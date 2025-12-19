ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
京都感點滿！永和最新「日式榻榻米」茶屋　還有和服服務生帶路

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

「櫻珈琲永和仁愛總店」位於仁愛公園對面，寬敞大空間，入內得脫鞋，彷彿置身在日本，他們推出多款抹茶，是台北抹茶專賣店，也是台北日式榻榻米咖啡廳，寬敞空間，適合三五好友聚會與情侶約會，限時90分鐘（平日未客滿不限）。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲可搭乘台北捷運「頂溪站」下車，步行15分鐘。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲位於新北市永和區仁愛路上，地處永和仁愛公園對面，其中一面公園一整排老宅，老屋改造宛如日本茶屋氛圍，剛開幕，滿滿祝賀花籃放置門口。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲門口日式庭院造景，竹子庭園、流水聲、木屐拖鞋，別有洞天，打造日式茶屋造景，網美們拍起來。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲入內得脫鞋，打開門瞬間別有洞天，秒出國，彷彿到了日本京都。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

日式榻榻米空間
映入眼簾的是日式茶屋，打造榻榻米空間，所有座位得席地而坐，得盤腿，日式茶席座位，真的超棒的，很有在茶屋品茶情境。室內總共10幾張日式木桌，茶席空間，適合三五好友，附近住戶聚餐，好好品茶與喝咖啡。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲室內冷氣很涼快，怕冷的記得帶件外套。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲座位與座位保有一定距離，開放式包廂座位，少了壓迫感，整個裝潢質感很好，提供Wi-Fi插電服務，筆電族也可帶著電腦來工作。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲多款店家手作甜點，整齊擺放冰櫃，自行點起來。

菜單
低消一杯飲品，QR-Code點餐，有紙本可先閱讀，限時90分鐘（平日未客滿不限），會酌收10％服務費，提供咖啡、抹茶、甜點、輕食、點心等。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲服務人員會送上桌，一整個充滿儀式感，服務人員穿著日式和服，很有梗。

抹茶紅豆捲190元
蛋糕捲，中間夾入鮮奶油，蛋糕體偏扎實口感，不是輕盈的蛋糕體，整體抹茶味濃郁，帶點甜感，甜點表現中規中矩，沒有很驚豔。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

蜜桃鐵觀音蛋糕230元
甜點控可點起來，法式甜點作法，外層一整層粉紅色蜜桃，挺美的。裡頭蛋糕體是海綿蛋糕，很鬆軟，上頭一整層帶點蜜桃風味，宛如白巧克力餅乾，帶點鐵觀音茶香，不膩口，不是走傳統戚風蛋糕那種作法。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

抹茶拿鐵150元

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲點熱抹茶旁邊會先放置熱鮮奶在旁。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲手刷抹茶，刷好抹茶，自行把抹茶倒入鮮奶中。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲抹茶使用茶道粉等級，不過整體喝熱抹茶，會覺得抹茶不夠濃，有點稀，淡淡抹茶味而已。

▲▼永和日式茶屋「櫻珈琲永和仁愛總店」，榻榻米咖啡廳，台北抹茶專賣店。（圖／部落客萍子提供）

▲推薦給愛喝抹茶的老饕，除了抹茶，還有咖啡，仁愛公園茶屋收進口袋。

櫻珈琲永和仁愛總店

地址：234新北市永和區仁愛路283號1樓
電話：02－29223399
營業時間：09：00～18：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

