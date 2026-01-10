半夜還能吃到草莓千層酥、巴斯克！台中西區木質調深夜甜點店

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

期待已久的「離域 Café」草莓季終於登場啦！這次的草莓甜點多了幾樣新款，除了人氣草莓巴斯克、草莓千層酥，還多了草莓拿破崙，每一款甜點都宛如藝術品般精緻，讓人捨不得動刀！營業至凌晨12點的台中深夜甜點店，只能現場候位無訂位服務喔！

位置

隱身於台中西區巷弄的離域 Café，鄰近熱鬧的勤美商圈與審計新村，位置鬧中取靜，這帶停車位稍嫌難求，建議停在美村路後步行前往。

環境

走進來首先映入眼簾的是極具質感的溫潤空間。以大地色系為基調，沉穩的木質吧台橫跨其中，與工業風的細節設計完美交融，吧台後方整齊陳列的酒瓶與精緻擺件，在柔和光影下更顯生活品味。

二樓環境

二樓空間散發著濃厚的懷舊與文藝氣息，復古電視機、沉穩的老件傢俱與點綴其間的乾燥花藝，交織出如老電影般的溫柔場景，當柔和的光線穿透窗櫺，灑落在沉靜的木質書桌上，搭配上方垂墜的典雅吊燈，時間彷彿在這裡慢了下來，這不僅是一處品嚐咖啡的場所，更是城市中能讓人安心沉澱、與自己對話的療癒角落。

菜單

草莓千層酥 270元

來到這裡當然不能錯過他們家的招牌必點千層酥囉！今年的草莓千層酥有別於去年的模樣，改成方形呈現，一樣超級美！

酸甜草莓＋酥脆餅皮

酥脆感十足的千層餅皮，中間夾入了大顆飽滿的鮮甜草莓與細緻草莓鮮奶油，頂部再淋上粉嫩誘人的草莓淋醬，層次感非常豐富，輕輕切開，派皮的酥脆聲伴隨著草莓的酸甜果香，每一口都能感受到草莓鮮奶油的酸甜及新鮮草莓的爆汁口感，豐富的視覺與味覺雙重享受，簡直是草莓控的終極夢幻逸品。

草莓巴斯克 160元

這裡的草莓巴斯克也好美！內餡呈現如櫻花般的迷人粉色，質地半熟綿密、入口即化，每一口都伴隨著濃濃的草莓香氣，上頭搭配特製草莓鮮奶油及新鮮草莓點綴，濃郁的乳酪香氣中帶著淡淡果酸，讓人一吃就愛上。

草莓布丁 140元

萌翻全場的「草莓布丁」登場囉！將招牌的原味布丁華麗變身，上頭坐著一顆用新鮮草莓和鮮奶油疊成的可愛小雪人，精緻模樣讓人完全捨不得動湯匙，布丁口感扎實且綿密，每一口都能品嚐到濃郁的蛋香與焦糖的微苦甜，搭配草莓的酸甜點綴，不僅是視覺滿分，更是冬季最療癒的午茶首選！

用餐心得

「離域」這次推出的草莓季也深得糖糖心，不管是美到不行的草莓千層酥、草莓巴斯克，還是超萌草莓布丁也好讚，喜歡吃草莓的朋友一定要來試試，提醒大家無法訂位，只能現場候位喔！

離域 Café

地址：台中市西區昇平街67號

營業時間：平日15：00－00：00、假日14：00－00：00（店休依公告為主）

