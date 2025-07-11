教父牛排首家分店進駐台北漢來！吃全台唯一Newport乾式熟成肋眼

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者陳莉玟

「教父牛排」品牌創立12年，新分店進駐台北漢來大飯店一樓！台北漢來大飯店位於交通、展場、商辦交織的南港最新熱區，加上商場面積高達4.7萬坪的南港LaLaport就在旁邊，是極佳的地點。

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環境

▲餐廳有6米樓高的大空間，用餐環境非常好。

全台獨賣的Newport乾式熟成牛排

漢來店主打全台獨賣的美國Newport乾式熟成肋眼與紐約客，Newport是美國加州高端肉品品牌，複刻19世紀低光、暗黑的吊掛室環境，以避免紫外線、螢光燈等光線，加速牛肉表面脂肪的氧化，進而產生異味。而且聽服務人員的介紹，牛肉還需靜置21至45日，使牛肉外皮呈現深色的焦糖化，內部則保有鮮紅色澤。吃起來有濃郁的堅果香、奶油香與乾果氣息。

▲Newport乾式熟成紐約客牛排紋理緊實、肉味濃郁，比較帶有咬勁，適合喜愛大口吃肉的饕客。

▲Newport乾式熟成肋眼牛排油花細緻，咬下瞬間湧出豐郁脂香，迷人的奶油、堅果氣息與柔嫩口感達到完美平衡。

融合在地物產與西餐經典的創新詮釋

在菜單上致力呈現多元的台灣食材，讓世界各地的來賓用餐時，也能透過味蕾對台灣風土留下美好印象。我最喜歡的是手工製作的波本楓糖厚培根，選用職人手製的三倍厚煙燻培根，先用慢火煎至外酥內彈，讓油脂香氣與煙燻風味同步迸發，再搭著波本威士忌、楓糖和雞湯熬煮的醬汁、蒜粉享用，鹹香混合著甜美，非常好吃。而且這麼厚的培根，吃起來意外地軟嫩！

▲楓糖培根非常好吃，好吃到我覺得可以當成主菜。

主廚也重新詮釋洛克菲勒生蠔

用台灣在地東石鮮蚵，來取代進口貨。起源於美國紐奧良的經典生蠔料理，因醬料濃郁、滋味奢華，讓人聯想到當時全美最富有的洛克菲勒家族而得名。廚師團隊將進口生蠔以台灣的東石鮮蚵取代，搭配特製香料奶油與自製香草麵包粉焗烤，蚵肉鮮美、飽滿脆滑，奶油與麵包粉噴香卻不搶蚵味的鮮甜，也是一道不能錯過的料理。

▲滋味濃厚的鮮蚵。

▲台灣自製布拉塔起司，清爽開胃。

▲焦糖蘋果塔，富士蘋果烤焙後酸甜多汁，與冰淇淋很搭。

令人敬佩的職人精神

教父牛排漢來店的開幕，對喜歡吃牛排的朋友來說，是一件好消息。但對我來說，鄧有癸主廚踏入餐飲業50年，仍在第一線打拚、仍然對餐飲保持高度熱情，更令人感動。

▲右為鄧有癸主廚。

教父牛排 台北漢來

地址：台北市南港區經貿一路168號1樓

電話：02－27885656

營業時間：12：00－15：00、18：00－22：00

泰國劉德華的美食案內帖

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