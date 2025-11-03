濃郁豚骨香瀰漫整條街巷！福岡泡系拉麵元祖＆車站步行僅3分鐘

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者陳品勻

福岡旅行必吃三大名物，明太子、博多拉麵、牛腸鍋，幾乎是每位旅人都會提到的關鍵字。這次到福岡旅行，品嘗了四家指標性的博多拉麵，分別是一蘭拉麵總店、博多一双、Shin-Shin拉麵和這家被稱為「泡系豚骨拉麵元祖」的「博多一幸舍」；其中我覺得濃郁度最剛好、豬臭味也最適中，炒飯和餃子也很有記憶點的，成為我這趟旅行中最喜歡的一碗博多拉麵。

福岡人也愛吃

「博多一幸舍」在2004年開業，目前在全球有五十多個分店，我們這次來用餐的是「博多一幸舍 總本店」，據說也是被饕客們公認為是所有分店中，無論是口味、服務或是氛圍，都是最地道的一家。開店營業時間為11：00，還沒開門就有福岡人已經在排隊等開門，可見這家真的很熱門，而且我們有發現來這裡用餐的都是福岡人居多呢。

交通位置

位置就在JR博多站博多口步行約3分鐘的地方，交通超方便，而我們這次來福岡恰好住宿在博多天神飯店（CROSS life Hakata Tenjin），距離拉麵店也不遠，步行約15分鐘即可到達，因此我們是安排在福岡行程的第三天，睡到自然醒後步行到訪的。

香氣四溢

行前就有朋友跟我們說，福岡的博多拉麵濃濃豬臭味是特色，有些店你站在門口還未入店就能聞到，我們實際到訪發現豬臭味真的是走在巷子內還沒到店，就能聞到，非常驚人。反而是隔天我們吃的博多一双，是打開店門走進到店內才聞得到濃厚豬臭味，店外聞不到，但即使是這樣，我覺得吃起來還是博多一双味道比較重，所以如果你是比較怕味道重的人，選擇適中的一幸舍或是更清爽更淡雅一點的Shin-Shin都是很適合的。

▲放上街景照片給大家看，大家會比較有感，拉麵店就在路口，但我們走在巷子就能聞到味道。

一推門，就被豚骨香包圍的幸福瞬間

一幸舍的店面不大，紅色燈籠高掛在門口，氣氛很有日本拉麵老店的味道。入店後需先以自助點餐機點餐付款，然後把券拿給店員，之後再由店員帶位入座。這裡的拉麵有兩種：分別是經典的泡系豚骨拉麵，另一則是加入辣明太子油的豚骨拉麵。拉麵價格約落在850－1300日圓（約新台幣170－260元），差別在於肉片多寡與味玉有無。這裡的炒飯也是必點，我看很多福岡在地人都是一碗拉麵加一份炒飯這樣搭配著吃。

飲水機

可自行到飲水機裝水喝，我特別要稱讚這裡的自助飲水機非常棒，竟然是可以直接選擇冰塊加水的，而且這台落下來的冰塊，顆粒小又好咀嚼，像我們這種愛咬冰塊的人就會特別開心。

桌上自由加料，客製出屬於自己的味道

這裡的調味料也特別多，提供餃子醬、胡椒、麵條的拌醬、芝麻，另外還提供整顆的蒜、辛子高菜跟薑絲、辣椒醬等，都可以依照個人喜好添加使用。建議先喝幾口原湯，再加蒜泥與芝麻，更能感受到層次感與變化；如果喜歡重口味一點的，可以再加入辛子高菜，整碗湯瞬間更有立體感。

用兩口巨大羽釜熬出來的「泡系湯頭」是靈魂

湯頭是整碗拉麵的靈魂。使用兩口特製巨大羽釜，將大量豬頭骨、背骨與圓骨強火熬煮至骨頭崩解，在老湯中不斷加入新湯與新骨，以這種「熟成再加熱法」將鮮味、甜味與骨香逼出極致。這種技法最早是由一幸舍創辦人吉村幸助先生在2004年3月創立，從此開啟了「泡系拉麵」的時代。

綿密泡泡湯頭

當湯頭熬煮到脂與水完全融合時， 自然會在表面形成細緻的泡沫。這層泡沫不是裝飾，而是靈魂，當你把湯喝入口那泡泡會在口中輕輕化開，香氣整個散開，尾韻卻乾淨俐落，是一種「濃郁卻清爽、厚實又輕盈」的味覺體驗。這樣的豚骨湯，在其他地方真的喝不到。

味玉叉燒拉麵 1300日圓（約新台幣260元）

人氣第一名的「味玉叉燒拉麵」上頭放了四大片特製肩胛叉燒與一顆半熟味玉，視覺就超誘人。叉燒的厚度稍微偏薄，不過口感柔嫩多汁與濃厚豚骨湯結合後變得更香更順口。味玉蛋白柔嫩、蛋黃半凝，吸飽湯汁後鹹香中帶甜，整體層次豐富，會讓人想多喝幾口湯，吃到一半我們另外加入辛子高菜和蒜泥，整體味道更提升。

鹽味豚骨味玉拉麵 1000日圓（約新台幣200元）

湯頭入口是濃郁的豚骨底蘊，但加上鹽味調和後，骨香與甜味有更多空氣感，喝起來既有深度又不會壓過味蕾，比豚骨要清爽一點，適合不愛濃厚豚骨味的朋友。

迷你炒飯 400日圓（約新台幣80元）

迷你炒飯也是這裡必點，炒飯是加入豬骨高湯炒出的，所以香氣很足鑊氣也有，飯粒也分明，雖然不是重口味，但恰好與濃郁厚重的博多拉麵形成和諧的搭配，我喜歡。

博多一口餃子 400日圓（約新台幣80元）

▲餃子皮和餡料皆為手工製作，內餡不多卻是可以感受到鮮嫩多汁。

用心的細節，讓人想再回訪

我最喜歡「一幸舍」的地方，就是它濃厚度剛好，而且不僅湯頭好，整體的表現也都很平衡，炒飯也好吃。而在成為名店之後，店內員工依舊有滿腔的熱情，服務到位且臉上都保持笑容，也是讓我印象深刻的。

博多一幸舍總本店

地址：3 Chome－23－12 Hakata Ekimae, Hakata Ward, Fukuoka, 812－0011日本

營業時間：11：00－23：00

