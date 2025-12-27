ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
爬完抹茶山後的甜點補給站！超萌造型蛋糕　還能吃龍貓公車

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者蘇相云

來到宜蘭礁溪，除了溫泉和自然美景，現在又多了一個不能錯過的新興地標「抹茶山下」景觀咖啡廳，附近就是抹茶山，店家主打各種不同創意造型小蛋糕，真的好看又好拍，話題性十足。一開幕後就非常轟動，引起各大媒體前來採訪，這次來此真的可以感受它們的魅力，店家從外觀到蛋糕真的都很用心。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲咖啡廳自從開始營業就話題性十足，在田中小路遠方就看到店家逗趣鮮艷的大型造型氣球。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲連門外的電線桿也非常有趣，真的被熊入侵了。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲免費停車場。

空間環境

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲屋頂上的蜘蛛俠和聖誕老人都很吸睛，店家真的很用心。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲不管是店的外觀，還是造型蛋糕都很有特色。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲店家原本就是在礁溪市區以西瓜吐司打響名號。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲門口擺著可以用來拍照用的點心盤。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲造型吐司。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲用餐空間清爽舒適，還滿不錯。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲這裡可以看到田園風光。

菜單價位

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲飲料單大約100多元，不算太貴，蛋糕的標價是蛋糕櫃裡有標明的。

造型蛋糕櫃
這裡的蛋糕櫃真的太令人驚豔了，店家可是發揮巧思設計出這麼多精緻可愛的蛋糕，真的琳瑯滿目，令人愛不釋口，這些蛋糕不只是甜點，更像是一件件匠心獨運的藝術品，每個都好想嚐看看。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲滿滿的一整櫃，真的太厲害了。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲而且店家一直推陳出新，不同的時間來此都有全新的變化。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

小熊拿鐵咖啡

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲將咖啡用模具冷凍成冰塊，就是人見人愛的小熊咖啡了，當然加上牛奶就是拿鐵了。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲小熊在杯中慢慢融化，這個互動式的過程充滿趣味，讓人忍不住拿起手機記錄下來。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲這裡的牛奶還可以續一次，好不好喝是一回事，光是這個過程就非常有趣了。

紅玉紅茶

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲就是一般的中規中矩的紅茶。

龍貓公車
下方一塊戚風海綿蛋糕為基底，上方再加上奶油及多種食材組合而成，龍貓的頭部是一種像是棉花糖的Q彈食材做成的，口感偏Q硬，其他是餅乾做成的，味道也是中規中矩，但造型可愛大加分，讓品嚐甜點成為一場味蕾與視覺的雙重享受。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

柴犬蛋糕

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲這個和上面的龍貓公車差不多，也是可愛爆表。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

▲「抹茶山下」無論是外觀到蛋糕的每一個細節都充滿用心，難怪成為礁溪咖啡廳的IG打卡熱點。

▲▼礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，超萌造型小蛋糕每天70組！（圖／部落客紫色微笑提供）

抹茶山下

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路42之25號
電話：03－9887903
營業時間：10：00～18：00（周二公休）

零招牌無冷氣騎樓麵攤卻大排長龍！歸仁在地人從小吃到大麻醬麵

70歲阿嬤為兩孫重返煎台！台南40年無名蛋餅攤背後故事藏辛酸

台南人從小吃到大的日常滋味　豬油乾拌麵堅持手工在地飄香一甲子

38年浮水土魠魚羹老店　只有大灣在地人才知道

彰化月影燈季有跳跳馬、櫻桃小丸子

煙波8館1泊2食開賣　大啖鱘龍魚鍋

力求完善　基隆-石垣島渡輪改寒假前開航、設女性專用大通鋪

房內對望庫克山！國家公園內唯一飯店

精選2026台南3個新景點

新北油飯節前10強

