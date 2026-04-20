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坐擁湖景「㵘光」5月改全自助式Buffet　最低399元吃到飽

▲坐擁湖景「㵘光」5月改全自助式Buffet　最低399元吃到飽。（圖／取自㵘光MÀN LIGHT臉書）

▲「㵘光」5月改全自助式Buffet，最低399元吃到飽。（圖／取自㵘光MÀN LIGHT臉書）

記者黃士原／台北報導

位於桃園八德大湳滯洪池園區的「㵘光MÀN LIGHT」，今年1月開幕時就以「最美湖景餐廳」打出知名度，經過幾個月的試營運，業者宣布5月1日起改為全自助式Buffet，下午茶時段399元，午、晚餐599元。

今年1月開幕的「㵘光」位於桃園市八德區的大湳滯洪池旁，以「臨水而坐，向光而食」為理念，提供市民舒適用餐體驗，也有「最美湖景餐廳」美譽。初期餐廳型式為半自助式Buffet，點用牛排、炸蝦、魚排等主餐，同時可享自助吧吃到飽，價格520元至650元，兒童餐350元。

▲坐擁湖景「㵘光」5月改全自助式Buffet　最低399元吃到飽。（圖／取自㵘光MÀN LIGHT臉書）

▲「㵘光」5月改全自助式Buffet。

▲坐擁湖景「㵘光」5月改全自助式Buffet　最低399元吃到飽。（圖／取自㵘光MÀN LIGHT臉書）

▲㵘光餐檯增加地中海蔬食類沙拉、水果、甜點等品項。

開幕3個月後，㵘光經過市調及營運設備調整，5月1日正式轉型全自助式Buffet，除了增加地中海蔬食類沙拉、水果、甜點等品項，熱食餐區將供應豐富主食輪替，而下午茶時段也會在平日重啟。

時段與費用部分，周三至周五午餐營業時間為11:30至14:00、晚餐17:30至21:00，成人餐費599元，下午茶14:30至16:30，餐費399元；假日午餐有兩個餐期，分別是11:30至14:00、14:30至16:30，晚餐為17:30至21:00，餐費也是599元。以上餐價均加上10%服務費，八德區居民憑證可免收。

▲饗賓「URBAN PARADISE」將進駐新竹巨城。（圖／記者黃士原攝）

另外，饗賓餐旅去年7月推出的全新Buffet品牌「URBAN PARADISE」，日前傳出即將進駐新竹遠東巨城購物中心，馬上引起網友討論，有人說「期待，這樣不用常跑台北吃了」。

繼「饗饗」、「旭集」、「饗 A Joy」之後，饗賓餐旅去年7月推出全新Buffet品牌「URBAN PARADISE」，餐廳地點落腳在Dream Plaza 5樓，占地417坪，提供306席座位。品牌以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念，顛覆傳統餐酒館與Buffet的既定印象，料理橫跨全球多元餐酒文化，從美墨的熱情奔放、歐陸的經典優雅、日式的細膩精緻，以及國人熟悉的台味，街上的鵝肉麵攤也以全新風貌呈現。

關鍵字： 美食雲 湖景餐廳 㵘光 吃到飽 Buffet

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