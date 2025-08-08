ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大直「24K黃金牛排」純血和牛每月產量僅55頭　酒香提拉米蘇任吃

泰國劉德華的美食案內帖

泰國劉德華的美食案內帖 泰國劉德華

曾任FHM男人幫雜誌副主編及遠足出版社主編、台新銀行無限季刊主編、合作金庫樂活理財季刊主編。

▲▼LOPFAIT 樂斐。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者陳莉玟

首次來到大直的「LOPFAIT Grill」用餐，到了才知道LOPFAIT Grill是剛獲得《Tatler Best Taiwan 2025》推薦的LOPFAIT樂斐法式餐廳的副品牌。主廚Josh發現國人習慣快速上菜，不習慣精緻餐飲慢工細活的出餐節奏，加上常收到客人對牛排餐的詢問，因此誕生LOPFAIT Grill這個副品牌。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境

▲▼LOPFAIT 樂斐。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼LOPFAIT 樂斐。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲用餐環境非常漂亮高雅。

▲▼LOPFAIT 樂斐。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

餐點

前菜佛羅倫斯燉金錢肚／青醬／法國麵包
靈感來自佛羅倫斯的知名小食牛肚包，將酥脆麵包、青醬、燉牛肚、甜椒與帕瑪森起司，以Tapas概念組合放入球形容器中煙燻，非常有特色，小小一口卻滋味飽滿。

▲▼LOPFAIT 樂斐。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

溏心鮑魚／茴香根／西班牙臘腸珍珠麵
珍珠麵以海鮮高湯煮過再與西班牙臘腸拌炒，鮑魚新鮮不在話下，柔嫩中帶些微咬勁，非常好吃。

▲▼LOPFAIT 樂斐。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

湯品是醋漬昆布／甜豆濃湯
很特別，有濃濃的薄荷香氣。通常薄荷「涼涼的感覺」會運用在冰涼飲品或甜點上，但主廚運用在熱熱的濃湯，不僅沒有違和感而且風味絕佳。

▲▼LOPFAIT 樂斐。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

穿上黃金聖衣的純血和牛帶骨肋眼
這道24K黃金牛排是主廚Josh的特別設計，看到的第一眼我想到了聖鬥士星矢的黃金聖衣！澳洲Blackmore家族利用純血日本公和牛與母和牛育種，在澳洲飼育出血統純正的日本種和牛，每月產量僅有55頭，全球市場能分得的數量相當有限，而且光是上面的金箔就價值4000元台幣。油花豐富且均勻，肉質香甜，沒有圈養和牛的油膩感，享用牛排時可搭配主廚準備的黑蒜醬來增加味覺的變化，如果習慣沾鹽巴吃也可以請服務人員準備。

▲▼LOPFAIT 樂斐。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲視覺與味覺都是頂尖享受的澳洲純血帶骨肋眼。

▲▼LOPFAIT 樂斐。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

美國FLANNERY乾式熟成28天肋眼
我們另外也品嘗美國FLANNERY乾式熟成28天肋眼，非常軟嫩肉汁越嚼越香，牙口比較不好的朋友可以點這一道，享受頂級牛排的風味。

▲▼LOPFAIT 樂斐。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

提拉米蘇
主甜點是OLD FASHION 提拉米蘇，而且是桌邊服務。服務人員依義大利傳統吃法，為客人將新鮮的提拉米蘇舀至點心盤，再灑上莓果、堅果、可可粉等自選配料。LOPFAIT Grill的提拉米蘇是大人系口味，甜度較低，有濃郁酒香，而且客人想吃多少就挖多少。

▲▼LOPFAIT 樂斐。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

心得
我們當天晚上吃的是限量24K黃金牛排和澳洲Blackmore 純血和牛帶骨肋眼 40 oz（四人份），晚餐套餐八道式每人6880元，若是午間套餐則是五道式每人6380元。建議邀約朋友一起吃，好友聚餐偶爾奢華一下，而且以滋味綿密的提拉米蘇做結尾，真的有滿滿幸福感。

LOPFAIT 樂斐／LOPFAIT Grill

地址：台北市中山區敬業二路199號4樓
電話：02－85025599
營業時間：12：00－14：30、18：00－22：30（周日、一休息）

泰國劉德華的美食案內帖
如果你跟我一樣已到中年， 無法再大吃大喝滿足年輕還在發育的肉體， 那就跟著我慢慢品嚐特色美食、走逛發掘各地美景。 泰國劉德華的美食案內帖，隨時歡迎光臨：部落格粉絲團

【你可能也想看】

►百年法式別墅藏米其林美食！胡志明市直擊「名廚阮盧克」餐廳
►陽明山2000坪櫻花林＋五彩茶花盛開！還有大寒櫻、昭和櫻陸續綻放
►彰化最新「華宿文旅」開箱！正對八卦山綠林窗景採光極佳

關鍵字： LOPFAIT Grill 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 泰國劉德華的美食案內帖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

推薦閱讀

開箱Tripadvisor胡志明市飯店排行榜第3名！曾獲世界奢華酒店大獎

開箱Tripadvisor胡志明市飯店排行榜第3名！曾獲世界奢華酒店大獎

置身雲霧仙境中泡湯！隱身陽明人煙罕至秘境　200元就能享受湯屋

置身雲霧仙境中泡湯！隱身陽明人煙罕至秘境　200元就能享受湯屋

台北伊普索酒店實訪開箱！摩登大廳暢飲紅白酒、復古客房俯瞰夜景

台北伊普索酒店實訪開箱！摩登大廳暢飲紅白酒、復古客房俯瞰夜景

開箱北海道人最愛連鎖拉麵店！24小時營業　湯頭濃郁麵條咬勁十足

開箱北海道人最愛連鎖拉麵店！24小時營業　湯頭濃郁麵條咬勁十足

TECH WORLD 館參觀人次突破66萬　舞鈴劇場震撼演出全場爆滿

TECH WORLD 館參觀人次突破66萬　舞鈴劇場震撼演出全場爆滿

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源

阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源

王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

24K黃金牛排純血和牛每月產量僅55頭

24K黃金牛排純血和牛每月產量僅55頭

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中「熱氣球嘉年華」限時3天

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

在地人都來這外帶魚丸！宜蘭百年小吃

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

9月這3天國軍、台電員工93折

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝

胖子修餐車才回歸1天又休息

高雄宵夜傳奇「老二腿庫飯」開放加盟

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

熱門行程

最新新聞更多

TECH WORLD 館參觀人次突破66萬　舞鈴劇場震撼演出全場爆滿

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源

王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

24K黃金牛排純血和牛每月產量僅55頭

花蓮金針花季明登場　花況已達8成

MOROPAIN明天登台快閃　滿額送Buffet券

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366