零招牌無冷氣騎樓麵攤卻大排長龍！歸仁在地人從小吃到大麻醬麵

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者蘇相云

身為麵控的我，只要哪裡有好吃的麵，就一定少不了我的身影。台南的知名麵店吃過不少，卻始終與歸仁這間「300戶麵店」無緣，只因生意實在太好！每天一開門，內用立刻客滿，外帶隊伍更是排到門口。這次趁著中秋連假，我終於趁空成功插旗，一嚐這碗在地人激推的好麵。一入口便驚艷，不僅麵條香氣十足，連滷味、辣椒、湯頭都充滿靈魂，終於明白為什麼這家店會被稱為「歸仁在地人的秘密麵店」。

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

無招牌小店
300戶麵店沒有華麗的裝潢，也沒有招牌，甚至只有簡單桌椅無冷氣開放，但每天早上九點開門，小店裡馬上人聲鼎沸，滷味攤前永遠排著隊，香氣撲鼻、熱氣蒸騰。內用老闆會幫你找座位，然後先點滷味後入座，之後老闆娘會詢問你要點什麼麵，需先結帳。第一次來用餐會有點不熟悉他們的作業方式，不過我看大多數會來用餐的都是熟門熟路的。

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲賣的品項非常簡單，就只有湯麵跟乾麵以及三種湯類，另外還有粄條。

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲滷味賣的品項算多，而且有一些比較少見的像是軟骨、脆腸、豬心的東西，很有趣的是他們連豬皮都捲得整整齊齊，賣相不錯，光看就很有食慾。

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲後方兩塊看起來像豬腱肉的是少見軟骨，豬皮捲的很漂亮也是我第一次見到。

滷味
先上桌的是滷味，滷得入味又不死鹹，還帶著淡淡中藥香氣，擺盤跟刀工都很不錯，吃起來也很新鮮。尤其是肉類吃得出新鮮，隨滷味送上桌的兩碟辣椒醬更是靈魂，辣得有層次、帶點麻香味，香得過癮，聽說是老闆自己做的，很讓人驚豔。

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲滷味不死鹹，推薦必點高麗菜跟腱子肉、豆干、軟骨，淋上一點辣椒醬更加分。

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲第一次吃到麵攤滷味有賣這種軟骨，口感很好，我很喜歡。

麻醬麵
這裡的麻醬麵跟一般的不太一樣，少了肉燥的鹹香，多了麻醬本身的香氣，很多人第一次吃會覺得味道不重，但越吃越順口，越覺得耐吃，入口那股芝麻香不是厚重那種，而是淡雅溫潤的香，還帶著一絲沙茶香，吃起來滑順又不膩，麵條口感好，濕潤度適中，能將醬汁完全巴住，就連上面的兩三片肉片都很嫩。

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

湯麵
湯麵的湯頭像是小時候家裡煮的那種家常味，沒有醬油色的鹹重，而是清爽中帶著油鍋香。那種「媽媽用鐵鍋煮麵」的熟悉香氣，一入口就能喚起記憶。

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

骨仔肉湯
而最讓我驚豔的是骨仔肉湯，一碗才35元，料多實在，肉新鮮又嫩，酸菜提味剛剛好，這碗湯真的讓我想再回去喝好幾次，是目前吃過最好喝、最划算的骨仔肉湯。

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

心得
這家麵店沒有華麗的裝潢，卻有著滿滿人情味和手作的誠意，那一碗讓人記憶點深刻的麵，到桌上那盤香辣的自製辣椒，每一個小細節都讓人感受最樸實的味道，唯一的缺點是生意太好，容易客滿。早上9點就開門，建議想去的人早點到，當作早午餐一起吃，不然真的只能看著滿桌人吃得津津有味流口水。

▲▼麵控一定要收藏！歸仁在地人從小吃到大，「300戶麵店」麻醬香、湯香、滷味香全到位。（圖／部落客台南好Food遊提供）

300戶麵店

地址：台南市歸仁區大順街262號
營業時間：09：00～15：00（周一／四公休）

台南好Food遊
台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

