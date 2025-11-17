ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
一口回到學生時代！酸爽芒果青剉冰只賣30元　台中北屯隱藏老冰店

糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活 糖糖's 享食生活

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

雖然最近天氣開始慢慢變涼，不過中午還算是大熱天，偶爾還是會飆升到30度，讓人想要來一碗剉冰消暑一下！糖糖最近在台中北屯發現了一間古早味剉冰店，店名叫做「三嫂木瓜牛奶」，三種冰竟然只要30元，還有外面少見的芒果青剉冰也是30元，價格相當親民，深受不少學生們的喜愛。

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

位置
位在台中北屯區北屯路上，距離親親影城、台中市眷村文物館不遠，不過招牌經過風吹雨打有點褪色，不太顯眼，第一次來還小找了一下，原來店面隱身在轉角處。

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

環境
用餐空間不大，主要是設在騎樓外的座位區，幾張塑膠椅、圓桌和復古風的木桌，搭配牆上貼滿的菜單與老照片，充滿濃濃的古早味，那種純樸又懷舊的氛圍，讓人彷彿回到學生時代午後喝冰涼果汁的時光。

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

菜單
主要賣古早味剉冰、果汁及現烤土司，其中最受歡迎的就是30元的三種冰，配料有薏仁、紅豆、綠豆、大豆、芋頭、草莓、仙草、粉圓、花生、酸梅、鳳梨、芒果青、地瓜及百香果可以選。

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

三種冰30元
配料靜靜地藏在冰層底下，鋪上一層細碎的剉冰，再淋上糖水，舀起前別忘了攪拌均勻，讓甜香隨著冰花慢慢融開，口感更為均衡。

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

▲第一碗三種冰配料選了芒果青、芋頭及花生，芒果青是外面比較少見的配料，吃起來非常脆口酸爽，整體相當清爽。

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

▲這裡的花生是硬花生而不是軟花生，讓整碗冰吃起來更加清脆，重點是沒有油耗味，芋頭也不錯，不會到很甜膩，煮得也非常軟。

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

▲另一碗三種冰選了芒果青、草莓及粉圓，草莓不是新鮮水果是草莓醬，就是抹吐司的那種草莓醬。

▲▼台中隱藏版古早味剉冰店「三嫂木瓜牛奶」，三種冰、芒果青剉冰只要30元。（圖／部落客糖糖提供）

▲粉圓是比較偏小顆的珍珠，剛上桌時常會整團黏在一起，吃之前記得稍微攪散，口感偏軟，帶著糖水的甜味。

心得
三種冰一碗只要30元真的蠻便宜的，除了剉冰，三嫂木瓜牛奶還有賣吐司跟果汁類，價格也不貴。個人蠻推薦芒果青，份量還不少，吃起來非常爽口，吃完還想直接買一包芒果青回家配劇吃。

三嫂木瓜牛奶

地址：台中市北屯區北屯路60號
電話：04－22335890
時間：12：00～22：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

