恆春隱藏版看海角落！撿海漂垃圾換咖啡　直面180度無敵海景

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記

撿一袋海漂垃圾就能換一杯咖啡！這間恆春咖啡廳「海龜咖啡」，從剛開幕時就被我默默收進口袋名單。這幾年來，我其實來過無數次，卻總是和它擦肩而過。不論多早出門，車一停好、人才剛走到門口，看見滿滿的人潮，心裡就只能默默轉身離開，把期待留到下一次。

直到這一次，終於成功朝聖，咖啡廳的空間並不大，卻剛剛好。沒有刻意堆疊的裝飾，也沒有過度設計的痕跡，而是用最純粹、最自然的方式，讓海風、藍天與眼前的大海成為空間的一部分。坐在裡頭，時間彷彿慢了下來，只剩下浪聲與光影流動。

▲萬里桐這一塊淨土，過去是一個非常安靜的地方。

▲除了潛水客，還有簡單的民宿外，這裡基本上不算是觀光區。



外部環境

而「海龜咖啡」的出現，卻為整個地方帶來了截然不同的氣息，因為它的存在，原本低調的漁村多了一點溫度與想像。讓許多前來恆春旅遊的人，會專程停下腳步來到萬里桐，好好感受恆春的海與生活。

▲這裡的空間不大，一樓為咖啡廳空間，而二樓則是民宿的空間「聽著海聲迷路旅居」。



店內氣氛

一走進來，視線自然被大片落地窗吸引，窗外就是遼闊的海景，海平線毫不保留地展現在眼前，彷彿這間咖啡廳本身，就是為了這片海而存在。靠窗的位置特別迷人，一排面海座位，讓人不自覺放慢動作。有人靜靜坐著喝咖啡，看著海發呆。

▲咖啡廳的座位不多，也因此保留了一份難得的安靜。



▲少了人聲交錯的喧鬧，反而能更專注地聽見海浪一下一下拍打岸邊的節奏，海風輕輕穿過空間，帶著鹹鹹的氣息。



▲坐在這裡，不需要刻意做什麼，只要放慢呼吸，讓視線隨著海平線延伸，就已經是一段很美好的片刻。



▲整個空間給人的第一印象，是一種「毫不費力的舒服」。



▲沒有刻意強調風格，卻在每一個細節裡，都讓人感受到與海共存的節奏。



▲在店前就是一個天然的拍照點。



▲還有一棵樹，樹的後方還有設置一個座位區，坐在這邊可以很近距離的欣賞到海景。



菜單

▲飲品選擇算是蠻多的，但如果有來到這邊的話，請一定要點他們的甜點，他們的甜點都非常的有水準。



海龜咖啡

地址：屏東縣恆春鎮萬里路18－3號

營業時間：11：30－17：30（周四公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

