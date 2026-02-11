走進排灣族聖山！屏東山線兩日遊這7站必停　嘗鮮咖啡雞火鍋

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者陳品勻

說到屏東旅遊，許多人第一時間想到的往往是海線的小琉球或墾丁，但其實只要轉個方向、往山裡開，就能遇見一條截然不同的慢活旅行路線。這次規劃的「屏東大武山・部落文化・食農體驗慢旅行」，從屏東市區出發，可自行開車或包車前往，一路串連咖啡園區、大武山森林、生態步道、原住民文化聚落與在地飲食。

行程節奏輕鬆不趕行程

路線順暢且多為平緩道路，開車即可輕鬆抵達，非常適合安排為周末出遊或兩日的深度小旅行，無論是親子同行、長輩參與，都能安心體驗。

這不只是一趟喝咖啡、拍風景的行程

而是一場能實際走進咖啡園、親手沖煮在地咖啡，走入山林認識可食植物，並透過原民料理與文化導覽，逐步理解土地故事的深度體驗。整條路線時間安排彈性，每一站都與屏東的日常生活緊密相連，讓旅行回歸貼近土地與生活的本質，行程豐富有趣且充滿教育意義，想要來段不一樣的屏東輕旅行，趕緊規劃起來吧。

第一站｜走進屏東咖啡園區，從產地認識一杯咖啡

旅程的第一站，從屏東的咖啡產地開始。我們來到的是屏東咖啡園區，原本坐落在大武山山區的泰武村，因八八風災後遷村至此，定名為「吾拉魯滋」，重建後的部落在保留族群文化精神的同時，也融入了現代生活機能。在咖啡體驗館旁的部落的廣場上，可看到雄偉的石碑，上面有一顆大太陽，象徵著「太陽之子」的排灣族。而石碑下的陶甕和百步蛇，象徵著生命與活力，陶甕象徵著女性的子宮，百步蛇則象徵著守護神，也是排灣族貴族的專屬紋飾。

三階段參訪

這一站主要分為三個部分，分別是參觀排灣族的石板屋、咖啡產業館的導覽介紹認識屏東咖啡豆的製程，再到咖啡體驗館體驗DIY烘豆、泰武咖啡生產合作社採買伴手禮。

屏東咖啡

接著由產業館專人的導覽，我們認識了屏東咖啡的生長環境與特色，這裡的咖啡多半依山勢種植，與部落生活、自然環境緊密相連，不是大量生產的商業農場，而是一步一步累積出來的地方風味，從咖啡樹的栽種、採收，到後續選豆、烘豆等處理方式，透過導覽解說，都能聽到許多與土地有關的故事，也能感受到在地小農的辛勞。

品鑑咖啡

每一次的咖啡成品都會來到杯測的環節，這是一種標準化、科學化的方法，用來評鑑咖啡豆的品質、風味與瑕疵。也是用來區分精品咖啡與商業咖啡的評鑑流程，真的很專業。

烘豆、手沖體驗

接著來到體驗館，以自己動手參與烘豆、手沖體驗，用五感貼近這塊山林土地的風味。這天我們體驗了烘豆，過程中滿屋都是咖啡豆香，完成可帶走自己烘的咖啡一包，回家養豆後一周就可以沖泡，非常的新奇也很有趣！

從頭到尾探索咖啡產製流程

遊客們可透過團體報名的方式參加導覽體驗，深入了解泰武咖啡從栽種、處理到烘焙的完整過程，並親自體驗手烘咖啡的樂趣；也能在合作社內的咖啡吧，細細品味不同風味層次的單品咖啡。體驗館內同時結合在地工藝展售，讓遊客不只是喝咖啡，而是透過味覺、視覺與故事，進行一場文化交流與地方體驗。

屏東咖啡園區

地址：屏東縣泰武鄉泰武村大武山一街5號

電話：08－7837131

營業時間：09：00－18：00（周一公休）

第二站｜璞玉翡珂：在山線途中，吃一頓有溫度的原民在地料理

離開屏東咖啡園區，來到第二站大武山之門「璞玉翡珂」人文咖啡館，是一間結合人文咖啡館與原住民風味餐的特色餐廳，無論是喝咖啡、吃午餐或享受下午茶，都能在山野間找到一段放慢腳步的時光。這裡假日才營業，室內空間溫馨雅致，櫃上擺放著具有排灣族文化特色的小飾品與手作物件，而戶外座位區則視野開闊，能遠眺山下綠意景致，是不少旅人上山休憩時最期待的停靠點。

原住民傳統美食「吉拿富」

在這裡可預約製作原住民傳統美食－吉拿富（Cinavu），參與結合文化與生活的食農教育遊程，透過實際動手製作，認識假酸漿葉與內餡食材的來源與調味方式，進一步了解原住民族如何善用山林資源、將飲食融入日常生活。從包裹、蒸煮到品嚐，每一個過程都不只是料理技巧的學習，更是一堂關於土地、文化與飲食智慧的體驗課，在輕鬆的氛圍中，用味覺與雙手貼近部落的生活樣貌。

原民料理

這一站也可以安排品嘗最溫暖的原住民料理，這裡的餐點有原住民風味餐、下午茶手作點心跟手沖咖啡，我們因為人比較多，點了有芋頭、小米吉拿富、阿歪、時蔬、鹹豬肉、生菜沙拉等的勇士盤分食，另外點了披薩。餐點不僅新鮮，賣相好，也很美味；尤其坐在山林間吃著美味餐點，真的很愜意。

大武山手作蛋糕

大武山手作蛋糕也是店內的招牌之一，老闆說創作的靈感來自於如果你沒有體力爬完一座大武山沒關係，你可以來璞玉翡珂征服一座山。再配上一杯熱拿鐵，真是人生一大享受。

璞玉翡珂

地址：屏東縣泰武鄉良武巷109之5號

電話： 0980－114643

營業時間：周四12：30－18：00、周五11：00－18：00、周六11：30－19：00、周日11：30－18：30（周一至周三、不定期公休）

第三站｜大武山林教育服務中心：山林生態探索、攀樹、滑繩體驗

行程來到大武山林教育服務中心，這裡是認識大武山生態與山林文化的起點，也是全台第一個以排灣族聖山「大武山」為主題的山林教育基地。透過專業導覽與實際體驗，不只是看看風景，而是能真正了解山林裡的生態環境、登山該注意的安全觀念，以及原住民族長年與自然相處的生活智慧。

攀樹溯溪通通有

這裡的課程內容相當豐富，從戶外安全探索、登山安全訓練，到山林教育相關的研討都有規劃，還能進一步報名BLS初級救護、丙級樹攀與丙級溯溪證照課程，學習在山野活動中最實用的基本技能，提升對山域的認識，也加強遇到狀況時的自救與救人能力。若想多一點體驗感，也可以事先預約攀樹、滑繩等活動，在安全的安排下，親身感受戶外探索的樂趣。

文化體驗

此外，這裡也提供結合過夜的戶外與文化體驗方案，行程可依需求自由搭配，內容包含部落巡禮、森林健行、夜間生態觀察、原住民族山林智慧體驗，以及溯溪或高空活動等。住宿可選擇營地或室內上下舖，並會依活動內容提供所需裝備與場地支援，非常適合學校團體、企業或親子進行體驗式學習，讓大家在山林中用更輕鬆、自然的方式，留下深刻又有收穫的回憶。

第四站｜屏東原民百貨：文化觀察與原鄉品牌體驗

屏東原民百貨（Pingtung Harvest）是一個結合原住民族文化、生活美學與在地品牌展示的綜合平台，位於屏東勝利星村的歷史街區，透過數個主題空間與進駐品牌，呈現原住民族群的日常與創意產業。原百貨不只是選物店，更以六大主題展示原住民的聚落、食物、織作、音樂與生活美學，旨在促進原民產業的發展與文化能量的延伸。

Pulima 原食

其中，Pulima 原食（Pulima Bistro）由排灣族青年打造，餐廳名稱「Pulima」為排灣族語「手藝精湛之人」，餐廳結合義式料理手法與原住民傳統食材，並設有自家的烘焙坊，提供義大利麵、燉飯、披薩及特色甜點等餐點，其空間設計融入原住民藝術與自然素材，搭配在地品牌合作的茶飲與咖啡，讓用餐體驗成為理解原鄉文化與當代創意的入口。Pulima不僅是品味料理的場所，也透過料理與空間設計，呈現原住民生活美學與地方食材的故事。

甜點、茶飲

「Pulima」的肉桂捲外層酥脆、內部柔軟，口感層次分明；搭配的茶品選用來自南投製作、屏東品牌的「二五八茶莊」，風味清爽。從店內裝潢的細節到餐點本身，都能感受到經營者的用心，讓整體用餐體驗更加完整。

山模式

山模式是由屏東縣森域產業勞動合作社創辦人鄭鴻耀在原民百貨內打造的山林學習與戶外體驗空間，主要以山林教育與部落走讀為核心。這裡不只是介紹登山或戶外活動，而是透過實地步行，把山林環境和部落故事串連在一起。藉由健行、舊部落走讀與攀樹等體驗，帶著參與者真正走進山林，用身體去感受土地，也更容易理解原住民族與自然之間長久累積的關係。整體而言，山模式更像是一個引導人們從城市走向山野，認識原鄉與自然互動生活方式的學習平台。

KELJU 革路聚聚

KELJU 革路聚聚是進駐屏東原民百貨的青年部落創生品牌，「Kelju」在排灣族語裡有「來一起」的意思，象徵邀請大家共同參與、創造與分享原鄉文化。這裡不只是展示原住民選物的平台，更是一個以共創、共享為核心的空間，透過手作課程、文化踏查、選物與商品開發等活動，讓文化不只被保存，而是實際融入日常生活。

品牌創辦人希望透過這樣的共創基地，讓長者與青年都能參與製作與課程，把文化做成有形的作品、商品與經驗，進而促進社會參與與經濟機會，也讓原鄉文化以更當代、生活化的方式走進城市生活。

屏東原民百貨

地址： 900屏東縣屏東市康定街2－12號

營業時間： 周三至周日11：00－21：00

第五站｜二峰圳：走進百年水利工程的山林步道

次日一早行程來到同樣充滿故事與自然風景的二峰圳，這是一條融合歷史、人文與山林脈絡的古老水利工程步道。二峰圳由日本時期的水利工程師鳥居信平於大正10 年（1921）至大正12 年（1923） 規劃興建，是台灣早期利用地下伏流水技術引水灌溉的重要工程之一，以當時台糖社長山本悌二郎的雅號「二峰」命名。這項工程至今已超過百年歷史，依然透過地下堰堤與渠道系統穩定供水灌溉屏東平原，是重要的文化景觀與水利資產。

引水系統

二峰圳最特別的地方，是它順應自然地形設計了集水廊道、進水塔及引水系統，利用伏流水與地勢落差把清冽的水源引導到下游農田，既不破壞環境也展現精巧工法。沿著水圳周邊的步道緩行，可以看到清澈見底的水流、河床下隱藏的工程結構，以及沿途綠意盎然的自然植被，透過導覽解說，可以了解當年工程克服地形與水文條件的智慧，也能認識水圳如何影響屏東平原的農業發展與居民生活。

水圳也能戲水

夏天時，也會有遊客在水圳旁泡腳戲水，清澈見底的圳水中可見魚兒悠游，來此站感受一種既天然又人文的靜謐氛圍。

二峰圳

地址：屏東縣來義鄉古義路3號

電話：0977－292540

第六站｜台灣金石咖啡休閒農場：咖啡香與美食的放鬆休憩站

沿著185縣道繼續前行，來到視野開闊、綠意環繞的台灣金石咖啡休閒農場，這裡被不少人形容為「台灣最大的咖啡廳」。農場空間寬敞，自然景色一覽無遺，農場內還會有可愛小動物走動，農場主人自產的阿拉比卡咖啡從栽種、採收、處理到烘焙全程掌握，不只自產自銷，也致力於教學，為在地咖啡推廣盡了一份力，非常適合點一杯自家烘焙的大武山咖啡，坐在涼亭或戶外座位區，享受微風與山景，讓旅程節奏再慢一些。

咖啡雞火鍋

除了咖啡，也可以提前預約咖啡雞火鍋（需預訂） ，以咖啡豆或是咖啡鮮果入湯，搭配新鮮土雞與藥材，湯頭溫潤順口、香氣獨特，不會有苦味，反而多了一層回甘的風味。熱騰騰的火鍋非常適合在山區享用，不僅暖胃也補充體力，為接下來的行程帶來一份踏實又滿足的美食記憶。也可以預約體驗採咖啡鮮果的樂趣，透過體驗課程學習了解咖啡的栽種與採收，非常適合親子遊。

台灣金石咖啡休閒農場

地址：923屏東縣萬巒鄉沿山路一段500號

電話：08－7832558

營業時間：周一至周五10：00－18：00、周六、日09：00－18：00（周三公休）

行程第七站｜屏東可可巧克力園區：從可可果到巧克力的甜蜜體驗

來到屏東可可巧克力園區，就像走進一座「可可的奇幻樂園」，這裡結合農業教育、巧克力文化與互動體驗，是一個讓大人小孩都玩得開心的景點。園區原本是舊的佳佐天主堂建築，經過翻修後變身為可可產業的示範推廣基地，有純白教堂、可可生態展示、AR互動體驗館與食農教育區等設施，非常適合當作休息站或中繼點停留，而且這裡真的超好拍，喜歡拍照的網美們更是不能錯過。

巧克力製作體驗

在這裡，可以近距離觀察可可樹的開花結果、了解可可如何從種植、採果、發酵、曬豆到研磨、烘焙變成巧克力的完整過程，不只是聽故事，更能夠透過 DIY巧克力製作體驗 親手做出屬於自己的巧克力或可可醬，是親子、朋友或情侶旅遊都會喜歡的活動。

伴手禮

園區裡還有三十多家屏東在地巧克力品牌的展售專區，能買到各種手工巧克力、可可飲品與伴手禮；覓境咖啡廳則提供可可特色餐點與飲品，是放慢腳步品味甜食與山景的好地方。

▲覓境咖啡廳推出的耶誕節烤雞大餐，適合多人分食，有甜也有鹹，需預訂。

自製巧克力醬

在這樣充滿甜蜜氣息的園區中體驗自己做巧克力醬，再搭配下午茶或輕食，不僅是味覺享受，更讓你從根源理解巧克力如何一步步從可可果實變成美味甜點，為屏東山線之旅留下最甜的一站。

客家風味體驗

若行程允許也可以預約客家風味體驗，我們這次也預約了客家五彩粿DIY活動，透過傳統食材與色彩製作過程，從味覺與手作中更理解客家飲食文化的傳統與寓意，增添旅途的趣味與文化深度。（可視園區或合作單位安排）

屏東可可巧克力園區

地址：923屏東縣萬巒鄉光明路62－2號

電話：08－783 1757

營業時間：10：00－18：00（周一、二公休）

從咖啡產地到山林日常：大武山的慢活食農體驗

這趟屏東兩日遊，晚上我們是住宿在竹田老屋改建，非常通透的德旅店，整個行程從咖啡產地出發，再走進山林與大自然體驗原民生活，晚上在老屋話家常也充滿愜意，是一段親近大自然與節奏放慢的慢活行程，非常適合各年齡層來玩。周休二日趕快安排起來吧。

台南好Food遊

