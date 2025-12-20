審計新村最新抹茶甜點屋！千層蛋糕能自選濃度　還有限定鳳茶酥

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子

「南田牧野家審計門市」是地處審計新村的甜點咖啡店，低消每位150元、限時60分鐘，無服務費，無開放訂位，店家使用千紀園茶道等級抹茶，抹茶本身以「濃郁、溫潤、回甘」著稱，抹茶千層蛋糕濕潤綿密，濃郁抹茶茶香，好好吃。

交通方式

Google搜尋「南田牧野家審計門市」，即可抵達，停車場時代台中美村路停車場。搭乘公車、開車、騎乘YouBike或從高鐵轉乘， 可從台中火車站搭乘公車至「英才郵局」、「向上國中」、「美村向上路口」等站下車再步行前往，可利用附近YouBike站點。可搭乘台中捷運至「文心森林公園站」下車，再步行約20分鐘。開車可停在周邊停車場或路邊停車格。

審計新村

台中老宅文青打卡聖地，由荒廢已久的政府老舊宿舍改建而成的文創產業基地，集結文創市集、手沖咖啡、美食，打造文青選物的暮暮市集，平日周末有市集，很熱鬧，地處大馬路邊的街邊店，很好找。

▲南田牧野家審計門市位於臺中市西區民生路362號。

介紹

台式老宅改造，充滿日式氛圍木質調甜點店，綠色植栽點綴，很有特色。南田牧野家，是南投人氣甜點店，從南投到台中展店，目前台中有兩間店，一間是台中北區美德街的南田牧野家，另間則是這間2025年8月新開幕的南田牧野家審計門市。

▲門口擺放一張菜單，可參考，抹茶控必吃，這裡被列為台中抹茶專賣店。

▲店內小小的空間，傳統磨石子地板，有兩張三人座位區，以及靠窗吧檯座位就客滿了。

▲座落窗邊，可邊吃抹茶，邊看街頭風景。

▲角落陳列禮盒、南田牧野家月餅與伴手禮，喜歡可購買。

冰櫃甜點

展示抹茶系列甜點，南田牧野家蛋糕，這裡抹茶甜點沒有另間店多，選擇有點少，不同抹茶粉等級，呈現抹茶甜點特色。抹茶千層分不同等級，千層還貼心分成大眾抹跟濃郁抹2種濃度，不同抹茶品牌與濃郁度，依照喜好點，很懂抹茶控的需求。

菜單

▲低消每位150元限時60分鐘，無服務費，提供抹茶、咖啡、抹茶甜點，屬於中高價位。

▲木盤裝好上桌，抹茶控必點，那抹綠，要讓抹茶控尖叫了。

上品抹茶220元

店家使用千紀園「茶道等級」抹茶，手刷抹茶，刷出抹茶香，上品Matcha可喝出抹茶本身的清爽、乾淨、透出茶香，以「濃郁、溫潤、回甘」著稱，呈現用於日本茶道儀式的頂級茶粉，抹茶色澤帶濃翠亮綠，細緻光澤，香氣帶淡淡奶香與熟豆香，氣味高雅沉穩，苦與豆香風味，感受茶道的抹茶靈魂，整體很好喝。

極上抹茶拿鐵230元

這款則使用小山園抹茶等級，手刷抹茶後，加入鮮奶，漸層色抹茶拿鐵飲品，抹茶濃郁厚實，茶香很明顯不會被牛奶蓋過，牛奶的乳香溫和地襯托著茶味，搭配著奶香韻味，不膩口，嘴中散發清爽的茶香餘韻。

抹茶千層蛋糕220元

甜點使用日本宇治小山園若竹抹茶等級製作，很濃郁，抹茶奶霜與抹茶餅皮堆疊，搭配一層層的法式抹茶餅皮，光看就好誘人。吃下一口，這款屬於大眾口味，抹茶非常抹，很濃郁，茶味厚實，帶點甜感，千層餅皮細緻濕潤，一點都不乾柴，入口即化，每口是滿足。

招待小山園鳳茶酥

屬於專屬「南田牧野家鳳梨酥」打造，外層是酥脆的抹茶餅皮，內餡是滿滿纖維的土鳳梨酥，可吃到帶點酸的口感，當土鳳梨激盪小山園抹茶，意外的搭，好吃，烤過後，抹茶香氣更濃郁，加倍的抹茶茶感，適合當伴手禮送人。

南田牧野家審計門市

地址：台中市西區民生路362號

電話：04－23010889

營業時間：10：30～18：30（周三公休）

