ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

陽明山2000坪櫻花林＋五彩茶花盛開！還有大寒櫻、昭和櫻陸續綻放

泰國劉德華的美食案內帖

泰國劉德華的美食案內帖 泰國劉德華

曾任FHM男人幫雜誌副主編及遠足出版社主編、台新銀行無限季刊主編、合作金庫樂活理財季刊主編。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者陳莉玟

大埔農場紗帽山於2022年1月開幕，立刻以2000坪的櫻花林迅速走紅。去年我們來的時候櫻花已逐漸凋謝，今年1月31日再次來訪，碰上開滿八成的1000棵小富士樓，非常美麗！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

除了小富士櫻，大寒櫻、昭和櫻還會陸續綻放
去年來的時候門票是150元，送一包橘子。今年門票變成200元且沒有送東西，農場主人說因為去年颱風吹垮了3、40棵的櫻花樹，損失嚴重。門票雖然漲價，但櫻花的美麗無價，我們還是買票進場支持。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲入口處有大埔農場的導覽圖。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲入口處的日式造景，去年在這裡可以領橘子。

Z字型的遊園路線
大埔農場佔地約2000坪，參觀方式是以Z字型的路線逐步往農場下方賞櫻。受山坡地型影響，農場部分路段較陡，但是除了行動不便的人之外，一般人走起來是沒問題的。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲農場除了轉彎處較陡外，多數都是平坦好走的碎石子路。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲農場的碎石子路與環境很搭。

入口左轉是第一層 第一層有廁所、戶外座位、咖啡館，還有許多歐美茶花。最多人駐足拍照的地方是咖啡館前方的觀景台，這裡居高臨下，可以拍到滿滿的小富士櫻，還能讓觀音山一同入鏡，是很棒的拍照位置。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲第一層有很多漂亮茶花，也有戶外休憩區可以坐。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

櫻花隧道與日式燈籠
滿滿的櫻花，拍照起來非常過癮。除了觀景台，就屬櫻花隧道最迷人。大埔農場的賞櫻步道，每一層目測約60至80公尺，兩側的小富士櫻盛開時在空中交錯，形成自然的櫻花隧道，非常浪漫。加上農場主人刻意裝飾的日式燈籠，怎麼拍都像在日本賞櫻，尤其我再套上富士相機的濾鏡參數後，更有日本風情。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲最美的還是小富士櫻交錯而成的櫻花隧道。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲有顆小燈籠在旁邊，很有日式風情。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

怎麼拍才美？
如果跟我一樣使用的是iPhone手機，開啟人像模式拍照最有感覺。人像模式不限於拍人，拍櫻花或任何物品都可以，這種模式讓主角背後的景物虛化，突顯主角。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲使用人像模式拍櫻花特別好看。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲這張是人像模式。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼這兩張不是人像模式，大家可以都試試看，選出自己最喜歡的拍照方式。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲小黃花當前景，也很漂亮。

▲▼陽明山賞櫻秘境！2000坪的空間、1000棵小富士櫻的櫻花隧道，在大埔農場輕鬆拍出日式賞櫻氛圍。（圖／部落客泰國劉德華授權提供）

▲紫色的燈籠有另一種風情。

心得
提醒大家，大埔農場的官方粉絲頁會提供最新的服務資訊，來之前可以先上粉絲頁查一下花況。這裡沒有停車場，只有路邊停車。賞櫻完可以到陽明山或是行義路泡湯，就是完美的賞櫻一日遊。

大埔農場紗帽山

地址：台北市北投區湖山里湖底路4－25號旁邊
電話：0921－909321

泰國劉德華的美食案內帖
如果你跟我一樣已到中年， 無法再大吃大喝滿足年輕還在發育的肉體， 那就跟著我慢慢品嚐特色美食、走逛發掘各地美景。 泰國劉德華的美食案內帖，隨時歡迎光臨：部落格粉絲團

【你可能也想看】

台北伊普索酒店實訪開箱！摩登大廳暢飲紅白酒、復古客房俯瞰夜景
收進台北浪漫晚餐清單！米其林星廚打造的料理　必點菜色一次看
絕美天窗滿天星斗！溪頭福華浪漫蜜月房　森林系餐廳享受自助百匯

關鍵字： 大埔農場紗帽山 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 泰國劉德華

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

李威夫妻列被告！　「長髮妻低頭現身」傷害致死15萬元交保

推薦閱讀

開箱彰化最新「潔白工業風」旅宿！正對八卦山綠林窗景太愜意

開箱彰化最新「潔白工業風」旅宿！正對八卦山綠林窗景太愜意

置身雲霧仙境中泡湯！隱身陽明人煙罕至秘境　200元就能享受湯屋

置身雲霧仙境中泡湯！隱身陽明人煙罕至秘境　200元就能享受湯屋

開箱北海道人最愛連鎖拉麵店！24小時營業　湯頭濃郁麵條咬勁十足

開箱北海道人最愛連鎖拉麵店！24小時營業　湯頭濃郁麵條咬勁十足

採茶到製茶全自己來！宜蘭飯店茶莊體驗行程　細品以茶入菜的美饌

採茶到製茶全自己來！宜蘭飯店茶莊體驗行程　細品以茶入菜的美饌

嘉義福容voco最新寵物房4亮點

嘉義福容voco最新寵物房4亮點

紅葉蛋糕新品牌3/1快閃誠品南西

紅葉蛋糕新品牌3/1快閃誠品南西

北海道遊客頻見「履薄冰」　當地人喊：找死

北海道遊客頻見「履薄冰」　當地人喊：找死

全家連續1個月「日落優惠」百款商品折扣

全家連續1個月「日落優惠」百款商品折扣

車牌有1798任一碼　玩劍湖山3折起

車牌有1798任一碼　玩劍湖山3折起

基隆20年「瑪其朵一號店」宣布熄燈

基隆20年「瑪其朵一號店」宣布熄燈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

228來這！嘉義竹崎一日遊玩法

龜山隱藏版櫻花步道！有免費接駁車

身分證有「3個2」免費吃豬排

我家牛排「板橋遠科店」籌備中

新店「深夜米粉湯」口感脆彈香氣濃郁

這3家粵菜餐廳港點也能吃到飽

王品龍蝦季明天登場！

每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店

郵輪之旅更享受！4 款熱門房型大解密

木柵灑落療癒暖光的咖啡小酒館！

熱門行程

最新新聞更多

嘉義福容voco最新寵物房4亮點

紅葉蛋糕新品牌3/1快閃誠品南西

北海道遊客頻見「履薄冰」　當地人喊：找死

全家連續1個月「日落優惠」百款商品折扣

車牌有1798任一碼　玩劍湖山3折起

基隆20年「瑪其朵一號店」宣布熄燈

陽明山2000坪櫻花林＋五彩茶花盛開！

日本櫻花季倒數　東京最快3/21開花、3/29盛開

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366