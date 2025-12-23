ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
信義區迷你水豚君農場！寵物友善火鍋＆免費自助吧無限供應

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

免到宜蘭，在台北就可以與水豚君一起吃火鍋！「水豚屋CapybaraHouse」近台北捷運市府站美食，結合迷你卡皮巴拉農場和日式涮涮鍋，入內會被卡皮巴拉包圍，從餐具到牆面，超療癒設計，置身水豚世界，提供飲料冰品與附餐吃到飽，吃飽喝足，可到後院與水豚君互動玩樂，餵食水豚君吃牧草拍照。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲可搭乘台北捷運「市府站」下車，步行3分鐘。開車來訪，餐廳對面是付費停車場，很常客滿。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲門口擺放兩大隻，好巨大，還未入內用餐，就可知道這是水豚君主題火鍋餐廳，相機先食。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲中間規劃吧台，入內會有服務人員帶位，可提早預約避免沒位置，吃飽再結帳。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲櫃台旁擺放琳瑯滿目水豚君選物，喜歡可購買，超可愛的。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

店內空間
木質溫潤日式氛圍，分成三間用餐區，一入內可見長條形空間，以及左右兩間單獨包廂區，很多爸媽帶小朋友來用餐，台灣人又愛吃火鍋，虜獲大小朋友喜愛。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲這區以單人與雙人座位，小巧空間，桌上餐具都與水豚相關，超療癒。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲每一角落牆面可愛插圖，來自世界名畫改造，搖身一變水豚君圖樣，超有創意。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲電磁爐煮火鍋，很安全，避免瓦斯危險。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲這裡的四人包廂，低消2500元（含10％服務費）、另有VIP六人包廂，低消4000元（含10％服務費），請來電預約。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲這間空間，角落可見一大浴缸，一大隻水豚君躺在上頭，好好泡澡，療癒畫面。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

菜單
先選擇湯頭，再選擇肉盤，可肉多或菜多，火鍋料單點，火鍋價格偏高，走中高價位。低消每人490元，孩童100cm以上收共鍋費150元，餐點收取10%服務費，吃完一餐每人約600至800元，用餐時間90分鐘，以訂位時間開始計算，寵物需置於提籠或推車內，並在備註欄告知使用的是提籠還是推車。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲提供13：00、20：00兩個時段包場與12人以上訂位，用餐時間90分鐘，如有慶生（切蛋糕）需求，建議選擇此時段。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲開放式木質吧台，一邊提供醬料區，一邊是飲品與冰淇淋區，自助式拿取，無限吃到飽方式。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲自助吧，飲料氣泡飲、雪碧可樂，牆面主題也是水豚君圖樣。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲冬粉、王子麵、白飯，自助式拿取，副餐可吃到飽。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲火鍋醬料區，提供多款醬油，挑選喜愛的火鍋醬料。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲原味蔬果湯底，湯頭清爽甘甜，像是一般蔬菜湯，比昆布湯頭還清。

台灣特選梅花豬590元

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲蔬菜盤五彩繽紛，光看菜盤擺盤，乾淨衛生，高麗菜、白菜、玉米、南瓜、香菇、青江菜、木耳、番茄，少了火鍋料，想吃火鍋料得單點。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲水豚君馬克杯，胖胖造型太療癒了！飲料無限暢飲喝到飽，可選擇雪碧、可樂等飲品，搭配火鍋恰恰好。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲台灣特選梅花豬，一盤有6片，挺大片，光看肉質紅潤色澤，肉質新鮮。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲建議可先下鍋煮菜，湯頭多了菜的甜味，湯底很清爽，日式湯底無負擔。整體火鍋食材雖不錯，但整體吃起來火鍋不油膩，中規中矩。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲台灣特選梅花豬，下鍋煮後油花分布漂亮、肥瘦適中，肉質鮮嫩口感Q彈。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲一整桌火鍋饗宴，邊涮火鍋邊看水豚，人潮絡繹不絕，生意好好。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲吃飽結帳完，自行走到後院，可見有個木柵欄，三隻水豚君就在此，萍子完全為了這水豚君而來。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲到後院，服務人員會給每人一桶牧草，可餵食水豚君。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲小小一水池，寬敞大庭院，三隻水豚君可在這裡跑跳。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲水豚君非常溫馴，只吃草不會攻擊人，可摸可互動，實在太可愛了。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲免到宜蘭的樹懶餐廳、張美阿嬤農場，台北市區就有水豚君餐廳，少女心大爆發。

▲▼台北信義區日式涮涮鍋「水豚屋」，寵物友善餐廳。（圖／部落客萍子提供）

▲台北捷運市府站火鍋餐廳，水豚屋CapybaraHouse評價高，輕鬆玩樂，從老到小，與水豚互動，連外國觀光客，香港人與韓國人都來玩了，快來計劃信義區景點。

水豚屋CapybaraHouse

地址：台北市信義區忠孝東路四段559巷16弄21－1號
電話：02－25285111
營業時間：11：30～14：30、17：00～21：30

部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》

關鍵字： 水豚屋CapybaraHouse 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影

