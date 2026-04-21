台中首間「漢堡排嘉」5/7開幕　導入候位系統「先登記再用餐」

▲台中首間「漢堡排嘉」5/7開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2024年登台的日本東京「漢堡排嘉（ハンバーグ 嘉）」，目前在大台北地區已有3家分店，今日宣布台中首店將於5月7日開幕，同時將導入候位系統，可先登記後再回來用餐，而每日接待上限將從300組增加到350組。

漢堡排嘉創辦人安川嘉紀1992年起，在北海道經營超過十家炭火燒肉專門店，擁有20年以上的炭火燒烤經驗。2021年，他在東京原宿神宮前開設了第一間炭火漢堡排專門店，並迅速打出名堂，隨即成為當地日本人私藏排隊名店，每日限量300份炭火漢堡排，每晚6點前就會賣光，2022年便在表參道開第2間店。

▲特選牛舌排定食。（圖／記者黃士原攝）

漢堡排嘉2024年首度進軍台灣市場，第1家分店落腳中和環球購物中心，接著陸續進駐SOGO大巨蛋、南港CITYLINK，今年開始往中南部展店，第1站先插旗台中地區，進駐勤美誠品綠園道，5月7日開幕。

勤美店是漢堡排嘉台中首店，將導入候位系統，可先登記後再回來用餐，同時也有勤美店限定集點卡，集點可兌換套餐。每日接待上限從300組增加到350組。

▲東京頂級燒肉「Ushigoro S.」將登台。（圖／取自Ushigoro S.官網）

另外，富錦樹集團即將引進位於東京、主打全包廂式空間與全程專人服務的「Ushigoro S.」，餐廳將落腳星級餐廳林立的台北大直商圈，目前已在人力銀行召募員工。

Ushigoro（うしごろ）是日本知名連鎖燒肉集團，主打頂級A5黑毛和牛燒肉，旗下擁有5個餐飲品牌，Ushigoro S.主打高檔燒肉，提供全包廂式空間、全程專人服務，東京有3家分店，其中銀座店在日本的美食評論網站上「Tabelog」擁有4.04的高分。