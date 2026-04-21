福勝亭「考季套餐優惠」最多省60元　出示DM享飲料買一送一

▲福勝亭「開運豬排定食套餐」。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

隨著各大考季來臨，三商餐飲集團旗下福勝亭開運餐助攻考生補給元氣，「開運餐」與「必勝雙享餐」兩款套餐祭出優惠，現省31元、60元，同時推出13項DM優惠，包括開運豬排定食特價200元、飲料買一送一等。

福勝亭自4月20日起至6月23日推出「全力以赴 必勝之季」活動，鎖定考生族群推出應援餐點與刮刮卡抽獎機制，主打兩款套餐中，「開運餐」以開運豬排定食搭配風味小菜與飲料，原價320元，特惠價289元（省31元）；「必勝雙享餐」集結炸雞柳定食與起司豬排丼，搭配酥炸長尾蝦與雙飲料，原價658元，特惠價598元（省60元）。

▲福勝亭「必勝雙享餐」原價658元，特惠價598元。（圖／三商餐飲提供）

▲福勝亭DM優惠。（圖／三商餐飲提供）

活動期間凡購買指定套餐，即可參加「必勝開運刮刮卡」抽獎，最大獎為Dyson吸塵器，另有Dyson吹風機、AirPods 4及福勝亭貴賓券等多項好禮。此外，同步推出13項DM優惠，包括開運豬排定食原價230元，特惠價200元、飲料買一送一。

▲三商巧福攜手CAPCOM旗下話題新作《PRAGMATA》合推兩款聯名餐點。（圖／三商餐飲提供）

此外，三商巧福攜手CAPCOM旗下話題新作《PRAGMATA》，自4月21日起推出期間限定「美味集結．補給作戰」，聯名餐點「胡椒煲雞湯麵」以溫潤雞湯融合胡椒香氣，原價160元，特惠價145元；「金沙雞肉飯」則以鹹蛋黃醬汁提升風味層次，原價160元，特惠價135元。消費指定套餐即可獲得限量貼紙，單筆滿400元再贈角色透卡。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

另外，因應世界地球日來臨，星巴克也來共襄盛舉，今明兩天推出「指定品項好友分享」優惠，共有10款店內現作飲品，提供大杯以上買一送一回饋，品項包括冰熱咖啡、茶飲與星冰樂、星沁爽等，讓消費者能享受更划算的咖啡時光。