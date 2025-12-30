秒飛東京街頭！中山巷仔內藏日系微型咖啡廳　提供Wi-Fi插座

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影

台北捷運中山站2025新開幕老宅咖啡廳，偽出國景點，還以為到了東京咖啡廳小店！「BrewBrew」店非常小，純白木質調咖啡廳裝潢，鐵皮屋咖啡建築，可內用提供五張座位，建議外帶咖啡，提供好吃肉桂捲、手沖單品咖啡、拿鐵等。

交通怎麼去？

▲搭乘台北捷運「中山站1號出口」，步行3分鐘。

▲咖啡廳與鐵皮屋建築一體，隔壁是美髮店，走入這條巷弄，多了種錯覺，以為漫步東京咖啡廳小店，偽出國景點。

▲純白木質調咖啡廳，大片落地窗窗景，可窺探店內一景，一覽無遺。

內用空間

店內空間不大，純白氛圍，水泥灰地板，只有提供三張雙人座位區，以及吧檯前方的兩人座位，比較像是外帶咖啡廳，想內用就只能碰運氣了。

▲桌子都是可移動的小巧椅，可靈活運用。

▲店內唯一一張兩人座位區，想坐這裡，早來吧，早起的鳥兒有蟲吃。

▲木質開放式咖啡吧台，使用黑色勞斯萊斯咖啡機，很美。小櫃台提供點餐，菜單提供，得先付款。

▲老闆是曾經在淡水「再再咖啡」待過的員工，現在出來創業當老闆，開了這間咖啡廳。

▲近距離可見手沖單品咖啡一景。

菜單

▲低消每人一杯飲品，提供Wi-Fi插座與洗手間，提供咖啡、茶、甜點，選擇不多，只收現金，沒服務費。

熱拿鐵140元

▲馬克杯裝，有個可愛的拉花。咖啡走中焙豆，走花果香氣咖啡豆，很香濃順口，整體很柔順，好喝。

肉桂捲120元

烤過熱騰騰上桌，走整個很皺巴巴特殊造型，宛如螺旋貝殼造型，製作成麵包口感肉桂捲。烤完整個肉桂捲呈現外層酥脆麵包體，內軟嫩，沒有濃郁的肉桂濃醬，整個吃起來很清爽脆口，好吃。

評價

台北中山站咖啡廳，如雨後春筍，一直開新店！「BrewBrew」評價高，才開幕幾天大爆紅，非常多人潮，一早來喝杯熱拿鐵，好滿足，感受中山商圈的寧靜，輕鬆吃起來。

BrewBrew

地址：台北市中山區長安西路19巷22弄14號

營業時間：周三至周五10：00－18：00、周六至周日13：00－19：00（周一二公休）

