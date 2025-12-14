ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中大坑山頂變身歐洲聖誕村！百萬夜景陪你過節　還有兒童遊戲室

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

還在煩惱聖誕節要去哪裡感受浪漫氛圍嗎？被網友狂推為台中最浪漫聖誕景點的「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，整個園區化身為夢幻的歐風聖誕樂園，不僅能坐擁百萬夜景，還能沉浸在滿滿節慶感的燈飾與造景中，為大家帶來滿滿節慶感與視覺驚喜。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

位置＆停車資訊
坐落於台中大坑山區，其最引人注目的就是那棟矗立在山頂的純白絕美建築，擁有270度無敵環繞夜景，早已成為高人氣台中夜景餐廳，另外店內還有設置免費停車場，讓大家能輕鬆上山，無憂享受這片高空美景。

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

聖誕季
今年的眺高聖誕樂園以STAY WITH MOUNTAIN－WONDERLAND為主題，持續至12月28日活動期間無訂位服務！這次眺高巧妙地將歐洲冬日的聖誕市集搬上了山頭。

走進園區，你會看到一整排木製攤位上閃爍著暖黃色的燈泡，空氣中瀰漫著熱紅酒、薑餅與烤栗子的誘人香氣，在微光如星河般點亮的夜色下，每一個角落都宛如走進了浪漫的童話世界，讓人完全沉浸在溫馨的節慶氛圍中。

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

環境
這裡不僅有戶外露台讓大家盡情賞景拍照，室內也規劃了舒適的座位區，如果你想找個更安靜的空間用餐，這裡就是絕佳選擇，不僅延續了溫馨的聖誕佈置，加上大片的景觀窗設計，讓大家在室內也能享有遼闊視野，輕鬆感受店裡店外滿滿的聖誕節氛圍！

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

▲最受歡迎的區域絕對是二、三樓的戶外座位區，這裡可以270度俯瞰北屯至大台中市區夜景，從夕陽緩緩西沉到萬家燈火點亮夜色，景色越夜越迷人。

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

現場候位制
活動期間除了特定包廂外，全區採現場候位制，不開放預先訂位，現場登記後會提供QR-Code查詢狀態，但候位保留時間僅10分鐘，內用每人低消為350元，用餐時限為130分鐘，建議大家可以下午四點就來卡位，可以一次看到夕陽跟夜晚的絕美景色。

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

▲這裡不僅是絕美的百萬夜景餐廳，更是一間親子友善的場所，餐廳貼心地在室內設置了兒童遊戲室，讓小朋友們在這裡也能有專屬的玩樂空間。

酥炸檸檬雞翅238元

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

▲將雞翅先炸後烤，外皮烤至微微焦香，裡頭肉質軟嫩多汁，吃起來帶微微的檸檬酸甜。

Mountain麻糬鬆餅佐抹茶冰淇淋260元

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

▲鬆餅也是人氣必點，現烤鬆餅外酥內Q，裡頭還藏著會拉絲的麻糬，旁邊佐上濃郁帶苦甜風味的抹茶冰淇淋，冰熱交融，層次感豐富讓人一口接一口。

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

野莓優格果昔220元

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

▲這杯野莓優格果昔也好美，採用多種野莓下去打成的果昔，入口酸甜，果昔濃郁，很適合搭配甜點解膩。

心得
眺高STAY WITH MOUNTAIN完美融合了百萬級夜景、浪漫歐風聖誕及美味的特色餐。聖誕季期間不開放訂位，平日人潮比較少一些，建議下午四點就先來候位，不僅能欣賞到夕陽，還能看到美麗的百萬夜景。

▲▼台中最浪漫聖誕景點「眺高STAY WITH MOUNTAIN」，坐擁百萬夜景，聖誕季無開放訂位。（圖／部落客糖糖提供）

眺高 STAY WITH MOUNTAIN

地址：台中市北屯區廍子路700巷11弄36號
電話：04－24390886
營業時間：16：00～00：30、周五16：00～01：00、周六／日15：00～01：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

