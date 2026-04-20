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20年租約到期！台北福容一館8/1熄燈　祭餐飲優惠、抽20萬住宿券

▲深耕台北20年的福容大飯店台北一館將於今年7月熄燈。（圖／業者提供）

▲深耕台北20年的福容大飯店台北一館將於今年8月正式熄燈。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

深耕台北20年的福容大飯店台北一館因租約到期，將於今年8月1日熄燈，餐飲服務7月1日起暫停，最後住房日為7月31日。回饋消費者，飯店推出「餐飲感謝季」與會員抽獎活動，住宿、用餐滿額有機會抽中價值20萬元住宿券。

▲深耕台北20年的福容大飯店台北一館將於今年7月熄燈。（圖／業者提供）

▲▼「順園日式料理」平日持福容旅展美食券或館內餐券，可享「一券兌換兩套」優惠；「福粵樓」則於6月30日前祭出平日港點全面68折。（圖／業者提供）

▲深耕台北20年的福容大飯店台北一館將於今年7月熄燈。（圖／業者提供）

餐飲優惠方面，館內「順園日式料理」推出全新「海鮮珠寶盒」套餐，集結天使紅蝦、干貝、鮑魚等11款海味，平日持福容旅展美食券或館內餐券，可享「一券兌換兩套」優惠；「福粵樓」則於6月30日前祭出平日港點全面68折，近30道經典港點一次品嚐。宴會部分也推出買5桌送1桌，以及婚宴回娘家8折優惠，吸引企業聚餐與舊客回流。

▲深耕台北20年的福容大飯店台北一館將於今年7月熄燈。（圖／業者提供）

▲福容台北一館住宿、用餐消費單筆滿888元有機會抽中價值20萬元住宿券。（圖／業者提供）

此外，即日起至6月30日，至福容台北一館住宿、用餐消費單筆滿888元並登錄APP，即可參加抽獎，最大獎為價值20萬元的住宿券，可入住全台福容飯店套房，另有多款人氣主題房住宿券等逾60項獎品。

業者表示，已購買的住宿券與餐券不受影響，仍可於全台福容據點使用，確保消費者權益。瞭解更多餐飲回饋專案資訊，請洽訂席專線：02-2701-9266轉5訂席中心。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 星級飯店 福容大飯店台北一館

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