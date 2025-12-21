ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
平日深夜依然滿座！福岡自由行必收藏炭火和牛　嘗鮮西式馬肉塔塔

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者蘇相云

到日本旅行，品嘗一頓和牛燒肉已成為不可或缺的行程，因此在出發前，便鎖定了這家被許多YouTuber推薦、話題度極高的「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」。除了營業至凌晨1時，提供黑毛和牛燒肉外，他們的海鮮聽說也很厲害，尤其視覺與口感兼具的花形厚切牛舌，是不少旅人心目中的炭火和牛聖地。

我們特地將這間安排在抵達福岡的第三晚，當天抵達店內已是晚上22：30，幸好事先完成預約，因為即使是平日深夜時段，店內依然坐滿饕客，可見其人氣之高，絕非浪得虛名。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

介紹
位於福岡中央區平尾，距離西鐵平尾站僅數分鐘步行距離，隱身於靜謐街區中，外觀不張揚，卻總是高朋滿座。店內座位數不多，主打小而精緻的用餐體驗，也正因如此，更突顯其對品質與細節的高度講究。這裡不走浮誇路線，而是以穩定的食材品質、精準的火候控制與一致的料理水準，成功在競爭激烈的福岡燒肉市場中占有一席之地，深受在地饕客與旅日美食愛好者青睞。

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲店內空間風格時尚又帶有精緻感，吧台與桌席兼具，適合朋友聚餐、情侶約會或獨自享用，服務貼心且無壓力感。

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

菜單
以牛舌與和牛為主軸，菜單簡潔卻層次豐富，必點為超人氣厚切牛舌AMAZING系列；其他如カルビ、ロース、ハラミ與稀少部位KAINOMI也各具特色，想嘗鮮可再加上HORMONE內臟系品項，輕鬆就能點出一桌高水準炭火燒肉。（有英文菜單與日文菜單無中文菜單）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲除了菜單上的和牛部位外，店內的黑板上會記載當天的推薦稀有部位。

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲沾醬搭配清爽的醬油醬、芝麻醬、檸檬、青辣椒和山葵。

超すごい厚切りタン 5,990日圓（約新台幣1,206元）
厚切牛舌是這裡最具代表性的明星品項，選用牛舌最好吃的舌根部位，切出厚實份量，上桌時就能感受到它的存在感。我們可是專程為了這而來的，光看這厚度真的有夠爽快。厚切牛舌經炭火燒烤後，外層微焦帶著迷人炭香，內部依然柔嫩多汁，一口咬下能感受到彈性與肉汁在口中綻放，口感嫩脆卻不會很難咬。因為超厚的，把牛舌剪開，烤的時候變成花的形狀也很可愛。

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲點一碗白飯，加點一顆生蛋黃，組成牛舌丼飯也有夠好吃的，香氣有夠讚，吃過真的回不去。

稀少部位四種盛り 2,990日圓（約新台幣602元）
每一種在盤子裡都有標示部位名稱，分別有ザブトン肩胛里肌瘦肉、ミンミン腰內肉、ウチヒラ內側後腿肉、クリミ前腿芯一次品嚐多種稀少部位，油香與口感層次分明。

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

ハラミ ¥1090（約新台幣219元）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲牛橫膈膜軟嫩又帶有嚼勁，帶有獨特的牛肉香氣，脂肪含量相對較低，因此口感清爽不油膩。

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

上ホルモン 1090日圓（約新台幣219元）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲第一次嘗試烤牛腸，吃起來有嚼勁，帶有一些油脂，越嚼越能感受到它的甜味和鮮味，且充滿香氣。

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

ウニ、エビ、ホタテの肉卷き 690～990日圓（約新台幣138～199元）
原本是想要點店內最受歡迎的海鮮丼，但因為已經賣完了，靈機一動點了海膽、蝦、干貝牛肉卷各一個，再加點一碗白飯自己組成海鮮丼飯，沒想到也是意外的好吃，海味與牛肉完美融合，口感細膩， 不得不說他們不僅是燒肉很強，海鮮真的也很棒。

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

馬肉のタルタル 1390日圓（約台幣279元）
這裡的馬肉塔塔是日本燒肉店中少見的西式菜餚，以100℅純新鮮生馬肉剁碎，拌入洋蔥與生蛋黃和特製醬汁，可以搭配法國麵包一起享用，吃起來無腥味，入口綿密如鮪魚肉，是AGITO HIRAO令人驚艷的冷前菜之一。

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

結論
整體而言「AGITO HIRAO」不只是人氣店，而是一間在肉質、火候與細節都維持高水準的實力燒肉店，從花形厚牛舌的震撼口感，到稀少部位與創意前菜的精緻表現，每一道都吃得出用心與專業。若你熱愛牛舌或想體驗福岡高品質炭火燒肉，這裡非常值得安排進行程，是會讓人留下深刻記憶的一站。

▲▼福岡超人氣炭火和牛燒肉「炭火焼肉バル AGITO HIRAO」！不訂位吃不到，花形厚切牛舌必吃。（圖／部落客台南好food遊提供）

炭火焼肉バル AGITO HIRAO

地址：福岡県福岡市中央区平尾2－15－1
營業時間：16：00～01：00（周一、周日公休）

台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長至明年2/6

「牛室炙燒牛排」林口、板橋店今熄燈

