開箱Tripadvisor胡志明市飯店排行榜第3名！曾獲世界奢華酒店大獎

▲胡志明市的Silverland May Hotel是住宿品質很高的飯店。

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者陳品勻

胡志明市「Silverland May Hotel」值得排進你的住宿名單裡！飯店在2024年獲得世界奢華酒店（World Luxury Hotel Awards）兩項大獎：豪華精品酒店（Luxury Boutique Hotel）、豪華城市商務酒店（Luxury City Business Hotel）。在貓途鷹Tripadvisor的胡志明飯店排名中，全部861間排名第3名，Silverland May Hotel的總體評價真的很高！

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走路到胡志明市大劇院6分鐘

▲Silverland May Hotel的白天、晚上有不同風情。

▲飯店外的綠樹又多又大，是很舒服的環境。

鄰近胡志明市大劇院、西貢中央郵局、鴉片工廠和西貢日本街

Silverland May Hotel鄰近許多知名景點。胡志明市大劇院只要走路6分鐘、西貢中央郵局只要走10分鐘。想去知名的鴉片工廠吃法餐？沒問題，只要走3分鐘。熱鬧的西貢日本街在飯店後面，住這不管是白天或晚上，都不用怕無聊。

▲飯店走到西貢中央郵局只要10分鐘。

▲飯店走到胡志明市大劇院只要6分鐘。

Vincom Center購物中心

越南知名的Vincom Center購物中心也在附近，走路5分鐘即達。Vincom Center有許多美食，中式、日式、韓式、泰式、越式各種料理應有盡有。B3有一間超級市場Winmart可以買伴手禮，我們回台灣那天的早上，就先在這買伴手禮、吃午餐，再去機場。

▲飯店大廳挑高，但光線可以再亮一點。

▲飯店大廳的佈置很有質感。

服務親切又溫暖的工作人員

Silverland May Hotel的大廳不是特別大，但是挑高的關係，整體空間感還是滿棒的。這裡的服務親切而且自然，不會覺得刻意。我們1月3日入住那天，大廳的服務人員除了主動幫你開門，還跟你碰拳並祝你有個美好的周五。那天下午回到飯店，女服務人員也主動帶你去餐廳使用下午茶，還詢問要不要幫你把行李送上樓，服務很貼心。

▲飯店右側是Bason Café Thi Sach，是浪漫又帶有越南風情的咖啡廳。

越南風情咖啡廳

大廳右側是Bason Café Thi Sach，是很有設計感又帶有越南風情的咖啡廳，每一個位子都可以拍出網美照。這裡提供咖啡、下午茶，也有簡餐可以享用，我們晚餐就在這吃河粉跟西餐，這裡會再寫一篇跟大家做介紹。

小巧溫馨的浪漫客房

▲我們住的是Bougainvillea Signature房型有一個可愛的小陽台。

▲房間主色調是白色，但適當的粉紅配色，房間就有浪漫氣息。

▲房間不是特別大，但空間配置得宜。

粉白色調超浪漫

我們住的是Bougainvillea Signature房型，面積是35平方公尺，大約是10坪。10坪不是特別大，但是有一個可愛的小陽台，讓整個房間住起來感受更佳，我們住在11樓，從陽台看出去的市景非常遼闊。房間配有一大床、一個梳妝枱、一個2人座的沙發椅。浴室有浴缸，洗完澡有浴袍可穿。房間主色調是白色，但是沙發椅與梳妝枱椅子的椅墊是粉紅色的，一點點畫龍點睛，房間就有浪漫的氣息。

▲我們入住的房型有送許多額外的優惠。

額外優惠

Silverland May Hotel的這個房型僅次於套房，因此辦理入住登記時給了我們很多額外的優惠，包括贈送雙人下午茶、餐飲與SPA的20%抵用券，還送二瓶啤酒，可以在頂樓的酒吧兌換。房間冰箱裡有3瓶飲料、2瓶礦泉水，也是免費。由於給的額外優惠太多，我的英文破程度一下跟不上，還請櫃台服務人員重新說一次給我聽。

在漂亮的半露天泳池拍網美照

▲會訂Silverland May Hotel主要就是為了這個泳池。

▲泳池的設計很漂亮，有許多植栽，拍起來很有度假氛圍。

▲頂樓的視野很好，坐在這聊天很愜意。

在泳池旁觀賞夜景

我一開始會訂Silverland May Hotel，主要就是被頂樓的半露天泳池給吸引。泳池有150平方公尺，約45坪，用了棕櫚樹、藤蔓環繞四周，白天上來拍照，採光極佳、度假感十足！因為是半露天的設計，加上泳池的四周有三面沒有實牆，對外空氣非常流通，在這做日光浴不會太曬，坐在池邊的藤椅聊天看胡志明的市景，都非常舒服。

▲晚上的泳池化身成夜店。（喝酒不開車，開車不喝酒）

進入夜晚超Chill

如果晚上來頂樓泳池，是另一種味道。我們入住時是周末，泳池晚上化身夜店，請了DJ播歌，我們吃完晚餐後上來這裡兌換免費啤酒，邊聽歌、邊整理手機裡的照片，真的是很Chill。

▲飯店的早餐與下午茶算是中規中矩。

▲早餐與下午茶的用餐環境。

總結

相較於溫馨的浪漫客房、頂樓漂亮的游泳池，Silverland May Hotel的早餐與下午茶，比較沒有記憶點，算是中規中矩，但飯店的地理位置與服務等方面實在令人滿意，下回再去胡志明市仍然考慮這間飯店，或許多準備一點旅費，下次改住套房再來跟大家分享。

Silverland May Hotel

地址：28－30 Thi Sach, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

泰國劉德華的美食案內帖

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