁阿里山腳下最美視野！房內有獨立景觀陽台　免費練習打高爾夫

坐擁阿里山腳下最美視野！房內有獨立景觀陽台　免費練習打高爾夫

南投水里隱世古隧道！老舊號誌燈定格百年前　抬頭可見壯觀蝙蝠群

南投水里隱世古隧道！老舊號誌燈定格百年前　抬頭可見壯觀蝙蝠群

置身雲海裡！阿里山公路最美歇腳處　低調貨櫃咖啡坐擁無敵山谷景

置身雲海裡！阿里山公路最美歇腳處　低調貨櫃咖啡坐擁無敵山谷景

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

好事神友會帶你看廟宇百年風華

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366