台南70元佛心炒麵鋪滿高麗菜肉絲！大鍋炒才能吃到的古早味鍋氣

台南好Food遊

Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者蘇相云

台南迷人的不只有牛肉湯或蚵仔煎，還有那些藏在巷弄裡，低調樸實卻能讓人一吃就想回訪的小麵店。位在東區青年路上的劉哥麵店，就是這樣讓人難忘的老味道，沒有華麗的門面，但每到用餐時間總是人聲鼎沸，招牌的騎樓大鍋炒，就像是小時候廟埕前辦桌，炒麵用的是手工陽春麵，麵條口感Q彈加上平價又大份量，成為台南人激推的好味道。

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

介紹
劉哥麵店在台南已經開了幾十年，第一代老闆後來到新營開店（現由女婿接手），而青年路這家則是由第二代延續老味道。店裡所有的麵條、水餃、餛飩，全都是手工製作，這份從上一代延續下來的職人精神，讓劉哥麵店在台南眾多小吃中始終佔有一席之地。

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

菜單
主打各式炒麵、炒米粉、炒粿條，用自家手工陽春麵搭配豬油大火快炒，香氣十足又份量驚人，一盤70元就能吃得超滿足。除了炒類，也有榨菜肉絲湯麵、乾麵、蛋炒飯等經典台式口味，還能加點餛飩湯、水餃、青菜湯等小菜搭配。整體價格介於40～70元之間，平價又實在，無論是想吃飽或回味古早味，這份菜單就是在地人最熟悉的家常味。

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲第一次吃到用陽春麵條炒成的炒麵，那Q彈口感配上豬油大鍋炒的香氣，實在特別又過癮。更讓我驚訝的是份量超大，一盒我根本吃不完。

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

大鍋炒的香氣
這裡最迷人的畫面，莫過於那口騎樓下的大炒鍋，每到用餐時段，老闆在鍋前忙得熱火朝天，鍋鏟翻炒的聲音此起彼落，香氣撲鼻，光是經過，都會被那股「鍋香」勾住腳步，這種大鍋炒，好像只有小時候廟埕前辦桌才會看到的景色。

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

肉絲炒麵70元
肉絲炒麵可說是鎮店之寶，也是許多老饕心中最經典的一道，最大的特色，就是不用一般的油麵，而是採用自家手工陽春麵，麵條Q彈有勁，吸附醬汁後仍保有嚼感，不會軟爛。炒麵全程用豬油大火快炒，搭配肉絲、高麗菜，鍋氣十足，一上桌就令人食指大動。每一口都吃得到豬油香氣與焦香鍋氣交織的層次感，鹹香中帶一點微甜，肉絲給得不手軟。份量超足，一盤女生吃不完、男生也絕對滿足。

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

肉絲蛋炒飯70元
肉絲蛋炒飯也是人氣很高的一道，雖然看似家常，卻炒得特別香。粒粒分明的米飯、肉絲軟嫩、蛋香濃郁，帶點焦香，讓人一口接一口。

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

水餃4元／粒（附清湯）

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲水餃厚薄剛好，煮後仍保有Q彈口感，內餡以豬絞肉、韭菜與一點薑末調味，香氣自然。

乾麵40元
選用自家製作的手工陽春麵，麵條Q彈帶勁，煮得恰到好處，上面鋪著滿滿的肉燥、些許豆芽與蔥花，再淋上香濃滷汁與一點麻醬。麵條屬偏乾一點，肉燥很細緻、麵條的口感很好，又很能把醬汁扒得緊緊的，爽口不膩，雖是小碗但份量卻很扎實。

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲點水餃或乾麵都會附上一碗清湯。

滷味
除了主食外，滷味也不馬虎，豆干、海帶、滷蛋、豬耳朵滷得入味卻不死鹹，滷汁帶著淡淡甘香，配麵剛剛好，意外發現還有三色蛋，新鮮又好吃。

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

心得
整體來說，劉哥麵店是一家讓人越吃越喜歡的台南在地老店。雖然外觀樸實，卻處處吃得到誠意，從每日手工製作的陽春麵、水餃，到用豬油大火炒出的古早香，每一道都保留傳統的風味。炒類是劉哥的招牌，尤其騎樓大鍋炒的畫面與香氣，幾乎成了青年路的地標，份量大、價格實惠，難怪學生族與上班族都愛。乾麵、炒飯、滷味等也都穩定發揮，每樣都吃得到家的味道。

▲▼「劉哥麵店」騎樓大鍋炒香氣四溢！手工陽春麵條炒出古早味，份量多到怕你吃不飽。（圖／部落客台南好Food遊提供）

劉哥麵店

地址：台南市東區青年路249號
電話：06－2002399
營業時間：07：00～20：30

劉哥麵店 台南美食

