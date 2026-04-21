CoCo果粒茶買一送一　發發「世界地球日」純茶免費送

▲手搖飲響應世界地球日推限時優惠。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

CoCo明天周三好友日祭出「葡萄柚果粒茶買1送1」，2杯只要70元。另外，響應4月22日世界地球日，發發牧場表示，於門市購買隨行杯即送「純茶1杯」；大苑子則有「環保瓶活動」，限時1天「春熙柳丁翡翠」、「芭樂檸檬」獨享瓶79元、分享瓶99元。

●大苑子

大苑子祭出門市限定「環保瓶活動」，4月22日當天購買「春熙柳丁翡翠」、「芭樂檸檬」可享獨享瓶79元、分享瓶99元限時優惠。

●CoCo

CoCo周三好友日「葡萄柚果粒茶買1送1」，2杯只要70元，開放糖度、冰量任選，須至線上平台領券後再以都可訂線上或官方LINE點餐，每人可領2張，各門市售完為止。

CoCo本月還有「2杯99元」限定優惠，包括生椰楊枝甘露、西西里手搗檸檬美式、擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠、28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶及葡萄柚果粒茶等。

●發發牧場The Far Far Farm

響應世界地球日，發發5月3日前於門市購買「奇異鳥隨行杯」即送「純茶1杯」。

●珍煮丹

珍煮丹30日前推「線上點指定飲品85折」，品項包括黑糖粉粿鮮奶、山茶花採蜜檸檬桂花、青檸桂花釀粿粿。另有門市自取買5送1、外送買10送1等優惠。

●再睡5分鐘

再睡5分鐘29日前推「1+1$99」組合好康，購買「簡單喝原茶系列」搭配「清爽喝果茶系列」，2杯只要99元。

簡單喝原茶系列有日安紅、午茉綠、四季金萱、熟八蕎麥、金萱午茉及深焙烏龍；清爽喝果茶系列有檸檬日安、檸檬午茉、檸檬金萱、柚紅柚綠、四季桃氣、富士令果及果然桃氣。實際販售品項依門市為主。

●五桐號

五桐號30日前於foodpanda推「7折」限時優惠，消費滿320元最高可折抵100元。詳細優惠內容依平台為主。

●萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶祭出「買紫蘇檸檬奇亞籽」享免費加愛玉1份，優惠不限時。

▲萬波島嶼紅茶買紫蘇檸檬奇亞籽享免費加愛玉。（圖／記者蕭筠攝）