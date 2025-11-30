台中超狂「10元爆餡紅豆餅」！每人限購10顆還是秒殺　

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

終於來訪台中這間人氣超高的「嘴笑目笑紅豆餅」了，這間紅豆餅真的很誇張，不僅顆顆爆餡，厲害的是一顆只要10元，真的太便宜了！鹹、甜口味通通有，一天僅開賣四小時，每人限購十顆，這間絕對是小朋友的下午茶首選。

▲位在台中南屯大墩路上，靠近南屯路，距離台中南屯捷運站、好市多南屯店不遠，粉嫩色系的小攤車格外討喜，散發著可愛的氣息。

▲有奶油、芋頭、紅豆、花生、起司玉米及高麗菜口味，一顆只要10元真的超划算。

奶油口味

奶油口味應該是不少人來買紅豆餅必買的口味，瞧瞧這切面就知道內餡的奶油有多厚，大口咬下去還會爆餡那種！奶油吃起來是偏古早味那種奶油，甜度稍微偏高了些。

紅豆口味

如果你是紅豆控，嘴笑目笑紅豆餅的招牌口味你一定要點，瞧瞧這紅豆內餡一樣非常飽滿，是屬於帶顆粒感的紅豆餡，豆香濃厚，甜度不會很高，長輩們也很喜歡。

芋頭口味

接下來這款芋頭也有讓糖糖驚艷到！內餡不單單只是芋泥，還可以吃到芋頭顆粒，每一口都伴隨著芋頭的香氣，一般芋泥餡都偏甜，這裡的甜度不會很高，吃完一整顆完全不會膩口。

花生口味

花生口味的內餡有點像花生麻糬的餡料，是花生粉加糖粉，吃起來帶沙沙的口感，花生香氣濃厚，甜而不膩。

起司玉米口味

如果你是起司控，你一定會愛上，裡頭添加的可不是芝士片，而是會「勘西」的莫札瑞拉起司，重點是份量還不少，瞧瞧這勘西的起司有多邪惡，濃郁的起司鹹香，交織著香甜玉米粒微鹹微甜，讓人吃完一顆還想再來一顆。

高麗菜口味

鹹口味除了起司玉米，還有高麗菜口味，紅豆餅中的高麗菜用料也完全沒再客氣，高麗菜有炒過而不是川燙的那種，口感爽脆多汁，鹹香迷人。

心得

喜歡爆餡紅豆餅的朋友，台中南屯這間嘴笑目笑紅豆餅你一定要筆記！目前共有六種口味，顆顆飽滿爆餡，一顆只要10元真的超便宜，每人限購10顆，糖糖蠻推薦芋頭、起司玉米及高麗菜，吃完還想再回購。

嘴笑目笑紅豆餅

地址：台中市南屯區大墩路16號

電話：0923－181978

營業時間：13：30～17：30（周六公休）

