擁抱媽媽送魚子醬焗烤蝦　西堤牛排母親節活動一路到5/31





▲4/22-5/31和媽媽到西堤消費套餐並送上擁抱，就送媽媽「魚子醬焗烤蝦」1份。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

西堤牛排為母親節準備溫馨活動，4月22日至5月31日，消費者和媽媽到店消費經典套餐，並給媽咪一個溫暖擁抱，就招待「魚子醬焗烤蝦」1份。此外，3大燒肉品牌憑獎牌獎狀享88折優惠，活動即將在4月30日截止。

西堤牛排搶攻母親節商機，明天起至5月31日和媽媽到店消費套餐並送上擁抱，就招待媽媽「魚子醬焗烤蝦」，將擁抱的合照上傳至品牌Facebook粉絲專頁指定貼文，還有機會抽中只送不賣的「西堤海灘袋」。

此外，西堤本季推出12款新菜，新主餐「墨西哥辣味炙烤牛排」將特調墨西哥辣醬淋在香烤牛排上，一口咬下香辣過癮。「嫩煎牛排佐法式紅酒鴨腿」，外皮煎至金黃酥脆的香煎鴨腿搭配經典牛排，享受雙重滿足。

▲4/30前持各種獎狀、獎牌、證書或證照任一項，或出示品牌粉絲團指定貼文，到肉次方消費2客858元（含）以上價位套餐即享88折。（圖／王品集團提供）

王品集團旗下3大燒肉品牌日前舉辦「出示獎狀享88折」優惠活動，吸引網友翻出各式獎項到店，包括「環保小尖兵」、「美齒兒童」和「注音抽考100分」等有趣頭銜，活動即將在4月30日結束，想省荷包的民眾請把握最後幾天。

原燒桃園統領和桃園台茂店相繼在4月23日和5月新開幕，4月23日至5月31日，桃園市民憑H開頭的身分證件，或位於桃園的工作名片，到店消費1客多人套餐，就招待由新鮮白蝦和鮑魚組成的海味雙拼1份。

▲寒舍餐旅集團旗下13家餐廳，5月1日至6月14日單筆消費達指定門檻，即可獲贈相對應金額之寒舍生活App餐飲抵用金。（圖／記者黃士原攝）

另外，寒舍餐旅集團聯合旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店與寒居酒店，共同推出「寒舍家宴」母親節專案，十二廚、SUKHOTHAI、探索廚房、BeGood與MU TABLE等13間人氣餐廳，一同祭出「滿額贈禮遇」，自5月1日至6月14日單筆消費達指定門檻，即可獲贈相對應金額之寒舍生活App餐飲抵用金，回饋無上限。

