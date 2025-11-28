台北早午餐新據點！隱身中山站靜謐住宅區　二樓街景座位最好拍

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者柯珮萱

捷運中山站2025新開幕早午餐咖啡廳！來自服飾LOVFEE旗下品牌，愛吃早餐的網美吃起來，BREW & KITCHEN位於台北市中山區中山北路二段16巷6號，對面是LOVFEE台北中山店，輕鬆逛買衣服，兩層樓大片落地窗老宅空間，水泥灰地板，工業風搭配木質傢俱。

適合姊妹淘會，提供早餐盤、開放式三明治、酸種吐司、沙拉、義大利麵、甜點、咖啡、茶，點了早餐盤蠔吃烤雞腿450元、奶油冰滴200元，酸種吐司脆口香酥，咖啡奶香清爽順口，台北咖啡廳推薦、中山站咖啡廳收口袋，附BREW & KITCHEN菜單。

▲可搭乘台北捷運「中山站4號出口」下車，步行3分鐘。

中山站潮牌服飾美食雲集

這條巷弄美食雲集，從知名的佐曼咖啡館、米朗琪咖啡館、咖啡瑪榭中山店等，服飾品牌潮牌一條街都在這巷弄美食，隔壁是這一年新開幕品牌的UR LIVING南西一店，UR LIVING南西店這家七層樓獨棟空間集結了服飾、不然早午餐、皮拉提斯教室等多種業態，是購物和休憩好去處。

▲暖黃色燈光，少了工業風冰冷感，大片落地窗，兩層樓空間，整個氛圍挺棒的，建議先BREW & KITCHEN訂位。

開放式木質咖啡吧台

映入眼簾BREW & KITCHEN相片，大片窗景，路過的旅客不得不注意，這是什麼咖啡廳，木質紋理金屬檯面的咖啡吧台，入內服務人員親切帶位，一樓提供兩人座位區，以及靠牆面高腳椅座位。

▲勞斯萊斯咖啡機，泡出每杯好喝咖啡。

兩層樓老宅早午餐咖啡廳

走上二樓別有洞天。寬敞老宅空間，座位不擺放太擁擠，前方規劃大片窗景，單人座位區，中間以長桌共享餐桌與一張大圓桌共享餐桌為主，靠牆側邊以兩人座位，可容納20幾人座位，小巧空間，讓人愜意享受早午餐。

▲整個氛圍，視野採光很好，大片窗景，綠意與光線折射入內，很舒服。

▲坐落二樓用餐，可見街頭風景，對面就是LOVFEE台北中山店，網美們可買服飾逛起來。

BREW & KITCHEN菜單

▲低消一份餐點或飲品，收10%服務費，提供早餐盤、開放式三明治、酸種吐司、沙拉、義大利麵、甜點、咖啡、茶等。

奶油冰滴200元

▲美式咖啡，加入奶油，特調飲，清爽中焙咖啡廳，花果香咖啡風味，奶油不奶膩，順口好喝。



早餐盤蠔吃烤雞腿450元

有小黃瓜、野菇，搭配炒蛋、酸種吐司、油醋沙拉，繽紛多彩擺盤，早午餐呈現跟很多近期台北早午餐咖啡廳，餐點相似，與隔壁的不然早午餐也很像，現在早餐盤都這價位，物價回不去了。

▲雞腿排一整片，料理的好吃，表層皮酥香，雞肉軟嫩，好好吃。

BREW & KITCHEN評價

台北捷運美食地圖，中山站年輕人最愛聚會潮牌聖地，網美約會台北景點，BREW & KITCHEN評論很好，餐點豐富，有水準，台北早午餐好吃好拍，台北早午餐咖啡廳多一間新開幕，輕鬆吃早餐盤，滿足自己五臟廟。

BREW & KITCHEN

地址：台北市中山區中山北路二段16巷6號

電話：02－25675138

營業時間：09：00－18：30

