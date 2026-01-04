周休4天又不開放訂位！台中最難吃到的戚風蛋糕　每周都有新口味

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

深藏在口袋名單已久的「戽道町甜點室」，我終於來訪啦！被譽為台中最難吃到的戚風蛋糕，因為一周只營業三天，口味周周更新，不開放訂位，想吃只能現場候位，除了單片戚風，這裡也提供整模蛋糕或多種口味拼盤（最慢五天前預訂），想一嚐這份夢幻美味，請務必趁早！

位置

甜點店隱身在台中西區健行路906巷弄裡，雖然沒有在主要幹道上，但其實距離科博館、勤美商圈和台中SOGO百貨都相當近。地點鬧中取靜，米白色的外牆搭配原木拱門與深色木質窗框，門前還有綠色植栽點綴，整體散發出溫馨的日系質感，光看外觀就讓人感受到一絲療癒，可以坐在木板凳上拍出一系列網美照。

環境

走進店內，雖然空間不算大，但整體氛圍溫馨舒適，暖色調的燈光搭配木質地板，給人一種回家的放鬆感，入目迎接的，就是那迷人的甜點展示櫃！透明的櫃子裡整齊擺放著各式各樣的戚風蛋糕，每一片都像是藝術品，瞬間讓人選擇障礙發作。櫃台後方也擺放了咖啡機與典雅的擺飾，讓整個空間雖然小巧，卻充滿細節的精緻感。

座位

座位空間配置雖不算多，但規劃得相當精緻，長型靠窗吧台，設有木質高腳圓凳，是享受陽光和獨處時光的最佳位置，窗邊的白紗簾讓光線非常柔和。

四人桌

四人木質方桌提供給結伴而來的顧客，整體採用溫潤的深色木質家具，營造出濃厚的日式咖啡館氛圍，整體裝潢以米色搭配木質色調，溫暖舒適，讓人在享用甜點時感到格外放鬆。

每周都有不同口味

甜點都是以當周為主，每周來可能蛋糕都會不太一樣，糖糖這天來有伯爵日本蜜柑接骨木蛋糕、開心果櫻桃蛋糕、甘梅紅心芭樂綠葡萄蛋糕、桂花烏龍水梨蛋糕、巧克力提拉米蘇蛋糕、黑芝麻焙茶蛋糕及海鹽焦糖布丁蛋糕。

飲品菜單

提醒大家這裡的內用低消規定比較特別，不是一般的「一杯飲料或一份餐點」。戽道町甜點室規定每位內用客人都必須點購一杯飲料和一份甜點作為低消。

開心果櫻桃蛋糕 330元

開心果控必點！以鬆軟綿密的開心果戚風蛋糕作為基底，中間夾藏著滑順濃郁的開心果甘納許及帶來清爽酸甜感的新鮮櫻桃與櫻桃果凝。蛋糕體外層再飾以輕盈細緻的開心果香緹，並灑上畫龍點睛的開心果脆脆。每一口都能享受到開心果的堅果香氣、櫻桃的果酸及多重口感的完美交織，是款風味飽滿的奢華系甜點。

伯爵日本蜜柑接骨木蛋糕 290元

另一款伯爵日本蜜柑接骨木蛋糕以經典醇厚的伯爵戚風蛋糕為基底，入口帶來迷人的伯爵茶香，再堆疊上帶著獨特花香的接骨木慕斯，為整體增添了一抹優雅的氣息。內餡包裹著酸甜多汁的日本蜜柑與柑橘醬，讓口感瞬間提升到清新層次，搭配飽滿的綠葡萄顆粒，最後由輕盈的伯爵香緹收尾，豐富茶香、花香、果香交織，風味細膩且平衡，是款層次感極佳的大人系甜點。

水蜜桃石榴氣泡飲 130元

想喝無咖啡因的飲品可以選氣泡飲系列，糖糖選了水蜜桃石榴口味，清甜飽滿的水蜜桃香搭配略帶酸澀、色澤討喜的石榴果香，與冰涼的氣泡水結合，口感輕盈又爽口。

抹茶牛奶 150元

另一杯抹茶牛奶也超級美！有著美美的漸層色，底下是醇厚的鮮奶，上方則覆蓋著厚實、色澤翠綠的手刷抹茶。正是因為手工刷製，才能讓茶粉均勻融合，釋放出抹茶濃郁的香氣與微苦的底蘊，喝之前稍微攪拌，讓茶與奶的風味完美交融，是抹茶控不可錯過的經典必點。

用餐心得

「戽道町甜點室」的低消和營業時間規定比較特別，戚風的單價也偏高，但也正因為這份稀有與堅持，讓每一口戚風都顯得更加珍貴與高品質。如果你也喜歡這樣有個性、有堅持的甜點店，記得將它放入口袋名單，下次來台中西區，不妨來這裡尋找一份屬於你的限定幸福吧！

戽道町甜點室

地址：台中市北區健行路906巷3號

電話：04－22080311

營業時間：周五至周日12：00－19：00（周一至周四公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

