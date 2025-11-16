丹麥可頌變身「女巫の掃帚」超搶手！萬聖限定甜點延長開賣到跨年

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

說到台中厲害可頌專賣，這間「木木や」一定榜上有名！開幕至今人潮依舊不減，除了招牌香草糖可頌，還推出多款造型可頌，近期更推出了萬聖節限定商品，一開賣就爆紅，沒預訂幾乎買不到，目前官方粉絲團已公告女巫系列千層商品將延長販售至跨年夜後，還沒吃到的朋友趕緊訂一波！

位置

這間是台中人氣麵包店「柳川や」的新品牌，隱身在台中西區五權西五街中，一樣有著醒目的麵包造景，屋頂上的巨大金可頌超醒目，一開幕就成為台中熱門打卡景點之一。

也有提供早午餐

一樓為麵包烘焙坊，中午十二點開賣，二樓為早午餐，早上九點就開門了，這天12點多來現場就已經大排長龍，生意相當好。

可頌造景

▲不僅外觀巨大金可頌好拍，庭院中也有個巨大可頌可以讓大家打卡拍照，可以乘坐在可頌上頭拍出美美的網美照。

▲庭院的另一區也很美，規劃了休息區，顧客可以在這邊享用美味的可頌，還可以拍上美照。

入店須知

▲為了維護品質，每次僅接待兩組客人，如果來到現場發現沒人在排隊先別開心，代表店內的商品已經賣光了！

▲品項以當天為主，如果沒有事先預訂只有現場排隊選購，越早來品項越多。

▲櫃台旁的冰箱櫃中也有當季水果製作而成的水果可頌，喜歡的朋友也可以選購，每一款看起來都相當可口！

女巫の掃帚 130元

萬聖節限定推出的這款「女巫の掃帚」，我個人超喜歡！使用法國奶油製作的丹麥可頌，香氣濃郁、層層酥脆，入口瞬間滿滿奶香，特別為萬聖節設計成可愛的掃帚造型，手把是香濃巧克力棒，掃帚尾巴再沾上黑巧克力點綴，甜度剛剛好，酥脆的可頌搭配微苦的黑巧克力，口感豐富又有層次。

女巫の帽 100元

另一款「女巫の帽」也很可愛，丹麥可頌做成帽子的造型，底層超級酥脆，上頭淋上白巧克力醬，再加上巧克力眼睛點綴，內餡是店家自製的焦糖奶油餡，冰冰的吃比較不會那麼甜膩，退冰後整體偏甜，比較適合螞蟻控。

香草糖小可頌 180元／5入

這是店內招牌，幾乎是人手一袋！雖然名字叫小可頌，但實際上份量一點也不小，外層金黃酥脆、內裡鬆軟帶點彈性，咬下去時奶油香氣瞬間散開，香濃卻不膩口，那種酥香的層次感讓人完全停不下來，一不小心就把五個通通嗑光光了！

紅豆麻糬可頌 90元

這款紅豆麻糬可頌造型也蠻特別的，酥脆的丹麥可頌，中間包了香Q的紅豆麻糬，層次相當豐富，整體吃起來不會太甜膩。

心得

招牌香草糖可頌真的好吃，這次萬聖節限定推出的女巫の掃帚，我也很喜歡，口感超酥脆，掃帚尾端沾上黑巧克力醬真的超加分，女巫系列可頌原本只販售到10月31日，現在好評加碼延長販售至跨年夜後，想要嘗鮮的朋友趕緊把握機會，怕現場等候多時的朋友記得提前先預訂。

木木や

地址：台中市西區五權西五街39號

電話：0909－103380

時間：一樓 12：00－18：00；二樓 09：00－16：30（周一二公休）

