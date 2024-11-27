撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者張宜樺

9月中才開始試營運的華宿文旅，是近期彰化旅遊的熱門關鍵字。去年曾經入住同集團的華宿濱海館，印象非常深刻，在房間即可欣賞出海口景色。這次開了新館，很快就安排時間前來一探究竟。

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華宿文旅介紹

華宿文旅位在八卦山半山腰，以潔白的工業風外觀吸引許多注意，它雖然不在市區，但開車進市區也不過10分鐘，有鬧中取靜的閒適感。我們在9／28那天入住，全館22間房竟然全滿，可見華宿文旅的魅力很大。

我們當天住的是經典雙人房

雖然不是最大的房型，但空間也非常足夠了。房間在設計上，牆面運用水泥原色，搭配簡約的線條感與木質家具，用土棕色營造出舒適安逸的空間感。

▲華宿文旅晚上拍起來很有質感。

▲公共區域很寬敞，有自動販賣機可以買零食。

▲房間的椅子好看又好坐，頗具時尚感。

▲▼素樸的空間設計，質感頗佳。

▲明亮的採光勝過一切。

一個舒適寧靜的空間

房間的落地窗正對著八卦山的樹林，往外一看，有藍天有綠樹，非常心曠神怡，一走進房間就覺得舒服且寧靜。這個房型有陽台，如果住三天兩夜需要洗衣物，或是碰上下雨需要有地方放雨傘，都可以運用陽台的空間。床是標準雙人床，床單、棉被、枕頭都非常舒服，蓋一下下就覺得溫暖想冒汗，冬天來住一定非常溫暖。

純白簡潔的浴室搭配黑色蓮蓬頭，簡單大方又好看。浴室空間很大，可惜沒有浴缸，對愛泡澡的我們來說有點小小失望。另外值得一提的是，華宿文旅有許多特約合作商家，有復古咖啡廳、有日式拉麵店、有居酒屋選擇非常多，晚餐若不知道吃什麼，從特約合作店家挑一家就對了！

▲房間落地窗對著八卦山的樹林。

▲▼好睡又保暖的床。

▲浴室很大，如果有浴缸就更好了。

▲▼早餐跟附近店家配合，可透過線上選擇，隔天幫旅客準備好。

結語

以往彰化缺少優質的飯店，大多數來彰化玩一天後，不是往北去台中，就是往南去台南或高雄。以後來彰化就可以選擇住在華宿文旅，在彰化市做深度旅遊了。

華宿文旅

地址：彰化縣彰化市中興路19號

電話：0970－287－068

泰國劉德華的美食案內帖

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