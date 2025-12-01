ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足　72％黑巧脆皮捲必吃

糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活 糖糖's 享食生活

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

坐落於台中北屯的「THE OAK LAB 81+」是近期備受關注的新開幕咖啡館，以露營風美學為核心，搭配溫潤木質調的空間設計，營造出輕鬆又富質感的氛圍，店內將咖啡、甜點、輕食與選品展覽融合在同一個場域中，讓人彷彿踏入一處專屬於生活風格的療癒基地。

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

▲位在北屯區南興路上，距離台中舊社捷運站、好市多北屯店、總站夜市不遠，附近也有收費停車場，交通非常便利。

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

環境
空間延續露營風美學，以大量木質元素搭配沉穩色系，營造出溫暖又有質感的氛圍，寬敞的座位區融合了長條型沙發座與木質桌椅，還能看到露營風格常見的導演椅設計，既舒適又帶點戶外休閒感。另一側則以白色牆面、藝術掛畫與落地窗光線打造更放鬆的角落，細節處處可見店家對空間質感的用心，整體空間乾淨明亮又具風格，無論是用餐、喝咖啡或帶著電腦工作，都能感受到自在放鬆的氛圍。

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

▲這裡的空間就像一座把藝術、生活與職人工藝融合在一起的美學實驗室，店內以溫潤的木質基調搭配柔和燈光，呈現出沉穩而細膩的風格。

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

▲不時展出特色作品，這裡不僅是間咖啡館、選品店，還能讓人慢慢欣賞、感受細節與手感溫度的生活美學展覽場。

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

菜單

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

▲主要以輕食、咖啡、飲品為主，甜點則是在小黑板上，這天來有橙香提拉米蘇、脆皮巧克力捲、流心巴斯克蛋糕、櫻桃起司布朗尼。

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

脆皮巧克力捲180元
喜歡巧克力的朋友一定要點這款脆皮生巧克力蛋糕捲，選用非洲剛果72％黑巧克力製作，外層裹上淺焙杏仁巧克力脆皮，口感酥脆香濃，內餡則是滑順的生巧克力甘納許，濃郁卻不膩口，每一口都充滿層次感，巧克力控絕對會愛上。

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

芭樂冰美式160元
這杯芭樂冰美式也蠻特別的，將芭樂的清甜果香與咖啡香氣巧妙融合，酸甜與厚實感在口中層層交織。入口時先感受到芭樂的清爽香甜，接著逐漸帶出咖啡醇厚的風味層次，最後在舌尖留下淡淡回甘，清爽又耐喝，上頭還有紅心芭樂乾可以享用。

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

靜岡抹茶歐蕾160元
選用風味濃郁的靜岡抹茶，茶香厚實帶點微苦韻，與鮮奶融合後多了柔和的奶香與滑順口感，整體喝起來清爽順口又具有層次感。

▲▼台中質感露營風咖啡館「THE OAK LAB 81+」，咖啡、輕食、甜點、選品展覽。（圖／部落客糖糖提供）

心得
糖糖蠻喜歡THE OAK LAB 81+的用餐氛圍，從舒適的露營風空間到精緻的甜點與香醇咖啡，都能感受到店家的用心，如果你也喜歡具風格、又好拍的咖啡館，下次不妨來北屯走走，把這間新開幕的質感咖啡店加入口袋名單裡吧。

THE OAK LAB 81+ 咖啡輕食

地址：台中市北屯區南興路569號
電話：0965－482728
營業時間：10：00～18：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

關鍵字： THE OAK LAB 81+ 台中美食

