住宿券優惠今起開搶　3300元起住全台6飯店、送咖啡廳抵用券

▲力麗觀光推出線上旅展。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接春夏旅遊旺季熱潮，力麗觀光與老爺酒店集團均從今（20日）中午12點起推出住宿券優惠。力麗觀光此次主推一券跨六館「聯合住宿券」每張3300元，並同步推出買7送1優惠，住指定飯店送咖啡廳抵用券。老爺酒店集團則推出限時4天「老爺閃購節」線上旅展，主打全台10家老爺通用「3400元聯合住宿券」與「2080元聯合餐飲券」，憑聯合住宿券還能體驗溫泉飯店一日遊。

力麗觀光此次集結旗下多間人氣飯店，包括力麗哲園系列、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店及麗昕緹渡假會館，主推一券跨六館「聯合住宿券」每張3300元，並同步推出買7送1優惠。



廣受好評的「聯合住宿券」本次全面升級，以「一券開啟多重假期」為概念，持一張住宿券，即可入住「力麗哲園飯店 日潭館/月潭館」，並加贈力麗咖啡廳抵用券300元。追求高CP值的旅客，可選擇「麗昕緹渡假會館」的彈性方案，一張住宿券即可入住兩晚或兌換一晚兩間房。

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店。

▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。

嚮往質感旅程的旅人，使用三張住宿券即可升級入住國際品牌酒店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」或「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，展開一段一泊二食假期，並暢享星巴克飲品禮遇。



力麗日月潭哲園會館即將開啟全面改裝升級，預計於11月中旬以嶄新面貌華麗回歸。本次改裝以「與自然共感」為核心理念，導入奢華木屋設計，搭配此次春夏線上旅展，持一張聯合住宿券平日加價2000元，即可入住體驗全新「精緻雙人房」，享用湖畔早餐，並加贈湖畔餐廳抵用券300元。

▲老爺酒店集團推出快閃優惠。圖為礁溪老爺酒店。（圖／業者提供）

老爺酒店集團則推出限時4天「老爺閃購節」線上旅展，主打全台10家老爺通用「3400元聯合住宿券」與「2080元聯合餐飲券」，更針對聯合住宿券推出溫泉酒店一日遊新玩法。同時瞄準家庭出遊族群，推出「4599元台南老爺家庭客房住宿券」、「1萬5999元礁溪老爺和式山景房四人住宿券」等多款熱銷商品。

▲憑住宿券可體驗泡湯一日遊。

每年旅展經典必敗的「3400元聯合住宿券」，持1至3張券可任選全台老爺酒店10家飯店使用。本次聯合住宿券更推出溫泉酒店一日遊新玩法，持1張券即可體驗礁溪老爺或北投老爺湯泉一日遊，於礁溪老爺可享平日野天風呂雙人泡湯，加贈醴泉酒吧雙人下午茶；於北投老爺可享雙人獨立湯屋泡湯90分鐘，加贈PURE歐式餐廳雙人英式下午茶或早午餐二選一。聯合住宿券買20張送2張、買30張送3張，以此類推。

為迎接暑假出遊熱潮，持3張券入住礁溪老爺可享雙人洋式標準套房一泊二食，6月底前預約暑假平日再享加贈一位孩童免費入住；持2張券入住台北老爺雙人尊爵套房含早餐，贈雙人宵夜紅燒牛肉麵，7-8月指定日入住再享第三人免費加床。

知本老爺酒店啟動大規模煥新計畫，全面升級空間硬體預計於9月重新開幕。為鼓勵消費者提早預約嶄新的知本老爺，首度推出「1萬2888元全新改裝三天兩夜限定券」，雙人連續入住精緻客房2晚含早餐，加贈晚餐一次，10月底前入住再加碼旺日免加價，旅展期間每日限量50張。