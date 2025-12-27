爬完抹茶山後的甜點補給站！超萌造型蛋糕　還能吃龍貓公車

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

來到宜蘭礁溪，除了溫泉和自然美景，現在又多了一個不能錯過的新興地標「抹茶山下」景觀咖啡廳，附近就是抹茶山，店家主打各種不同創意造型小蛋糕，真的好看又好拍，話題性十足。一開幕後就非常轟動，引起各大媒體前來採訪，這次來此真的可以感受它們的魅力，店家從外觀到蛋糕真的都很用心。

▲咖啡廳自從開始營業就話題性十足，在田中小路遠方就看到店家逗趣鮮艷的大型造型氣球。

▲連門外的電線桿也非常有趣，真的被熊入侵了。

▲免費停車場。

空間環境

▲屋頂上的蜘蛛俠和聖誕老人都很吸睛，店家真的很用心。

▲不管是店的外觀，還是造型蛋糕都很有特色。

▲店家原本就是在礁溪市區以西瓜吐司打響名號。

▲門口擺著可以用來拍照用的點心盤。

▲造型吐司。

▲用餐空間清爽舒適，還滿不錯。

▲這裡可以看到田園風光。

菜單價位

▲飲料單大約100多元，不算太貴，蛋糕的標價是蛋糕櫃裡有標明的。

造型蛋糕櫃

這裡的蛋糕櫃真的太令人驚豔了，店家可是發揮巧思設計出這麼多精緻可愛的蛋糕，真的琳瑯滿目，令人愛不釋口，這些蛋糕不只是甜點，更像是一件件匠心獨運的藝術品，每個都好想嚐看看。

▲滿滿的一整櫃，真的太厲害了。

▲而且店家一直推陳出新，不同的時間來此都有全新的變化。

小熊拿鐵咖啡

▲將咖啡用模具冷凍成冰塊，就是人見人愛的小熊咖啡了，當然加上牛奶就是拿鐵了。

▲小熊在杯中慢慢融化，這個互動式的過程充滿趣味，讓人忍不住拿起手機記錄下來。

▲這裡的牛奶還可以續一次，好不好喝是一回事，光是這個過程就非常有趣了。

紅玉紅茶

▲就是一般的中規中矩的紅茶。

龍貓公車

下方一塊戚風海綿蛋糕為基底，上方再加上奶油及多種食材組合而成，龍貓的頭部是一種像是棉花糖的Q彈食材做成的，口感偏Q硬，其他是餅乾做成的，味道也是中規中矩，但造型可愛大加分，讓品嚐甜點成為一場味蕾與視覺的雙重享受。

柴犬蛋糕

▲這個和上面的龍貓公車差不多，也是可愛爆表。

▲「抹茶山下」無論是外觀到蛋糕的每一個細節都充滿用心，難怪成為礁溪咖啡廳的IG打卡熱點。

抹茶山下

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路42之25號

電話：03－9887903

營業時間：10：00～18：00（周二公休）

