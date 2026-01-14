墾丁青旅「海景陽台房」一晚900有找！頂樓還有絕美觀星台

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

「墾丁住宿很貴，不值得去。」這句話，我幾乎每年都會聽到不只一次。但老實說，在這一年裡，我平均每兩到三個月就會往恆春、墾丁跑一趟，每次一住就是四到五天，反而越來越確定只要找對住宿類型，墾丁還是有非常多選擇。對喜歡住背包客棧的我來說，這一次終於找到了一間平價寶藏「The First 墾丁南灣青旅」，除了價格親民以外，房間內還有獨立的海景陽台，這篇就來好好介紹這一間墾丁背包客棧。

環境介紹

很多人對背包客棧的印象，還停留在「多人房、上下舖、沒有隱私」，但實際上，現在墾丁與恆春一帶，有非常多背包客棧都是屬於膠囊房型的設計，這樣子完全解決了隱私性的問題，完全不會打擾到。在價格上卻遠比一般民宿、飯店親民許多。而這一次入住的「The First 墾丁南灣青旅」對我來說，這是一種兼顧價格、舒適度與自由感的住宿選擇。

▲一走進大廳，最先感受到的是一種很生活化、很放鬆的氛圍。這裡不像傳統民宿那樣制式，也沒有飯店大廳的距離感，反而更像是一個專為旅人準備的共享客廳。

▲整體空間以工業風結合自然元素為主調，石材拼接牆面搭配深色木紋，讓視覺上多了一份沉穩與溫度。



膠囊房型介紹

在這裡，膠囊房型並不是大家印象中那種冷冰冰、只求睡一晚的空間，而是帶有設計感與舒適度的單人專屬小房間，特別適合獨旅、背包客，或是想要保有高度隱私的旅人。

這裡的膠囊房型採用獨立艙位設計，每一間都是完整的個人空間，而不是拉簾式的上下舖。艙門關上後，幾乎就是一間專屬於自己的小房間，對於睡眠品質或隱私感有要求的人來說，這一點非常加分。

工業風格內裝

簡單卻很有氛圍，膠囊房內延續整棟青旅的設計語言，以深色木紋牆面搭配工業風燈具，整體視覺偏沉穩，但燈光是溫暖的，不會讓人感到冰冷。牆面裝飾與小細節不多，卻恰到好處，讓空間保有一種很安靜的感覺。

▲這裡的陽台房，房數不多，所以如果喜歡的話，建議要提早下訂。

▲這一間房型有獨立的陽台空間，這是少數在背包客棧可以看到的格局。

▲房間的格局其實都差不多，有很足夠的空間可以放行李還有自己的東西，完全不會有壓迫感。

▲除了有獨立的空調以外，還有獨立的電視可以觀看。

▲走出陽台，眼前的視覺景色真的太棒了，而且離海那麼近。這樣一晚只要900元就可以住到，如果是雙床位海景窗房也只要1100元。

▲雙人房沒有陽台，但是有一個海景窗。

▲以衛浴空間來說的話，屬於乾濕分離的設計，空間上也還算乾淨。

公共客廳

這裡的公共客廳，是那種一走進來，就會不自覺放慢腳步的空間。這裡不像制式的交誼廳，更像一個真正被「使用」的生活客廳，讓人願意坐下來、待久一點，而不是只是短暫經過。客廳最加分的地方，莫過於那一整面通往戶外陽台的玻璃門，白天自然光大量灑入室內，整個空間明亮卻不刺眼。

▲打開門還能直接通往戶外空間，視線一路延伸到南灣的藍色海景。

▲最喜歡公共區還有獨立的視聽區，可以坐在這邊追劇。

▲還有免費的洗衣機可以使用。

觀星區

不只如此，頂樓還藏著一處讓人捨不得錯過的觀星區。走上頂樓的那一刻，視線瞬間被打開，沒有多餘的遮蔽物，眼前是一整片遼闊的南灣海景，白天與夜晚，完全是兩種不同的風景。

白天的頂樓，海水在陽光下閃閃發亮，浪花一層一層推向沙灘，坐在平台上什麼都不做，只是看海、吹風，就已經足夠療癒。這裡沒有刻意擺放太多裝飾，簡單的金屬平台與欄杆，反而讓視線能完整留給天空與大海，怎麼拍都很乾淨。

▲天氣好的時候，抬頭就能看見滿天星斗，沒有過多光害，星星顯得特別清楚。

▲當天色慢慢轉暗，夕陽把海平面染成橘粉色，接著藍紫色的夜幕緩緩落下，城市的聲音逐漸遠去，只剩下海浪聲與風聲。



▲頂樓不只是附加設施，而是一個讓旅程慢下來的存在。白天看海、傍晚等夕陽、夜晚看星星，從早到晚都有不同的風景在這裡發生。

The First 墾丁南灣青旅

地址：屏東縣恆春鎮南灣路114號

電話：0972－950962

