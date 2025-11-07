新竹巨城走路6分鐘秒切京都氛圍！侘寂風咖啡廳還開放寵物友善　

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

新竹巨城旁今年新開幕自家烘焙咖啡廳「東河咖啡Donghe」，橫掃IG網美打卡新竹景點，有日式庭院，室內以淺灰白色搭配木製裝潢，日式侘寂風，綠植和石子地板，宛如到訪京都，這裡也是寵物友善咖啡廳，好多人帶寵物來玩，每人低消一杯飲品，客滿限時2小時。

怎麼去？

Google搜尋「東河咖啡Donghe」即可抵達。開車來訪，可把車停放在「三民路邊停車格」，附近有新竹巨城，也可停放在新竹巨城付費停車場，步行6分鐘抵達。大眾交通工具，可選擇巨城周邊巴士班次密集，下車步行5分鐘可達三民路路段。搭乘高鐵到「新竹站」，轉搭台鐵「新竹車站」後可轉乘公車或計程車前往。

▲地處巨城附近美食，一整排新竹老宅餐廳，非常有特色。

▲有專屬自己的日式庭院，鋪上小碎石與石板，戶外的日式露台座位區，充滿京都風老宅建築，偽出國景點，很美。

▲近年來新竹越來越多老宅咖啡廳，一間比一間精彩，耐人尋味，讓人想一探究竟。

品牌介紹

東河咖啡Donghe從修車廠延續至咖啡廳熱愛，取名「東河」店名來自父母的修車廠「東禾」，將「禾」改為「河」，讓父母的愛與精神如河流一般，傳承延續。

環境

映入眼簾，通透空間，日式侘寂風裝潢，室內以淺灰白色搭配木製裝潢，簡約設計造就空間通透，營造侘寂之美，簡約風木質家具，前方還規劃一張日式座席，是網美最愛的打卡座位區。

▲平日假日都有人潮，好生意，讓網美們與姐妹淘聚會。

▲空間比想像中更寬敞，日式氛圍，水泥灰，好適合姐妹淘聚會與三五好友聚餐。

▲開放式水泥灰粉刷咖啡吧台，使用勞斯萊斯咖啡機，木質紋理檯面，前方規劃幾張高腳椅座位區。

▲入口處牆面，水泥灰粉刷，可見書架，擺放多款咖啡相關書籍。

▲咖啡系列很多好書籍，這裡陳列好完整，咖啡控可翻閱。

▲自家烘焙咖啡豆，喜歡可購買，每一包白色包裝，充滿質感。

▲角落一人座位，日式氛圍，戶外禪風植栽牆，很有梗。

▲後院窗邊的位置可獨處，自在享受，打開筆電或書本可翻閱，小圓桌、老件單椅，自然光灑落讓人好享受。

▲櫃檯前方一整排單品咖啡豆，可盡情挑選喜愛的咖啡豆風味。

菜單

每人低消一杯飲品，客滿限時2小時，提供早餐盤、甜點、咖啡、飲品等，不收服務費，單品咖啡，從淺焙的花果調到中深焙堅果焦糖都有，從衣索比亞花香調、哥倫比亞厭氧日曬、肯亞AA等咖啡風味。

▲每日限量推出甜點櫃，清單在櫃台前方。

西西里咖啡170元

這一年喝到最好喝的西西里咖啡，酸甜比例恰好，中淺烘焙配方混豆，咖啡豆帶點酸，加入檸檬，很有層次，好好喝，是店內超人氣招牌，有水準。

抹茶柚子瑪德蓮130元

外殼上一層抹茶綠色的白巧克力，巧克力脆口甜香，造就外層帶點微酥脆，裡面包柚子醬，柚子內餡酸香，吃起來帶有緊實口感，內層扎實不乾柴，完美平衡抹茶風味。

心得

新竹咖啡廳推薦這家「東河咖啡Donghe」，評價高、好吃好拍，點杯順口香濃咖啡，新竹下午茶好愜意，讓人好喜歡，新竹巨城的咖啡廳，一間比一間有特色，別再說新竹是美食沙漠了。

東河咖啡Donghe

地址：新竹市東區三民路140號

電話：03－5152202

營業時間：10：00～18：00

