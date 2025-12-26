ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
先做好排隊心理準備！中山白松露雞魚貝拉麵　微笑即可免費加麵

▲▼捷運中山站拉麵專賣店「麒麟創作拉麵坊」。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影

只要對店員微笑即可免費加麵！「麒麟創作拉麵坊」位於台北市中山區中山北路一段140巷25號1樓，對面是二店的木麒麟拉麵，主打松露干貝口味與獨特創意拉麵，日式略帶昏暗用餐空間，有吧台與兩人四人座位區，排隊人潮絡繹不絕。

點了特級白松露雞魚貝拉麵370元，選擇旭龍20番細麵，使用白露花老母雞、地雞、鰹魚、鯖魚、丁香魚、干貝、蛤蠣熬煮而成的上湯，將頂級白松露香氣噴灑點綴，和現磨馬告胡椒特有的檸檬香，因「特級」加入金華火腿干貝碎，湯頭絲滑濃郁，散發松露香，多層次豐富口感，貼心提供內用客人免費加麵服務。

▲可搭乘台北捷運「中山捷運站2號出口」下車，步行2分鐘。開車來訪，隔壁有付費停車場，但常常客滿，很難有車位。

▲門口總可見排隊人潮，平假日都要排隊，想吃就只能排隊，需最少等一小時才吃到，要有心理準備。

麒麟拉麵分店
麒麟拉麵在台北市中山區有兩家店，另間二店是在對面新開的「木麒麟拉麵」，主打清湯與備長炭煙燻湯頭，風味溫潤卻層次分明（中山北路一段140巷18號），兩家店各有特色，吸引許多拉麵迷前往品嚐，通常需要排隊，建議先用機器點餐取號碼牌。

用餐須知
每人一碗拉麵低消，點餐後，保留手上餐券，付款後餐券上有候位號碼，可用線上候位系統查詢，不用一直在現場等，可去中山站附近逛街，等到號碼快到你了再回來。如果不小心過號的話，要在現場多等兩組才會再輪到你。

▲需現場排隊，採用自助點餐機，食客可依喜好選擇麵條種類、分量及湯頭濃淡，並自由搭配蔥、洋蔥等配料。

菜單

用餐環境
內用餐廳走日式氛圍，略帶昏暗空間，以黑色調加上光源呈現宇宙的迷幻氛圍感，分成六七張雙人座位區，以及吧台前方高腳椅位置，座位數量不多，需耐心等候，還好拉麵上桌速度很快，不用怕吃很久。

▲高腳椅吧台，前方可見製作煮麵過程，一覽無遺，食用安心，滿滿麵香。

▲每張桌上都有冰水，吃拉麵必備，餐巾紙與餐具，整齊擺放。

特級白松露雞魚貝拉麵370元
使用白露花老母雞、地雞、鰹魚、鯖魚、丁香魚、干貝、蛤蠣熬煮而成的上湯，將頂級白松露的香氣噴灑點綴，和現磨馬告胡椒特有的檸檬香，因「特級」湯裡又加入金華火腿干貝碎，味道更有層次更豐富。每口都很滿足，湯頭很香濃，又多了貝類海鮮味，尾韻松露香氣，多重味蕾，內用客人還可免費加麵，提供滿足感用餐體驗。

▲叉燒肉有梅花豬和舒肥雞2種肉，舒肥處理過，整片鮮嫩不柴，粉嫩色系，處理得很好。

▲梅花豬油花豐厚，濕潤多肉汁，不乾柴，嫩口。

▲當天若沒有生食級干貝，會換成其他貝類上桌，炙燒處理海鮮貝類，獨特香氣，完全逼出鮮美，大海的滋味。

旭龍20番細麵
選這款拉麵，選單上只有兩款麵條，選了旭龍20番細麵，由中華旭龍麵粉製成的細拉麵，以其Q彈有勁、吸湯力極佳、穩定不軟爛的特性聞名，麵條比想像中的細，選擇正常口感，麵條很彈，能很好地與多種風味的拉麵湯底融合，泡久不怕麵條軟爛，麵條仍能保持彈性，萍子個人覺得麵條再粗點更吸附湯汁，吃起來Q彈有勁，口感扎實，嚼勁十足。

▲台北拉麵名店，捷運中山站拉麵專賣店，這裡造就拉麵控的胃，麒麟創作拉麵坊評價高，開業多年，拉麵充滿特色，台北日式拉麵收口袋。

麒麟創作拉麵坊

地址：台北市中山區中山北路一段140巷25號一樓
營業時間：11：30～13：30、16：30～21：30、周一16：30～21：30

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

