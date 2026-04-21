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六福村母親節限時5天「訂餐送門票」　小人國入園優惠最低260元

▲六福村主題遊樂園推出母親節「訂餐送門票」專案。（圖／六福村提供）

▲六福村主題遊樂園推出母親節「訂餐送門票」專案。（圖／六福村提供）

記者彭懷玉／綜合報導

樂園接連發布母親節檔期優惠，六福村主題樂園推出5日限定「訂餐送門票」專案，每人990元起；小人國主題樂園則祭出最低520元雙人入園優惠，為還在煩惱過節行程的民眾提供新選擇。

▲新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。（圖／業者提供）

▲業者表示，希望讓母親節從單純用餐升級為一整天的陪伴行程。（圖／六福村提供）
六福村今年把「吃飯」和「出遊」一次打包，主打「訂餐送門票」專案，活動適用於5月1日至3日及5月9日至10日。其中每桌9,999元的「金鳳尊榮方案」，除門票外再贈主題蛋糕與造型冰棒；另有每人990元的「阿拉丁盛宴」，滿足不同家庭需求。業者表示，希望讓母親節從單純用餐升級為一整天的陪伴行程，從餐桌延伸到樂園，讓媽媽能放鬆遊玩、與家人共度歡樂時光。

▲小人國母親節優惠。（圖／小人國提供）

▲小人國3大母親節優惠。（圖／小人國提供）
另一方面，小人國推出「溫馨五月愛∞」活動，於5月1日、2日、3日、9日、10日、16日、17日、24日、31日推出雙人520元入園優惠，平均每人不到300元。同步規劃3大主題優惠方案，包括「媽媽咪呀520」由18歲以上女性搭配1名12歲以下孩童享520元優惠；穿著粉紅色上衣（占比80%以上）入園可享489元票價；出示皮克敏Pikmin Bloom動態遊戲畫面，現場購票也只要498元。此外，入園後完成1萬步挑戰，還可獲得小禮物，增加互動樂趣。

關鍵字： 樂園旅遊 小人國 六福村 樂園優惠 母親節樂園優惠

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