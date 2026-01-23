從產地直送餐桌！180g美瑛和牛台幣1200有找　北海道牧場餐廳

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者柯珮萱

農場餐廳千代田（Farm Restaurant Chiyoda）位於北海道美瑛的千代田牧場（Chiyoda Farm）內，為饕客們獻上最為純粹的「從產地到餐桌」美味體驗。這裡最大的特色，在於能夠即時品嚐到自家牧場細心飼育的美瑛和牛與美瑛牛。對於熱愛高品質肉品的老饕而言，這裡不僅是間餐廳，更是一場深入北海道大地精華的味覺饗宴。

▲餐廳的外觀非常歐風。



▲餐廳高挑，空間寬敞，用餐體驗非常好。



▲走進餐廳，寬敞明亮的用餐空間讓人心曠神怡，營造出舒適且毫無壓迫感的用餐體驗，整體風格帶著優雅的歐式風情。

▲餐廳用了大量玻璃，除了增加採光，也可以欣賞戶外風景。



▲顧客可以透過大片的玻璃窗，將窗外美瑛遼闊的田園風光盡收眼底，享受著視覺與味覺的雙重享受。



菜單（餐廳服務人員通英文）

▲菜單提供日文和英文版本，我們用餐當天，進來用餐的全是外國人，包括台灣、香港、歐美旅客，可見餐廳的人氣很高。

和牛牛排

來之前完全沒想到在這可以吃到和牛，而且價格滿合理的，180g的本日和牛賣5980日圓（將近新台幣1200元），很划算。在台北一份150g的和牛（大約要新台幣2000至4000元），立即點了一份給太座吃。

▲原本以為180g會不會有點少，其實吃起來還足夠的。



▲這個角度看起來比較大塊。



▲這塊和牛不會有過多油脂，不膩口，風味高雅。



牛排整體風味

我們花了好幾分鐘拍照後才吃，原本擔心會影響牛排風味，結果吃起來外層酥脆，內裡的肉質仍保持恰到好處的柔嫩度。這塊牛排屬於肩胛的部分，有大理石的紋理，滋味細膩、油脂分布均勻，油花在口中散發香甜肉汁，卻絲毫不膩口，讓人從第一口到最後一口，都能細細品味其高雅風味。

和牛咖哩

我吃的美瑛和牛咖哩也令人驚豔，咖哩醬汁屬於濃郁的歐式風味，用了洋蔥和蘋果等蔬果長時間熬煮並加入牛肉碎末，入口先是溫和的辛香，隨後浮現令人胃口大開的辣味，滋味濃郁且富有層次。

搭配的蔬菜豐富且可口

紅蘿蔔柔軟香甜、南瓜軟綿，還有茄子與鬆軟的馬鈴薯，將蔬果的自然甜美發揮到極致。大塊的美瑛和牛燉煮得舒軟，輕輕一咬即在口中化開，美味度滿點！

▲和牛咖哩也非常好吃，咖哩醬裡還有和牛碎肉。



▲北海道的蔬菜都非常香甜，超好吃。



沙拉

即便是配角的沙拉也毫不馬虎，「半份沙拉」搭配兩片極其新鮮的牛肉薄片，淋上清爽的優格醬，再點綴上優質的起司，風味均衡且開胃。

▲沙拉醬汁清爽，頗開胃。



▲咖啡表現一般，主要是用來拍照。



▲出乎意料好吃的一餐，農場餐廳千代田值得再來。



整體心得

農場餐廳千代田結合美味的在地食材、專業的烹調技術以及絕佳的田園景觀，餐後還可以順道參觀牧場的小型動物互動區，非常適合家庭旅遊，無論你是美食家還是尋求自然體驗的旅人，這裡都是造訪美瑛時不可錯過的一站。

農場餐廳千代田

地址：北海道上川郡美瑛町水澤（字）春日台第1-4221

營業時間：11：00〜16：00（最後點餐時間15：30）

