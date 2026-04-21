西點世界盃冠軍5款聯名甜點吃到飽　旭集春漾花實季活動到6/30

▲旭集「春漾花實季」登場，西點世界盃冠軍聯名甜點吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接春季百花盛開，饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」，即日起至6月30日推出「春漾花實季」甜蜜盛典，邀請WPTC西點世界盃冠軍、來自日本的妹尾徹也主廚，設計出5款精緻甜點，餐期內無限供應吃到飽。

今日登場的「春漾花實季」，饗賓集團與北海道高品質鮮乳聞名、由德麥食品公司代理的「四葉乳業」合作，攜手WPTC西點世界盃冠軍、來自日本的「妹尾徹也（Senoo Tetsuya）」主廚，以「春日光景與心境」為靈感，將繁花與果實的細膩風味，化作5款聯名甜點。

▲雲菓（蜜桃玫瑰生乳酪）。（圖／記者黃士原攝）

▲寶盒（椰雪覆盆莓蛋糕）。（圖／記者黃士原攝）

▲花若葉（萊姆緋莓慕斯）。（圖／記者黃士原攝）

「雲菓（蜜桃玫瑰生乳酪）」選用四葉乳業原料製作出奶香馥郁、柔滑不膩的生乳酪，搭配蜜桃玫瑰醬與荔枝果凍的清甜點綴；外型粉色的「寶盒（椰雪覆盆莓蛋糕）」有著細緻的蛋糕體，裹上覆盆莓果泥與椰子絲，再點綴牛奶香緹；「花若葉（萊姆緋莓慕斯）」則捕捉落花與新葉交織的意境，用覆盆莓製成慕斯，搭配肉桂沙布列的酥鬆香氣。

▲羽瞬（綿雲莓果塔）。（圖／記者黃士原攝）

▲露雫（百香覆盆莓塔）。（圖／記者黃士原攝）

「羽瞬（綿雲莓果塔）」以草莓果泥製成如綿雲般入口即化的空氣果凍，裹上莓果白巧克力，搭配薄荷葉的清香；象徵雨露氣息的「露雫（百香覆盆莓塔）」，以酸香明亮的百香果奶油餡，搭配輕盈柔滑的覆盆莓蛋白霜，包覆於酥脆塔殼之中。除了是晚餐限定，其他4道甜點都是全餐廳供應。

▲日本老字號甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」快閃新竹。（圖／HENRI CHARPENTIER提供）

另外，日本57年老字號法式甜點「HENRI CHARPENTIER」4月23日至5月17日快閃新竹，現烤費南雪將首次販售草莓口味，選用有「幻之草莓」稱號的神戶二郎草莓，於新鮮狀態時製成果泥，4月23日下午2時起開賣，另提供原味與巧克力口味，同時也開賣多款禮盒。

業者表示，4月23日至26日購買費南雪禮盒2盒（不限口味）即送「ラング・ド・シャ蘭姆葡萄夾心餅乾」1盒，每日限量50盒；單筆消費滿1400元還可參加扭蛋活動，中獎率百分之百，有機會抽中多款周邊商品。