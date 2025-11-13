台中石臼現磨手工義大利麵！堅持一麵一醬　開放式廚房增添臨場感

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

隱身在台中PARK2草悟廣場B1的MOLINO手工義大利麵工場，是台中近期很夯的義式餐廳，開幕至今生意一直很好，主打石臼現磨鮮麥義大利麵，店內更是多達十款造型的義大利麵，且根據各種創意麵型、口感，量身打造專屬的醬汁，一種麵型搭配一種醬汁，絕不共醬。

▲位在台中西區PARK2草悟廣場B1，距離勤美商圈不遠，有開車的朋友可以直接停PARK2草悟廣場的地下停車場。

店內環境

空間非常寬敞，整體空間以溫暖自然的木質色調為主，搭配柔和的燈光營造出舒適放鬆的用餐氛圍，牆面上以綠意盎然的植栽裝飾，增添了清新自然的氣息；圓潤的石柱與木質天花板相呼應，展現出質樸卻不失優雅的風格，座位區分為沙發與木椅兩種配置，適合家庭聚餐、朋友聚會或情侶約會。

▲另一側設有開放式廚房，能清楚看見廚師們專注烹調的身影。

門口旁設有手工義大利麵工場展示窗

▲現場瀰漫著食材的香氣與熱氣，為用餐時光增添了生動的臨場感與溫度。

▲陳列著各式各樣獨具特色的麵體造型。

▲從經典款到少見的特殊樣式一應俱全，展現出品牌對手工製麵的講究與創意。

菜單

干貝鮮蝦黑白捲捲麵佐奶油蟹醬 340元

MOLINO手工義大利麵工場的造型手工麵，每日以石臼輾磨新鮮麥穀製麵，保留小麥最完整的營養及纖維，細細咀嚼還會有淡淡的麥香，而這道雙色捲捲麵是採用墨魚跟薑黃製作，麵體相當Q彈，吸附著特製奶油蟹醬。

▲還蠻喜歡這款奶油蟹醬，醬汁濃郁滑順，奶香與海味完美交織。

▲配料中加入了彈牙的鳳尾蝦與鮮嫩干貝，讓整體風味更添鮮美與層次。



羊起司培根星星許願麵佐甘藍青醬 320元

這道的麵體也很特別，是採用帶有檸檬味的星星麵，搭配培根、蘆筍與羽衣甘藍青醬，麵體一樣吸附著濃郁的醬汁，風味清爽又不失層次，最後刨上帕達諾起司增添濃郁香氣，再放上香煎哈魯米羊起司，鹹香迷人，讓人一口接一口。

香煎鮭魚三色寬麵佐蛤蜊奶油醬 350元

最後這道香煎鮭魚三色寬麵佐蛤蜊奶油醬，選用了以甜菜根、菠菜與薑黃製成的三色麵條，色彩繽紛、視覺感十足，搭配香煎鮭魚與鮮嫩蛤蜊，整體海味十足，麵體相當Q彈，主要以濃郁奶油醬汁的香氣作為靈魂，融合海鮮的鮮味，令人食指大動。

整體心得

喜歡吃多種造型義大利麵的朋友，這間MOLINO手工義大利麵工場你可能會愛上，主打以石臼現磨鮮麥的手工自製義大利麵，共10款造型義大利麵，根據各種創意麵型、口感，量身打造專屬的醬汁，一種麵型搭配一種醬汁，絕不共醬！有著寬敞舒適的用餐空間，同時也是寵物友善餐廳，餐點口味上還不錯，如果份量上再多一些會更好。

MOLINO手工義大利麵工場－台中草悟廣場店

電話：04－23020269

地址：台中市西區英才路534號（PARK2草悟廣場B1）

營業時間：11：00－21：30

