大直「24K黃金牛排」純血和牛每月產量僅55頭　酒香提拉米蘇任吃

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者陳莉玟

首次來到大直的「LOPFAIT Grill」用餐，到了才知道LOPFAIT Grill是剛獲得《Tatler Best Taiwan 2025》推薦的LOPFAIT樂斐法式餐廳的副品牌。主廚Josh發現國人習慣快速上菜，不習慣精緻餐飲慢工細活的出餐節奏，加上常收到客人對牛排餐的詢問，因此誕生LOPFAIT Grill這個副品牌。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境

▲用餐環境非常漂亮高雅。

餐點

前菜佛羅倫斯燉金錢肚／青醬／法國麵包

靈感來自佛羅倫斯的知名小食牛肚包，將酥脆麵包、青醬、燉牛肚、甜椒與帕瑪森起司，以Tapas概念組合放入球形容器中煙燻，非常有特色，小小一口卻滋味飽滿。

溏心鮑魚／茴香根／西班牙臘腸珍珠麵

珍珠麵以海鮮高湯煮過再與西班牙臘腸拌炒，鮑魚新鮮不在話下，柔嫩中帶些微咬勁，非常好吃。

湯品是醋漬昆布／甜豆濃湯

很特別，有濃濃的薄荷香氣。通常薄荷「涼涼的感覺」會運用在冰涼飲品或甜點上，但主廚運用在熱熱的濃湯，不僅沒有違和感而且風味絕佳。

穿上黃金聖衣的純血和牛帶骨肋眼

這道24K黃金牛排是主廚Josh的特別設計，看到的第一眼我想到了聖鬥士星矢的黃金聖衣！澳洲Blackmore家族利用純血日本公和牛與母和牛育種，在澳洲飼育出血統純正的日本種和牛，每月產量僅有55頭，全球市場能分得的數量相當有限，而且光是上面的金箔就價值4000元台幣。油花豐富且均勻，肉質香甜，沒有圈養和牛的油膩感，享用牛排時可搭配主廚準備的黑蒜醬來增加味覺的變化，如果習慣沾鹽巴吃也可以請服務人員準備。

▲視覺與味覺都是頂尖享受的澳洲純血帶骨肋眼。

美國FLANNERY乾式熟成28天肋眼

我們另外也品嘗美國FLANNERY乾式熟成28天肋眼，非常軟嫩肉汁越嚼越香，牙口比較不好的朋友可以點這一道，享受頂級牛排的風味。

提拉米蘇

主甜點是OLD FASHION 提拉米蘇，而且是桌邊服務。服務人員依義大利傳統吃法，為客人將新鮮的提拉米蘇舀至點心盤，再灑上莓果、堅果、可可粉等自選配料。LOPFAIT Grill的提拉米蘇是大人系口味，甜度較低，有濃郁酒香，而且客人想吃多少就挖多少。

心得

我們當天晚上吃的是限量24K黃金牛排和澳洲Blackmore 純血和牛帶骨肋眼 40 oz（四人份），晚餐套餐八道式每人6880元，若是午間套餐則是五道式每人6380元。建議邀約朋友一起吃，好友聚餐偶爾奢華一下，而且以滋味綿密的提拉米蘇做結尾，真的有滿滿幸福感。

LOPFAIT 樂斐／LOPFAIT Grill

地址：台北市中山區敬業二路199號4樓

電話：02－85025599

營業時間：12：00－14：30、18：00－22：30（周日、一休息）

泰國劉德華的美食案內帖

如果你跟我一樣已到中年， 無法再大吃大喝滿足年輕還在發育的肉體， 那就跟著我慢慢品嚐特色美食、走逛發掘各地美景。 泰國劉德華的美食案內帖，隨時歡迎光臨：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►百年法式別墅藏米其林美食！胡志明市直擊「名廚阮盧克」餐廳

►陽明山2000坪櫻花林＋五彩茶花盛開！還有大寒櫻、昭和櫻陸續綻放

►彰化最新「華宿文旅」開箱！正對八卦山綠林窗景採光極佳