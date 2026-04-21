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全台16間旅宿每晚1200元起！線上旅展4/24開賣　還有日本套票

▲「路徒Plus行旅」站前館位在24-35樓，2021年開幕，以「大人系遊樂園」打造室內造景 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「路徒Plus行旅」站前館以「大人系遊樂園」打造室內造景 。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

搶攻春季旅遊商機，小鹿文娛宣布將於4月24日至5月10日推出「2026春季線上旅展」，主打兩大人氣住宿套票，涵蓋台灣與日本逾20間據點，並加碼贈送住宿抵用券，最低每晚1,200元起，就能入住台北、台中、台南和花蓮多間旅宿。

▲小鹿文娛4月24日至5月10日推出「2026春季線上旅展」。（圖／小鹿文娛提供）

▲路境行旅花蓮站前館。（圖／業者提供，下同）

「島內遷徙・全年最低」套票7,200元、內含6張住宿券，平均每晚約1,200元起，可兌換台灣多間據點。其中，一張住宿券平日可兌換雙人房型，包含台北「路境行旅府前館」、「谷墨商旅」；花蓮則涵蓋「路境行旅花蓮站前館」、「偵探寓所花蓮林森所」等6館別；台南可選「路境行旅台南西門館」、「路徒行旅台南成大館」，另也能住進台中高美燈塔園區、屏東小迷鹿等特色館別。

▲小鹿文娛4月24日至5月10日推出「2026春季線上旅展」。（圖／小鹿文娛提供）

▲路境行旅台南西門館。

另一款「台日輕奢・漫遊無界」套票10,800元，同樣內含6張住宿券，可使用於台北、台南及日本據點，1張住宿券可兌換台北「路徒Plus行旅站前館」、「路徒Plus行旅主題館」、「路徒行旅中華館」、「謙商旅東門館」、「谷墨商旅」，以及台南「路境行旅台南西門館」、「路徒行旅台南成大館」。平日多數雙人房型可使用1張券入住，若升等家庭房或假日入住，則需使用2至3張不等。

▲小鹿文娛4月24日至5月10日推出「2026春季線上旅展」。（圖／小鹿文娛提供）

▲▼小鹿文娛「島內遷徙・全年最低」套票7,200元；「台日輕奢・漫遊無界」套票10,800元適用館別。點圖放大。

▲小鹿文娛4月24日至5月10日推出「2026春季線上旅展」。（圖／小鹿文娛提供）

此外，活動期間購買任一套票，均可獲得2張各500元住宿抵用券（不可併用），業者表示，本次票券可進一步折抵房價，同時也提醒，熱門館別與假日名額有限，建議盡早規劃。

▲台北六福萬怡酒店豪華客房,一禮莊園經典花束。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲台北六福萬怡酒店豪華客房。（圖／業者提供）

另外，若想擁有五星級度假體驗，台北六福萬怡酒店推出「躺平補能計畫 一泊二食住房專案」住房專案，即日起至5月30日開放入住，專案包含豪華客房住宿一晚，並搭配敘日全日餐廳晚餐與翌日早餐，雙人入住7,288元起，三人與四人入住分別為9,288元與11,288元，再加碼假日不加價，平均每人最低只要2,822元。

關鍵字： 線上旅展 飯店旅宿 星級飯店

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