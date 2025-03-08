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百年法式別墅藏米其林美食！胡志明市直擊「名廚阮盧克」餐廳

泰國劉德華的美食案內帖

泰國劉德華的美食案內帖 泰國劉德華

曾任FHM男人幫雜誌副主編及遠足出版社主編、台新銀行無限季刊主編、合作金庫樂活理財季刊主編。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者陳莉玟

這次來胡志明市玩，我第一個確定的行程就是這間餐廳－越南之家Vietnam House Restaurant。越南之家的主廚阮盧克（LukeNguyen）是澳洲知名的越南裔主廚兼節目主持人、美食作家，我在旅遊生活頻道看過他主持的《阮盧克的越南鐵道行》，節目很有趣，阮盧克搭乘越南的高速鐵路，從南到北拜訪了10個城市，除了吃市井小吃，他也會在馬路邊開啟灶台做菜。

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前身是一棟法式別墅
阮盧克曾在節目上說自己在胡志明有間餐廳，因此來之前特地搜尋了一下，就是這間位於一郡的越南之家，而且2023、2024連續兩年獲得米其林指南入選餐廳。這棟建築前身是具有百年歷史的法式別墅，將它重新裝潢後，於2017年開業。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

華麗又優雅的餐廳
越南之家的外觀主體是鵝黃色，搭配平開百葉窗與歐式復古壁燈，在熱鬧的市中心，讓人一眼就能認出它。餐廳內部非常華麗，沙發顏色選用罕見的絲松石的綠色，神秘中透露著高雅氣息。室內空間還有高級的實木桌椅、大理石地板與大理石柱、優雅又美麗的彩繪玻璃隔板，還有一座需要手動拉門的復古電梯，加上每一位服務人員親切有禮的服務，在這麼精美又復古的餐廳用餐，真的非常享受。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲鵝黃色的外觀在胡志明的市區顯得搶眼。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲平開式百葉窗帶有復古味道。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼正門口與一旁的菜單。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲內部空間很華麗，有大理石的石材與實木桌椅。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲優雅又漂亮的彩繪玻璃隔板。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲服務人員讓我體驗乘坐復古電梯。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲二樓的用餐空間採光更為明亮。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲二樓有用彩繪玻璃圍起來的小包廂。

午間個人套餐688,000越南盾起
一份午間個人套餐加點一份牛肉炒河粉，也能擺滿一整桌。688,000越南盾大約是900台幣，菜單菜色很豐富，我們怕吃不完，所以只點一個午間套餐，另外加點一份牛肉炒河粉與飲料，對我們夫妻而言這樣的份量剛剛好。最後換算下來，大約是1,400元台幣。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼飲料和越南咖啡都好喝。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

前菜有三種
第一種是用米紙將烤鮭魚、青芒果、美生菜包在一起的春捲，上面點綴了幾顆鮭魚卵，這個要沾芝麻醬吃。第二種是炸春捲，裡面包了胡蘿蔔、黑木耳、芋頭與香菜，這個則是沾魚露醬汁吃；第三種是大家都熟知的青木瓜沙拉。不過因為我們等菜都上齊且拍完照才吃，因此拍完再吃前菜時，比較吃不出特色，只知道擺盤很漂亮。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

主菜是咖哩蝦
新鮮且大隻的鮮蝦用油煎過後，放在馬鈴薯、蘆筍、紅蘿蔔上面，配的是咖哩醬汁。這個咖哩醬汁是有椰子香的南洋風味，用麵包沾了吃非常好吃。鮮蝦有四尾，主廚不只幫蝦身剝殼，連尾巴的殼都剝乾淨，可以整尾吃，很細心的服務。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

牛肉炒河粉

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲河粉的份量十足，主廚炒得很好吃，一口咬下，醬香、鐵氣一同在口中繚繞，牛肉軟嫩不柴，肉汁豐富。

蘑菇雞湯

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲運用多種菇類，包括蘑菇、鴻喜菇、洋菇等等，與香料熬煮，喝起來帶點酸香，是沒喝過的口味。

紫糯米優格
甜點是紫糯米優格配上新鮮龍眼，優格吃起來微酸帶甜，好像是當地常見的甜點。龍眼裡包著一顆像粉圓的食物，一整碗吃起來很有咀嚼的樂趣。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

阮盧克一個月來餐廳2、3次
用完餐後我詢問服務人員，得知主廚阮盧克一個月來餐廳2、3次，阮盧克平時住澳洲，一個月來胡志明2、3次算是非常多，可見他對餐廳的重視。我們預約的用餐時間是11：30，實際上大約11：20就讓我們進去。接近12點時客人陸續進場，不到十分鐘一樓就被坐滿了。我觀察了一下，客人幾乎都是外國人，有日本人、中國人、歐美人，服務人員也跟我說當地人反而很少來。

心得
總而言之，這是一次愉快的用餐經驗。中午的個人套餐我覺得很值得，有前菜、主菜、甜點、飲料，擺盤裝飾也很美，色香味俱全。如果胃口不錯可以一人點一份午間套餐，也可以像我們這樣另外加點一到兩樣，擺起來也是一整桌。

▲▼在百年別墅品嚐主廚阮盧克的料理!胡志明市越南之家Vietnam House Restaurant值得一試。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

Vietnam House Restaurant

地址：93-95-97 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000越南

泰國劉德華的美食案內帖
如果你跟我一樣已到中年， 無法再大吃大喝滿足年輕還在發育的肉體， 那就跟著我慢慢品嚐特色美食、走逛發掘各地美景。 泰國劉德華的美食案內帖，隨時歡迎光臨：部落格粉絲團

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