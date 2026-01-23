平日也一位難求！隱身南屯住宅區咖啡廳　提拉米蘇巴斯克超強

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

隱身在南屯靜謐住宅區的「CREAMY DAILY CAFE」，即便開幕已邁入第五年，人氣卻絲毫未減，就連平日午後也是一位難求。這裡不只是單純的韓系網美店，更有著讓人回味無窮的實力派甜點，從如雲朵般輕盈的草莓戚風，到濃郁綿密的招牌巴斯克，每一口都是治癒日常的溫柔。

位置

位在台中南屯的豐功路上，就在豐樂公園的斜對面，店面外觀極具特色，利用懷舊的紅磚牆面搭配一扇充滿異國感的鵝黃色木門，轉角處的大片玻璃窗不僅採光極佳，也讓這間隱身在住宅大樓一樓的咖啡館，散發出一種歐洲街頭小店的愜意氛圍。

環境

推開那扇溫潤的鵝黃色大門，店內的空間佈置延續了外觀的簡約質感，整體環境採溫馨的奶油色調，搭配木質家具與柔和的黃光燈飾，營造出家一般的舒適感，店內的座位數不多，只有兩張桌子，主要還是以室外區座位為主。

▲櫃檯旁的小木桌與透明櫃中，展示著當天現做的手作甜點，光是看著那排列整齊的蛋糕與常溫點心，就讓人選擇障礙發作，想要品項多一點選擇，建議提早來。

菜單

▲內用低消每人一杯飲品，除了咖啡飲品，還有茶品、鮮奶系列及消暑的氣泡飲。

草莓香草香緹蛋糕260元

來到這裡絕對不能錯過這款季節限定、超級搶手的草莓香草香緹蛋糕，蛋糕本體濕潤且帶有淡淡香草香氣，吃起來如同雲朵般軟綿，內餡包含四層新鮮大顆草莓切片及使用日本奶霜調製的鮮奶油，口感輕盈不膩口，交織著草莓的酸甜，讓人一口接一口停不下來。

提拉米蘇巴斯克150元

除了草莓系列，巴斯克乳酪蛋糕也是必點招牌，口味依當天為主，糖糖這天來點的是外面比較少見的提拉米蘇巴斯克。下層是質地扎實且細緻的巴斯克乳酪，帶有深邃的咖啡色澤與微苦的焦糖香氣，中間鋪上一層厚厚的純白鮮奶油，增添了幾分輕盈滑順的質地，表層灑滿了細膩的可可粉，入口時先是微苦的香氣，隨後迎來乳酪的濃郁與奶油的清甜，不過吃到後面會稍顯膩口些，建議搭配咖啡一同享用。

冰梅子美式咖啡120元

美式咖啡的醇厚與梅子的酸甜完美融合，入口後帶有淡淡的果酸與甘甜，非常解膩，咖啡頂層覆蓋著細緻的泡沫，並點綴了新鮮薄荷葉與一顆漬梅子，不僅視覺上充滿夏日清新感，也讓香氣更加豐富。

咖啡拿鐵100元

CREAMY DAILY CAFE的咖啡拿鐵也不錯喝，熱的還有美美的拉花，入口濃郁奶香與咖啡香氣完美交融，喝起來相當順口。

心得

這間隱身在南屯住宅區的CREAMY DAILY CAFE，用它獨有的奶油色調與精緻甜點，在繁忙的城市中開闢了一塊溫柔的角落，即便開幕多年，依然是許多甜點控心中的口袋名單，下次來到豐樂公園附近，別忘了推開那扇鵝黃色的大門，給自己一個韓系質感的午後時光！建議大家一定要早點來，太晚來很多東西都賣完了。

CREAMY DAILY CAFE

地址：台中市南屯區豐功路17號

電話：04－23809707

營業時間：12：30～18：30（周日／一公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

