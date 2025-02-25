陽明山2000坪櫻花林＋五彩茶花盛開！還有大寒櫻、昭和櫻陸續綻放

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者陳莉玟

大埔農場紗帽山於2022年1月開幕，立刻以2000坪的櫻花林迅速走紅。去年我們來的時候櫻花已逐漸凋謝，今年1月31日再次來訪，碰上開滿八成的1000棵小富士樓，非常美麗！

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除了小富士櫻，大寒櫻、昭和櫻還會陸續綻放

去年來的時候門票是150元，送一包橘子。今年門票變成200元且沒有送東西，農場主人說因為去年颱風吹垮了3、40棵的櫻花樹，損失嚴重。門票雖然漲價，但櫻花的美麗無價，我們還是買票進場支持。

▲入口處有大埔農場的導覽圖。

▲入口處的日式造景，去年在這裡可以領橘子。

Z字型的遊園路線

大埔農場佔地約2000坪，參觀方式是以Z字型的路線逐步往農場下方賞櫻。受山坡地型影響，農場部分路段較陡，但是除了行動不便的人之外，一般人走起來是沒問題的。

▲農場除了轉彎處較陡外，多數都是平坦好走的碎石子路。

▲農場的碎石子路與環境很搭。

入口左轉是第一層 第一層有廁所、戶外座位、咖啡館，還有許多歐美茶花。最多人駐足拍照的地方是咖啡館前方的觀景台，這裡居高臨下，可以拍到滿滿的小富士櫻，還能讓觀音山一同入鏡，是很棒的拍照位置。

▲第一層有很多漂亮茶花，也有戶外休憩區可以坐。

櫻花隧道與日式燈籠

滿滿的櫻花，拍照起來非常過癮。除了觀景台，就屬櫻花隧道最迷人。大埔農場的賞櫻步道，每一層目測約60至80公尺，兩側的小富士櫻盛開時在空中交錯，形成自然的櫻花隧道，非常浪漫。加上農場主人刻意裝飾的日式燈籠，怎麼拍都像在日本賞櫻，尤其我再套上富士相機的濾鏡參數後，更有日本風情。

▲最美的還是小富士櫻交錯而成的櫻花隧道。

▲有顆小燈籠在旁邊，很有日式風情。

怎麼拍才美？

如果跟我一樣使用的是iPhone手機，開啟人像模式拍照最有感覺。人像模式不限於拍人，拍櫻花或任何物品都可以，這種模式讓主角背後的景物虛化，突顯主角。

▲使用人像模式拍櫻花特別好看。

▲這張是人像模式。

▲▼這兩張不是人像模式，大家可以都試試看，選出自己最喜歡的拍照方式。

▲小黃花當前景，也很漂亮。

▲紫色的燈籠有另一種風情。

心得

提醒大家，大埔農場的官方粉絲頁會提供最新的服務資訊，來之前可以先上粉絲頁查一下花況。這裡沒有停車場，只有路邊停車。賞櫻完可以到陽明山或是行義路泡湯，就是完美的賞櫻一日遊。

大埔農場紗帽山

地址：台北市北投區湖山里湖底路4－25號旁邊

電話：0921－909321

泰國劉德華的美食案內帖

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