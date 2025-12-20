ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

審計新村最新抹茶甜點屋！千層蛋糕能自選濃度　還有限定鳳茶酥

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

「南田牧野家審計門市」是地處審計新村的甜點咖啡店，低消每位150元、限時60分鐘，無服務費，無開放訂位，店家使用千紀園茶道等級抹茶，抹茶本身以「濃郁、溫潤、回甘」著稱，抹茶千層蛋糕濕潤綿密，濃郁抹茶茶香，好好吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式
Google搜尋「南田牧野家審計門市」，即可抵達，停車場時代台中美村路停車場。搭乘公車、開車、騎乘YouBike或從高鐵轉乘， 可從台中火車站搭乘公車至「英才郵局」、「向上國中」、「美村向上路口」等站下車再步行前往，可利用附近YouBike站點。可搭乘台中捷運至「文心森林公園站」下車，再步行約20分鐘。開車可停在周邊停車場或路邊停車格。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

審計新村
台中老宅文青打卡聖地，由荒廢已久的政府老舊宿舍改建而成的文創產業基地，集結文創市集、手沖咖啡、美食，打造文青選物的暮暮市集，平日周末有市集，很熱鬧，地處大馬路邊的街邊店，很好找。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲南田牧野家審計門市位於臺中市西區民生路362號。

介紹
台式老宅改造，充滿日式氛圍木質調甜點店，綠色植栽點綴，很有特色。南田牧野家，是南投人氣甜點店，從南投到台中展店，目前台中有兩間店，一間是台中北區美德街的南田牧野家，另間則是這間2025年8月新開幕的南田牧野家審計門市。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲門口擺放一張菜單，可參考，抹茶控必吃，這裡被列為台中抹茶專賣店。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲店內小小的空間，傳統磨石子地板，有兩張三人座位區，以及靠窗吧檯座位就客滿了。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲座落窗邊，可邊吃抹茶，邊看街頭風景。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲角落陳列禮盒、南田牧野家月餅與伴手禮，喜歡可購買。

冰櫃甜點
展示抹茶系列甜點，南田牧野家蛋糕，這裡抹茶甜點沒有另間店多，選擇有點少，不同抹茶粉等級，呈現抹茶甜點特色。抹茶千層分不同等級，千層還貼心分成大眾抹跟濃郁抹2種濃度，不同抹茶品牌與濃郁度，依照喜好點，很懂抹茶控的需求。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

菜單

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲低消每位150元限時60分鐘，無服務費，提供抹茶、咖啡、抹茶甜點，屬於中高價位。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲木盤裝好上桌，抹茶控必點，那抹綠，要讓抹茶控尖叫了。

上品抹茶220元
店家使用千紀園「茶道等級」抹茶，手刷抹茶，刷出抹茶香，上品Matcha可喝出抹茶本身的清爽、乾淨、透出茶香，以「濃郁、溫潤、回甘」著稱，呈現用於日本茶道儀式的頂級茶粉，抹茶色澤帶濃翠亮綠，細緻光澤，香氣帶淡淡奶香與熟豆香，氣味高雅沉穩，苦與豆香風味，感受茶道的抹茶靈魂，整體很好喝。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

極上抹茶拿鐵230元
這款則使用小山園抹茶等級，手刷抹茶後，加入鮮奶，漸層色抹茶拿鐵飲品，抹茶濃郁厚實，茶香很明顯不會被牛奶蓋過，牛奶的乳香溫和地襯托著茶味，搭配著奶香韻味，不膩口，嘴中散發清爽的茶香餘韻。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

抹茶千層蛋糕220元
甜點使用日本宇治小山園若竹抹茶等級製作，很濃郁，抹茶奶霜與抹茶餅皮堆疊，搭配一層層的法式抹茶餅皮，光看就好誘人。吃下一口，這款屬於大眾口味，抹茶非常抹，很濃郁，茶味厚實，帶點甜感，千層餅皮細緻濕潤，一點都不乾柴，入口即化，每口是滿足。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

招待小山園鳳茶酥
屬於專屬「南田牧野家鳳梨酥」打造，外層是酥脆的抹茶餅皮，內餡是滿滿纖維的土鳳梨酥，可吃到帶點酸的口感，當土鳳梨激盪小山園抹茶，意外的搭，好吃，烤過後，抹茶香氣更濃郁，加倍的抹茶茶感，適合當伴手禮送人。

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

▲▼台中抹茶專賣店「南田牧野家審計門市」，抹茶控必吃千層蛋糕。（圖／部落客萍子提供）

南田牧野家審計門市

地址：台中市西區民生路362號
電話：04－23010889
營業時間：10：30～18：30（周三公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

【你可能也想看】

台北早午餐新據點！隱身中山站靜謐住宅區　二樓街景座位最好拍
新竹巨城走路6分鐘秒切京都氛圍！侘寂風咖啡廳還開放寵物友善
戚風蛋糕變身漢堡！奶油抹茶層層堆疊　雙連站復古風甜點屋

關鍵字： 南田牧野家審計門市 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【聚餐一半急撤離】北捷恐攻男持刀亂揮！大批民眾中山站街頭狂奔

推薦閱讀

台大隱藏版花園咖啡廳！一整面翠綠窗景超放鬆　公館站步行8分鐘

台大隱藏版花園咖啡廳！一整面翠綠窗景超放鬆　公館站步行8分鐘

貓空清幽茶屋秘境眺望絕美101夜景！下纜車步行8分鐘就到

貓空清幽茶屋秘境眺望絕美101夜景！下纜車步行8分鐘就到

置身全台最大藝樓喝茶！萬華巴洛克式百年老宅　夜晚變身餐酒館

置身全台最大藝樓喝茶！萬華巴洛克式百年老宅　夜晚變身餐酒館

北投老宅閣樓藏咖啡秘境！日式榻榻米空間瀰漫木質香　平日不限時

北投老宅閣樓藏咖啡秘境！日式榻榻米空間瀰漫木質香　平日不限時

快訊／中山站耶誕燈飾今起關閉3天

快訊／中山站耶誕燈飾今起關閉3天

壽司郎宣布進駐微風南山

壽司郎宣布進駐微風南山

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行

雪梨邦代海灘2大跨年活動取消

雪梨邦代海灘2大跨年活動取消

2處森林系至高點「賞101跨年煙火」

2處森林系至高點「賞101跨年煙火」

小湯圓奶茶2杯99元！手搖飲優惠懶人包　粉粿金萱買1送1

小湯圓奶茶2杯99元！手搖飲優惠懶人包　粉粿金萱買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

秘境美術館藏身苗栗　參觀需預約

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

7種肉品＋蝦仁花枝滑吃到飽「400有找」

板橋佛心排餐300元起爽嗑海鮮自助吧

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

葉菊蘭帶領圓山飯店華麗轉身

只開放十席！隱身五星酒店本格派鐵板燒

福岡星野集團新飯店每晚1340元起

「新北人氣節慶」日期、亮點公布

果然匯台北新光站前店12/23開幕

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

快訊／中山站耶誕燈飾今起關閉3天

壽司郎宣布進駐微風南山

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行

雪梨邦代海灘2大跨年活動取消

2處森林系至高點「賞101跨年煙火」

小湯圓奶茶2杯99元！手搖飲優惠懶人包　粉粿金萱買1送1

審計新村抹茶秘境！千層蛋糕能自選濃度

超商超市「冬至優惠」懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366