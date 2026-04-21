在地隱藏美味！東北角「綠金」產季到　脆嫩鮮甜老饕開吃

▲東北角青海菜鮮美上桌。（圖／翻攝自新北市漁業處官網；下同）

記者胡至欣／綜合報導

春夏交替之際，東北角的海不只藍，還帶點綠！現在走訪新北貢寮一帶的潮間帶，可以看到被譽為「綠金」的青海菜正隨浪搖曳，岸邊悄悄鋪上一層「會呼吸的綠」。這不僅是視覺上的享受，更是老饕眼中的季節限定珍饈。

什麼是「綠金」？營養滿分的天然海味

青海菜（學名礁膜）屬於可食用海藻，外型像薄薄一片黃綠色葉膜，生長在風浪較平緩的礁岩潮間帶。每到春夏，東北角沿岸像開了綠色濾鏡，一片片隨浪搖曳。別小看它清清淡淡，裡頭富含膳食纖維、維生素與礦物質，是低調但很有料的營養系海味。

更有畫面的是「採集現場」。當潮水退去，漁村居民踩著節奏走進潮間帶採收青海菜，這不是觀光秀，是東北角最日常也最真實的生活感。尤其雨水充沛時，產量更是直接開外掛。

內行人怎麼吃？必點經典料理推薦

在地推薦吃法也很直球。最經典的「青海菜蛋花湯」，清湯裡漂著嫩綠與蛋花，入口就是乾淨的海味；想要重口一點，「快炒青海菜」用蔥薑爆香後大火翻炒，脆、嫩、鮮三連擊，直接收服味蕾。

食旅提案：卯澳、馬崗一日小旅行

吃飽別急著走，這一帶的行程懶人包都幫你排好了：

走進卯澳漁村：看最純樸的濱海聚落與百年石頭屋。

到馬崗潮間帶：近距離觀察海洋小宇宙的豐富生態。

衝三貂角燈塔：站在台灣最東邊，把壯闊海景一次看個夠。

東北角海域位在黑潮與沿岸流交會處，地形多變，也養出一整桌海味——除了青海菜，還有小海帶、貢寮鮑、海膽等鮮貨輪番上場。想深入了解海洋生態，也能預約報名相關導覽，讓你邊玩邊學，從品味海鮮到親近、認識海洋文化，一次打包。

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