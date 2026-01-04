ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

周休4天又不開放訂位！台中最難吃到的戚風蛋糕　每周都有新口味

糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活 糖糖's 享食生活

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

深藏在口袋名單已久的「戽道町甜點室」，我終於來訪啦！被譽為台中最難吃到的戚風蛋糕，因為一周只營業三天，口味周周更新，不開放訂位，想吃只能現場候位，除了單片戚風，這裡也提供整模蛋糕或多種口味拼盤（最慢五天前預訂），想一嚐這份夢幻美味，請務必趁早！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
甜點店隱身在台中西區健行路906巷弄裡，雖然沒有在主要幹道上，但其實距離科博館、勤美商圈和台中SOGO百貨都相當近。地點鬧中取靜，米白色的外牆搭配原木拱門與深色木質窗框，門前還有綠色植栽點綴，整體散發出溫馨的日系質感，光看外觀就讓人感受到一絲療癒，可以坐在木板凳上拍出一系列網美照。

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

環境
走進店內，雖然空間不算大，但整體氛圍溫馨舒適，暖色調的燈光搭配木質地板，給人一種回家的放鬆感，入目迎接的，就是那迷人的甜點展示櫃！透明的櫃子裡整齊擺放著各式各樣的戚風蛋糕，每一片都像是藝術品，瞬間讓人選擇障礙發作。櫃台後方也擺放了咖啡機與典雅的擺飾，讓整個空間雖然小巧，卻充滿細節的精緻感。

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

座位
座位空間配置雖不算多，但規劃得相當精緻，長型靠窗吧台，設有木質高腳圓凳，是享受陽光和獨處時光的最佳位置，窗邊的白紗簾讓光線非常柔和。

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

四人桌
四人木質方桌提供給結伴而來的顧客，整體採用溫潤的深色木質家具，營造出濃厚的日式咖啡館氛圍，整體裝潢以米色搭配木質色調，溫暖舒適，讓人在享用甜點時感到格外放鬆。

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

每周都有不同口味
甜點都是以當周為主，每周來可能蛋糕都會不太一樣，糖糖這天來有伯爵日本蜜柑接骨木蛋糕、開心果櫻桃蛋糕、甘梅紅心芭樂綠葡萄蛋糕、桂花烏龍水梨蛋糕、巧克力提拉米蘇蛋糕、黑芝麻焙茶蛋糕及海鹽焦糖布丁蛋糕。

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

飲品菜單
提醒大家這裡的內用低消規定比較特別，不是一般的「一杯飲料或一份餐點」。戽道町甜點室規定每位內用客人都必須點購一杯飲料和一份甜點作為低消。

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

開心果櫻桃蛋糕 330元
開心果控必點！以鬆軟綿密的開心果戚風蛋糕作為基底，中間夾藏著滑順濃郁的開心果甘納許及帶來清爽酸甜感的新鮮櫻桃與櫻桃果凝。蛋糕體外層再飾以輕盈細緻的開心果香緹，並灑上畫龍點睛的開心果脆脆。每一口都能享受到開心果的堅果香氣、櫻桃的果酸及多重口感的完美交織，是款風味飽滿的奢華系甜點。

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

伯爵日本蜜柑接骨木蛋糕 290元
另一款伯爵日本蜜柑接骨木蛋糕以經典醇厚的伯爵戚風蛋糕為基底，入口帶來迷人的伯爵茶香，再堆疊上帶著獨特花香的接骨木慕斯，為整體增添了一抹優雅的氣息。內餡包裹著酸甜多汁的日本蜜柑與柑橘醬，讓口感瞬間提升到清新層次，搭配飽滿的綠葡萄顆粒，最後由輕盈的伯爵香緹收尾，豐富茶香、花香、果香交織，風味細膩且平衡，是款層次感極佳的大人系甜點。

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

水蜜桃石榴氣泡飲 130元
想喝無咖啡因的飲品可以選氣泡飲系列，糖糖選了水蜜桃石榴口味，清甜飽滿的水蜜桃香搭配略帶酸澀、色澤討喜的石榴果香，與冰涼的氣泡水結合，口感輕盈又爽口。

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

抹茶牛奶 150元
另一杯抹茶牛奶也超級美！有著美美的漸層色，底下是醇厚的鮮奶，上方則覆蓋著厚實、色澤翠綠的手刷抹茶。正是因為手工刷製，才能讓茶粉均勻融合，釋放出抹茶濃郁的香氣與微苦的底蘊，喝之前稍微攪拌，讓茶與奶的風味完美交融，是抹茶控不可錯過的經典必點。

▲▼戽道町甜點室。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

用餐心得
「戽道町甜點室」的低消和營業時間規定比較特別，戚風的單價也偏高，但也正因為這份稀有與堅持，讓每一口戚風都顯得更加珍貴與高品質。如果你也喜歡這樣有個性、有堅持的甜點店，記得將它放入口袋名單，下次來台中西區，不妨來這裡尋找一份屬於你的限定幸福吧！

戽道町甜點室

地址：台中市北區健行路906巷3號
電話：04－22080311
營業時間：周五至周日12：00－19：00（周一至周四公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►台中大坑山頂變身歐洲聖誕村！百萬夜景陪你過節　還有兒童遊戲室
►台中超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足　72％黑巧脆皮捲必吃
►台中超狂「10元爆餡紅豆餅」！每人限購10顆還是秒殺

關鍵字： 戽道町甜點室 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 糖糖’s 享食生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

找到我減肥失敗的原因惹　「被朋友瘋狂情勒」XD　#EPIK HIGH

推薦閱讀

一口回學生時代！酸爽芒果青剉冰只賣30元　台中北屯隱藏老冰店

一口回學生時代！酸爽芒果青剉冰只賣30元　台中北屯隱藏老冰店

丹麥可頌變身「女巫の掃帚」超搶手！萬聖限定甜點延長開賣到跨年

丹麥可頌變身「女巫の掃帚」超搶手！萬聖限定甜點延長開賣到跨年

台中石臼現磨手工義大利麵！堅持一麵一醬　開放式廚房增添臨場感

台中石臼現磨手工義大利麵！堅持一麵一醬　開放式廚房增添臨場感

台中超萌迷你紅豆餅一口塞！鹹甜口味任選三份只要100元

台中超萌迷你紅豆餅一口塞！鹹甜口味任選三份只要100元

清邁古城按摩不踩雷！寧靜度假風SPA

清邁古城按摩不踩雷！寧靜度假風SPA

2026年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

2026年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

珍煮丹「人氣飲品買1送1」限時3天　黑糖珍奶、煮母奶茶都有

珍煮丹「人氣飲品買1送1」限時3天　黑糖珍奶、煮母奶茶都有

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

清邁古城按摩不踩雷！寧靜度假風SPA

2026年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

珍煮丹「人氣飲品買1送1」限時3天　黑糖珍奶、煮母奶茶都有

周休4天！台中最難吃到的戚風蛋糕

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366