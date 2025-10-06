與菜市仔吵雜形成反差的寧靜角落　新莊隱藏版地下室咖啡廳

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者蘇相云

走進新莊熱鬧的傳統市場，除了叫賣聲與各式攤販，竟然能發現一間極具質感的咖啡館「何止」，與周遭喧鬧的氛圍形成鮮明對比，這裡顯得特別安靜而有氛圍，老闆娘是土生土長的新莊人，因為長年喜歡品嚐咖啡，於是萌生開店的念頭，希望能在熟悉的市場裡，打造一處可以慢下腳步的所在。

日式文青設計的空間氛圍

這裡的空間感很有日式與文青風格，木質色調與簡潔線條讓人一走進來就感覺心情沉澱。我問老闆娘店內是不是出自她的設計，她笑著說自己只把想法與氛圍描述給朋友，由朋友畫出設計圖，再交給專業的師傅施工，這樣的過程讓空間既保有她的個性，也有專業細膩的完成度，呈現出簡單卻耐看的質感氛圍。

▲門口非常有味道，有日式文青風。

▲店裡漂亮的復古燈具。

▲吧台的高腳椅下面有置物袋。

▲乾燥花雖然沒有生命，但適當的點綴也會讓空間感加分。

創意咖啡

這裡的咖啡選項很有特色，除了經典款，也能喝到帶有驚喜的創意口味，例如鳳梨咖啡、芒果咖啡等，那天我點了一杯鳳梨咖啡，入口時咖啡的醇苦與鳳梨的果香交織，特別是使用了老闆娘自己釀製的鳳梨醬，帶來清爽酸甜的風味，十分有夏天的氣息。

▲有特色又消暑的鳳梨咖啡。

懷舊甜點

甜點部分，必嚐的雞蛋布丁更是亮點，走的是昭和布丁的風格，口感扎實滑嫩，上桌時若再點綴一顆紅櫻桃，畫面就更懷舊了。布丁表層的焦糖醬略帶苦韻，讓整體甜度不顯膩口，帶來一種成熟的大人味。

▲昭和風格的布丁，好看又好吃。

市場裡的生活驚喜

在傳統市場裡遇見「何止」這樣的咖啡館，是一種意外的驚喜，當市場的日常喧囂與咖啡館的靜謐交錯，反而讓這間店的存在更顯得獨特，對於喜歡咖啡、想找一個能暫時遠離塵囂的角落的人來說，這裡絕對值得停留。

▲地下室有更多座位，而且每個角落都很美。

▲日式榻榻米座位感覺好愜意。

▲右下角應該是闆娘自己釀製的私房好料。

何止

地址：新北市新莊區新興街27巷2號

營業時間：12：00～17：30（營業資訊請詳閱IG／FB）

泰國劉德華的美食案內帖

如果你跟我一樣已到中年， 無法再大吃大喝滿足年輕還在發育的肉體， 那就跟著我慢慢品嚐特色美食、走逛發掘各地美景。 泰國劉德華的美食案內帖，隨時歡迎光臨：部落格、粉絲團

